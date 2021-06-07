Кто вошел в контактную группу

Председателем группы стал председатель солнечногорской общественной палаты Сергей Митряшин — «человек хорошо известный и пользующийся авторитетом среди местных жителей», как охарактеризовали его в ответе на запрос «Зеленоград.ру» в «Эколайне» и солнечногорской палате (они прислали одинаковые документы).

«Жителям хорошо знакомы все члены контактной группы», уточняется в ответе на запрос. Вот они:

Елена Бондарева — член общественной палаты (ОП), секретарь контактной группы;

Светлана Ваваева — редактор зеленоградского портала «ИД41», у которого есть издание для Солнечногорска;

Светлана Гаранина — член ОП;

Сергей Герасимов — староста деревни Новинки;

Елена Горячева — староста деревни Березки;

Ольга Емельянцева — член ОП;

Алексей Зайцев — СНТ «Энтузиаст»;

Людмила Кашова — член ОП;

Игорь Коновалов — председатель солнечногорского отделения «Союза Садоводов России»;

Юрий Лукашев — член ОП;

Тамара Лях — член ОП;

Василий Маркин — активист, выдвинут от КПО «Нева»;

Людмила Поспелова — СНТ «Елочка»;

Кирилл Сасин — член ОП;

Ирина Собовая — член ОП;

Владимир Царев — член ОП.

Как указано в пресс-релизе администрации Солнечногорска, одобрены были «практически все заявки». Не взяли только представителя организации «Зеленая метка» Ксению Азметову, потому что у нее не оказалось прописки в Солнечногорском округе.

Еще до подведения результатов отбора представитель активистов, которые судятся с Минэкологии из-за положительного заключения госэкспертиза на КПО, Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что несколько человек от них подавали заявки в контактную группу. «Но большинство не хочет [подавать заявки], потому что эта инициатива идет от застройщика. К тому же половина состава пойдет от Общественной палаты — а она, понятное дело, провластная. Кто-то из нас, возможно, и сможет туда пройти, но это будут единицы — люди, которые ни на что влиять не смогут» , — отметил он. Прошел ли кто-то из них отбор, на момент публикации уточнить не удалось.

Связываться с контактной группе в «Эколайне» и общественной палате Солнечногорска предложили через представителя КПО Николая Разделяева. Писать ему можно по электронной почте kontaktgroupneva@ya.ru или через его страницу во «Вконтакте».