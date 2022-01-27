А что с остатками от переработки

Остатки от переработки — так называемые «хвосты» — должны отправлять на захоронение на полигон, который рассчитан на 25 лет. В министерстве ЖКХ описывали его, как безопасный — предварительно «хвосты» спрессуют и упакуют в прочную пленку — это позволит сократит объем размещения отходов и не даст ветру развеивать мелкие и легкие фракции.

Чтобы защитить почву и грунтовые воды, на полигоне предусмотрена многослойная гидроизоляция. Также на полигоне должны были установить систему сбора и обезвреживания фильтрата с использованием технологии обратного осмоса.

Но после постройки неподалеку, в Хметьево, мусоросжигательного завода (МСЗ), «хвосты» отправятся туда. Об этом около года назад сообщили «Зеленоград.ру» в областном правительстве. В такой ситуации не вполне понятно, зачем нужно было проектировать полигон на КПО, рассчитанный на 25 лет, если предполагалось сжигание остатков отходов? К тому же, кажется, захоронение в этом случае более безопасный вариант, чем сжигание: выхлопы от МСЗ все равно будут, какими бы безопасными они ни были.