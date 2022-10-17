Ворошиловская команда

Из моего крюковского уличного детства прежде всего вспоминается наша большая Ворошиловская компания мальчишек. Так мы называли сами себя по месту проживания большинства ребят на улице имени Ворошилова. В команду к ворошиловцам присоединялись сверстники с соседних улиц: Пионерской, Репина, имени Второй пятилетки, Лесной.

Было нас человек десять-двенадцать с небольшой, в два-три года разницей в возрасте. Братья Саня и Толик, двоюродные братья Сумуня и Юрик, Вока Монхе, Яковлев Лёша, Лёша Бизюков, Валерка Чернов, Борис Волчков и мы, двое младших ребят нашей семьи. Реже с нами проводили время ребята постарше: Колька Яковлев, Вовка Дударев, Валька Будь-Грех, наш третий брат Слава.

В Крюково мы, ребята, следовали традициям рабочего поселка. Если взрослые крюковчане в отличие от горетовских мужиков играли в футбол, то и мы точно так же летом целыми днями гоняли мяч.

Играли на поляне около нашего дома. Если было очень жарко, то переходили на берег оврага, что около Михайловского пруда. Это очень удобно, так как, изрядно набегавшись, в перерыве можно было быстро искупаться.

На команды разбивались так. Сначала разбирались с капитанами будущих команд:

— Кто будет на матках?

Обычно маткой (капитаном) были те, кто постарше. Леша Яковлев, наш местный уличный Пеле, маткой был всегда.

Капитаны между собой разыгрывали свои ворота. А остальные ребята разбивались на пары примерно одинакового возраста. Каждая пара отходила в сторону и шепотом назначала себе секретные слова. Слова надо было подбирать каждый раз новые, повторяться было неинтересно.

— Давай ты будешь вилка, а я ножик, — предлагал один из пары.

— Нет, я вилкой не хочу, — возражал другой.

— Хорошо, давай я буду ястреб, а ты коршун.

Найденный компромисс устраивал обоих, и пара подходил к капитанам:

— Матки-матки, чьи заплатки? Ястреб или коршун?

Матки выбирали по очереди:

— Я беру ястреба, — говорил один из них.

— Это я! — отвечал выбранный и отходил к одной команде, а второй — к противоположной.

Капитан, если ему достался игрок постарше и посильнее, радовался:

— Ну, ястреб, будешь мне помогать в нападении!

А если послабее — немного огорчался:

— Тоже мне… коршун! Будешь стоять в защите, смотри там, не водись! Отбивай мяч вперед, на меня.

После завершения формирования составов команд кто-то один из маток наддавал мяч вверх повыше:

— На кого Бог пошлет!

И игра начиналась. Играли увлеченно. Громко кричали и спорили: был ли «овес» (офсайд), ушел ли мяч «на угол» (угловой удар). Все ребята, кроме нас, трех братьев, отчаянно матерились.

Летом мы частенько собирались всей командой и шли договариваться о матче в какой-нибудь пионерлагерь из числа расположенных в окрестностях Крюково. Переговоры с вожатыми вел Саня, он был постарше.

Играли на поле пионерлагеря, в Андреевке или в лесу за небольшим хутором под названием Лесничество. Толик традиционно играл на воротах, я, самый младший, всегда был в защите. В этих схватках «на выезде» мы обычно побеждали и этим очень гордились.