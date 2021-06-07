Начала работу контактная группа по контролю за строительством и работой КПО рядом с Поварово. Общественники и жители местных деревень будут «снимать беспокойство» населения 07.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Первое заседание контактной группы по контролю за строительством и работой комплекса по переработке отходов рядом с Поварово прошло в конце мая. В тот же день члены группы посетили площадку будущего комплекса. Как отмечается в пресс-релизе солнечногорской администрации, группа будет «взаимодействовать с разными группами населения, чтобы снять их беспокойство» по поводу КПО ««Нева (это официальное название комплекса рядом с Поварово).

В контактную группу по контролю за строительством работой КПО рядом с Поварово вошло 17 человек, все — жители Солнечногорского округа. Десять из них выдвинуты местной Общественной палатой, шесть — самовыдвиженцы, один выдвинут от КПО «Нева»

Кто вошел в контактную группу

Председателем группы стал председатель солнечногорской общественной палаты Сергей Митряшин — «человек хорошо известный и пользующийся авторитетом среди местных жителей», как охарактеризовали его в ответе на запрос «Зеленоград.ру» в «Эколайне» и солнечногорской палате (они прислали одинаковые документы).

«Жителям хорошо знакомы все члены контактной группы», уточняется в ответе на запрос. Вот они:

  • Елена Бондарева — член общественной палаты (ОП), секретарь контактной группы;
  • Светлана Ваваева — редактор зеленоградского портала «ИД41», у которого есть издание для Солнечногорска;
  • Светлана Гаранина — член ОП;
  • Сергей Герасимов — староста деревни Новинки;
  • Елена Горячева — староста деревни Березки;
  • Ольга Емельянцева — член ОП;
  • Алексей Зайцев — СНТ «Энтузиаст»;
  • Людмила Кашова — член ОП;
  • Игорь Коновалов — председатель солнечногорского отделения «Союза Садоводов России»;
  • Юрий Лукашев — член ОП;
  • Тамара Лях — член ОП;
  • Василий Маркин — активист, выдвинут от КПО «Нева»;
  • Людмила Поспелова — СНТ «Елочка»;
  • Кирилл Сасин — член ОП;
  • Ирина Собовая — член ОП;
  • Владимир Царев — член ОП.

Как указано в пресс-релизе администрации Солнечногорска, одобрены были «практически все заявки». Не взяли только представителя организации «Зеленая метка» Ксению Азметову, потому что у нее не оказалось прописки в Солнечногорском округе.

Еще до подведения результатов отбора представитель активистов, которые судятся с Минэкологии из-за положительного заключения госэкспертиза на КПО, Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что несколько человек от них подавали заявки в контактную группу. «Но большинство не хочет [подавать заявки], потому что эта инициатива идет от застройщика. К тому же половина состава пойдет от Общественной палаты — а она, понятное дело, провластная. Кто-то из нас, возможно, и сможет туда пройти, но это будут единицы — люди, которые ни на что влиять не смогут» , — отметил он. Прошел ли кто-то из них отбор, на момент публикации уточнить не удалось.

Связываться с контактной группе в «Эколайне» и общественной палате Солнечногорска предложили через представителя КПО Николая Разделяева. Писать ему можно по электронной почте kontaktgroupneva@ya.ru или через его страницу во «Вконтакте».

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Чем будет заниматься контактная группа

В положении о контактной группе указано, что она нужна для наиболее эффективного взаимодействия с общественной палатой Солнечногорского округа, общественными организациями и местными жителями. Вот чем будут заниматься члены группы:

  • мониторить строительство и работу КПО на соответствие экологическим нормам и стандартам (выездные заседания должны будут проводиться не реже раза в два месяца);
  • участвовать в рассмотрении «вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс», и вносить предложения по решению этих вопросов;
  • рассказывать людям о работе компании, ведущей строительство;
  • анализировать общественное мнение;
  • рассматривать и обсуждать инициативы граждан и общественных объединений по работе КПО.

У членов группы будет право знакомиться с документами и материалами по вопросам, которые обсуждаются на заседаниях, и одновременно обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации. Решения контактной группы будут носить рекомендательный характер.

По словам представителя компании «ЭкоЛайн», которая ведет строительство, у общественников будет доступ на предприятие при предварительном согласовании визита.

Что будет в Поварово

Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.

Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:

  • 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
  • 30% - на компостирование в технический грунт
  • 25% - перерабатываться в RDF-топливо

Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. В октябре 2020 года судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. По их мнению, эксперты не учли ряд важных моментов: ошибки в проектной документации из-за копирования с другого документа, неподходящие почвы, неучтенные водные объекты и непрозрачность решений.

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Метки:
экология, комплекс по переработке отходов (кпо)
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