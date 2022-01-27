Комплекс по переработке отходов «Нева» рядом с Зеленоградом введен в эксплуатацию. Вот как он будет работать, если всё пойдёт по плану 27.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Комплекс по переработке твердых коммунальных отходов «Нева» введен в эксплуатацию возле поселка Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. Мусор здесь будут сортировать, перерабатывать, а остатки — захоранивать на обустроенном полигоне, а в будущем, возможно, отвозить на мусорсжигательный завод. Обещают также разобрать огромную нелегальную свалку по соседству. Строительство КПО вызвало недовольство экологов и местных жителей.

Что будут делать с мусором

По официальным данным, ежегодная мощность КПО составит 500 тысяч тонн. Перерабатывать будут до 75% поступающего мусора. 20% мусора будет направлено на выборку вторсырья для последующей вторичной переработки, до 30% пойдет на компостирование органического отсева в техногрунт, до 25% переработают в RDF-топливо.

Стоит отметить, что называют максимальную долю перерабатываемого мусора, но минимальная неизвестна. На аналогичном КПО такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. Запущен ли комплекс в Поварово целиком или он будет сдаваться поэтапно, неизвестно.

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Это одиннадцатый КПО, введенный в эксплуатацию с 2018 года в Подмосковье, но чиновники назвали его «сверхсовременным», отметив высокий (83%) уровень автоматизации — максимальный показатель в отрасли на сегодняшний день.

Ещё одно новшество — на КПО «Нева» впервые в России применен тоннельный способ компостирования в закрытом здании. Эта технология предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт без образования свалочных газов (аммиак, метан, сероводород), фильтрата и запаха.

А что с остатками от переработки

Остатки от переработки — так называемые «хвосты» — должны отправлять на захоронение на полигон, который рассчитан на 25 лет. В министерстве ЖКХ описывали его, как безопасный — предварительно «хвосты» спрессуют и упакуют в прочную пленку — это позволит сократит объем размещения отходов и не даст ветру развеивать мелкие и легкие фракции.

Чтобы защитить почву и грунтовые воды, на полигоне предусмотрена многослойная гидроизоляция. Также на полигоне должны были установить систему сбора и обезвреживания фильтрата с использованием технологии обратного осмоса.

Но после постройки неподалеку, в Хметьево, мусоросжигательного завода (МСЗ), «хвосты» отправятся туда. Об этом около года назад сообщили «Зеленоград.ру» в областном правительстве. В такой ситуации не вполне понятно, зачем нужно было проектировать полигон на КПО, рассчитанный на 25 лет, если предполагалось сжигание остатков отходов? К тому же, кажется, захоронение в этом случае более безопасный вариант, чем сжигание: выхлопы от МСЗ все равно будут, какими бы безопасными они ни были.

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Огромную свалку по соседству с КПО рекультивируют

Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. Тогда генералы министерства обороны передали землю для «рекультивации и восстановления» коммерческой организации. Но под видом рекультивации фирма сначала спилила окрестный лес, а потом сделала свалку. Она загрязнила реку Радомлю (приток Клязьмы и Истры), а зловоние от отходов распространялось на несколько километров. В 2012 году свалку закрыли, против генерал-полковника Юрия Соловьева возбудили уголовное дело, которое, впрочем ничем не закончилось — истек срок давности.

«Еще одним преимуществом реализации проекта, является ликвидация старой мусорной свалки, расположенной рядом с предприятием, она долгие годы беспокоила жителей, теперь этот вопрос решен», — сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Однако ясности с рекультивацией свалки пока нет. В октябре 2020 года было утверждено заключение экологической экспертизы по этому проекту, но когда начнутся сами работы, неизвестно.

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Протесты экологов и местных жителей

Как только стало известно о решении построить КПО, проект вызвал возражения у экологических активистов и местных жителей.

В 2019 году местные жители обратились в суд, но проиграли (КПО лишь немного подвинули). Летом 2020 года активистка Галина Жарова прожила у въезда на будущий комплекс по переработке отходов 30 дней, ночуя в палатке, а днем сидя у дороги с плакатами против стройки. Она требовала провести федеральную экологическую экспертизу экологии Солнечногорского района.

Осенью 2020 года выяснилось, что Роспотребнадзор Московской области дважды отказывался согласовать проект санитарно-защитной зоны КПО «по причине недостоверных данных». В ведомстве предлагали властям доработать документы.

В начале 2021 года, когда КПО уже начали строить, активисты общественного движения «Экология Поварово» потребовали отменить экологическую экспертизу КПО, поскольку, по их мнению, она утратила юридическую силу. Но проиграли суд. В сентябре им отказали в проведении референдума. А уже на завершающем этапе строительства они сумели добиться исправления нарушений при строительстве мусорного полигона — подрядчику пришлось перекладывать гидроизоляцию.

Предполагается, что работу комплекса будет контролировать «контактная группа» представителей общественности. Правда, у некоторых местных жителей и активистов доверия к ней нет.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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