К концу 15 века Архангельский собор имел уже немало земель в наших краях — в Горетовом стане. Сам же Горетов стан находился в то время на особом положении у московских князей — он был их личной вотчиной. К Горетову стану относились земли нынешних городов Истра, Красногорск, Зеленоград, Химки и множества других поселений, в том числе и находящихся ныне в пределах МКАД.

Рядом с землями Архангельского собора лежало село Лугинино с деревнями, которое принадлежало великому князю Ивану III.

«Суд судить» поручили видному воеводе князю Василию Ивановичу Голенину-Ростовскому, он в то время руководил описью Московского уезда. Каждая из спорящих сторон выставила своих представителей: «Тягались архангельские хрестьяне Палка (Павел) Вятка да сын ево Васка с лужским хрестьянином Офонаском (Афанасием)»

Крестьянин деревни Бортниково Павел Вятка пожаловался на крестьянина Афанасия, что тот «пашет, господине у нас землю, да кулишку (лужок) косит, перелезши за межу сильно». Документов на владение землей ни у кого не оказалось, но свидетели обеих сторон утверждали, что они владеют ею уже полвека. Вместе с князем-судьей спорщики прошли по предполагаемой меже двух владений — и, разумеется, каждый показал, что межа проходит там, где ему выгодно. Теперь по древнему обычаю полагалось устроить кулачный бой: считалось, что правый всегда сильнее.

И спорщики обратились к судье: «Дай нам, господине, с ними божью правду, целовав крест, да лезем на поле битися». Но князь подобный спор разбирал не впервой и знал, что кулачный поединок — негодный аргумент. Он продолжал опрашивать свидетелей и нашёл слабое место в показаниях великокняжеских крестьян. Они сами заявили, что «…пашут, господине, ту землу и лужек косят кулижку архангелские хрестьяне… двадцать лет». На что князь-судья им ответил резонно: что же вы двадцать лет молчали? И присудил спорную землю крестьянам Архангельского собора.