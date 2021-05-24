Еще одна важная причина, по которой активисты добиваются отмены заключения ГЭЭ, заключается в доработке проекта КПО в июле 2020 года. Доработанные части документации в адрес замглавы администрации Солнечногорского района Никулина направила компания «Террикон» (они изначально готовили проектную документацию). Из письма фирмы следует, что изменения коснулись части с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), но в чем именно они заключаются, неизвестно.

По закону об экологической экспертизе, положительное заключение теряет юридическую силу, если в проектную или иную документацию после получения положительного заключения вносились изменения. В этом случае проводится повторная экологическая экспертиза. Однако однозначно утверждать, что теперь заключение нужно отменить, нельзя: есть несколько непонятных моментов.

В письме «Террикона» используется термин «доработка» проекта (а не изменение). В части 5 статьи 18 о ГЭЭ говорится, что положительное заключение теряет силу в случае доработки проекта по замечаниям ранее проведенной ГЭЭ. Но дело в том, что в тексте заключения ГЭЭ по КПО «Нева» перечислены не замечания, а предложения и рекомендации, которые «направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены при реализации проектных решений». Возможно, суды и надзорные органы расценивают понятия «замечания» как атрибут отрицательного заключения ГЭЭ, а «предложения» как советы, не затрагивающие основных характеристик проекта.

Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что они обращались по поводу доработки проекта в администрацию Солнечногорского района и Следственный комитет с просьбой провести проверку, но ответов пока не получили. «Госстройнадзор ссылается на министерство жилищной политики, а министерство — на строительный надзор. Они просто пересылают это сообщение друг другу, копируя, что строится современный комплекс, все разрешения получены, экспертизы пройдены» , — добавил он.