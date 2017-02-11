11 февраля исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Иловайского (1832 — 1920), известного русского историка, курс «Истории России» которого переиздавался десятки раз. Его усадьба «Белая дача» находилась близ Спасского храма в Андреевке, о ней писала Марина Цветаева, а после революции там разместилась первая Андреевская школа. Рядом до сих пор есть «пруд Иловайского» — обо всём этом вспоминает к юбилею учёного и педагога Зеленоградский музей.
Дмитрий Иловайский 30 лет трудился над полным курсом «Истории России». Широкую известность, популярность и доход ему принесли учебники истории. С 1870-х и до 1917 года его учебные пособия выдержали рекордное количество изданий. Учебник русской истории для среднего возраста переиздавали 44 раза, а для старшего — 36 раз, по всеобщей истории для среднего возраста — 35 раз и для старшего — 30 раз! Несколько поколений русской интеллигенции выросли, изучая историю по пособиям Д.И.Иловайского.
Сейчас это имя почти забыто, но жители соседнего с Зеленоградом посёлка Андреевка знают местный топоним «Пруд Иловайского» (к сожалению, подход к нему сейчас перекрыт частными владениями), а ещё бытует у старожилов посёлка название «Белая дача».
Профессор Иловайский в 1899 году купил усадьбу Спасское недалеко от Крюкова — её и называли «Белая дача» (а вслед за ней и часть деревни), так в те годы было принято называть самые красивые и богатые дома. Усадьба была расположена рядом с храмом Всемилостивого Спаса, построенного в 1676 — 1678 годы.
Марина Ивановна Цветаева в своем очерке «Дом у старого Пимена» так писала про Спасское: «Мы с Асей — в Спасском, именуемом также Крюковом, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки — старостью».
Марина Цветаева и её сестра Анастасия были сводными внучками Иловайского — их отец профессор Иван Владимирович Цветаев первым браком был женат на дочери историка — Варваре Дмитриевне (1858 — 1890) — талантливой оперной певице. Варвара Дмитриевна умерла совсем молодой, оставив мужу двоих детей — Валерию и Андрея — родных внуков Иловайского.
Иван Владимирович Цветаев (1847 — 1913), профессор Московского университета и основатель Музея изящных искусств в Москве (ныне ГМИИ им. А.С.Пушкина) был зятем и хорошим другом Д.И.Иловайского. Дмитрий Иванович также являлся членом комитета по созданию музея. Поддерживая родственные и дружеские отношения, сам Цветаев и все его дети не раз бывали в Спас-Андреевском.
Именно благодаря Марине Цветаевой и её очерку «Дом у старого Пимена» мы можем узнать о внешнем облике профессора Иловайского: «Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямей ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого — ледяные, большие проницательные глаза, только на живое глядевшие оловянно…»
После революции Д.И.Иловайский в имение больше не приезжал. В 1918 году здесь была организована детская столовая и размещен комитет бедноты (комбед), а затем начальная школа для местных детей.
Дмитрий Иванович Иловайский скончался 15 февраля 1920 года в Москве, в том самом «Доме у Старого Пимена», немного не дожив до 88 лет.
В 1922 году главное здание дачи сгорело, а конюшня, флигель, надворные постройки, инвентарь были проданы с аукциона.
К юбилейным датам историка и знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой, 125-летие которой будут отмечать 8 октября 2017 года, Музей Зеленограда готовит специальную выставку. В экспозиции будут книжные издания разных лет, в том числе и первая научная работа Д.И.Иловайского «История Рязанского княжества» (написанная и изданная в 1858 году) — один из экземпляров её издания хранится в фондах музея.
Обещают представить и современные переиздания книг Д.И.Иловайского, которые выходили после долгого забвения в конце 1990-х и в 2000-е годы для любителей и ценителей истории.
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А на каком основании какой-то упырь это все присвоил? Власти, Ау-у !!!
Илловайский канул в небытие, продан
а вот охранять надо Лепешкинский пруд, около Поликлинники у Андреевки
с вероятностью 60% его могут с дуру закопать строители, которые сами домами перекрыли переливную канаву, по которой вода из Лепешкинского пруда текла в .. 16 мкрн.
и получился микрорайон "Новая Венеция", в него входят и все гаражи