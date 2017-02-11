Марина Ивановна Цветаева в своем очерке «Дом у старого Пимена» так писала про Спасское: «Мы с Асей — в Спасском, именуемом также Крюковом, по названию станции Николаевской железной дороги. В детстве нам это невиданное Крюково мнилось крюком, железным крюком старьевщика, а то и клюкой, Ягой, значит, опять-таки — старостью».

Марина Цветаева и её сестра Анастасия были сводными внучками Иловайского — их отец профессор Иван Владимирович Цветаев первым браком был женат на дочери историка — Варваре Дмитриевне (1858 — 1890) — талантливой оперной певице. Варвара Дмитриевна умерла совсем молодой, оставив мужу двоих детей — Валерию и Андрея — родных внуков Иловайского.

Иван Владимирович Цветаев (1847 — 1913), профессор Московского университета и основатель Музея изящных искусств в Москве (ныне ГМИИ им. А.С.Пушкина) был зятем и хорошим другом Д.И.Иловайского. Дмитрий Иванович также являлся членом комитета по созданию музея. Поддерживая родственные и дружеские отношения, сам Цветаев и все его дети не раз бывали в Спас-Андреевском.

Именно благодаря Марине Цветаевой и её очерку «Дом у старого Пимена» мы можем узнать о внешнем облике профессора Иловайского: «Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямей ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого — ледяные, большие проницательные глаза, только на живое глядевшие оловянно…»

После революции Д.И.Иловайский в имение больше не приезжал. В 1918 году здесь была организована детская столовая и размещен комитет бедноты (комбед), а затем начальная школа для местных детей.

Дмитрий Иванович Иловайский скончался 15 февраля 1920 года в Москве, в том самом «Доме у Старого Пимена», немного не дожив до 88 лет.

В 1922 году главное здание дачи сгорело, а конюшня, флигель, надворные постройки, инвентарь были проданы с аукциона.