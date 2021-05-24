Мосгорсуд отказался отменять государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) по комплексу переработки отходов рядом с Поварово и отправлять дело на пересмотр обратно в зеленоградский районный суд. В дальнейшем активисты намерены дойти до Верховного суда РФ и Европейского суда по правам человека.
Представитель общественного движения «Экология Поварово» Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что в процессе рассмотрения у активистов «сложилось впечатление», что суд будет на их стороне. «Мы приводили доводы, статьи, а сторона ответчика не смогла ответить ни на один вопрос судьи. Хочу отметить, что суд внимательно ознакомился с нашими доводами, разложил все по пунктам, по полочкам», — рассказал он.
В своем заявлении истцы указывали несколько причин, по которым требуется отменить положительное заключение ГЭЭ. Например:
- Из-за работы КПО могут быть загрязнены воздух и почва: это нарушает право местных жителей на экологическое благополучие
- ГЭЭ создавалась с нарушениями, так как не учитывала мнение жителей о строительстве КПО
- В заключении нет сведений о «генеральской свалке» рядом с КПО
Суд не посчитал эти доводы достаточными для отправки дела на пересмотр. По мнению суда, ГЭЭ отвечат всем требованиям закона, общественные слушания проводились по всем правилам, а вопросы ликвидации свалок не входят в компетенцию экспертов. Ранее администрация Солнечногорска сообщала, что в проекте КПО учтены сведения о свалке и ее влияние на новый объект.
Еще одна важная причина, по которой активисты добиваются отмены заключения ГЭЭ, заключается в доработке проекта КПО в июле 2020 года. Доработанные части документации в адрес замглавы администрации Солнечногорского района Никулина направила компания «Террикон» (они изначально готовили проектную документацию). Из письма фирмы следует, что изменения коснулись части с оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), но в чем именно они заключаются, неизвестно.
По закону об экологической экспертизе, положительное заключение теряет юридическую силу, если в проектную или иную документацию после получения положительного заключения вносились изменения. В этом случае проводится повторная экологическая экспертиза. Однако однозначно утверждать, что теперь заключение нужно отменить, нельзя: есть несколько непонятных моментов.
В письме «Террикона» используется термин «доработка» проекта (а не изменение). В части 5 статьи 18 о ГЭЭ говорится, что положительное заключение теряет силу в случае доработки проекта по замечаниям ранее проведенной ГЭЭ. Но дело в том, что в тексте заключения ГЭЭ по КПО «Нева» перечислены не замечания, а предложения и рекомендации, которые «направлены на повышение качества принятых решений и должны быть учтены при реализации проектных решений». Возможно, суды и надзорные органы расценивают понятия «замечания» как атрибут отрицательного заключения ГЭЭ, а «предложения» как советы, не затрагивающие основных характеристик проекта.
Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что они обращались по поводу доработки проекта в администрацию Солнечногорского района и Следственный комитет с просьбой провести проверку, но ответов пока не получили. «Госстройнадзор ссылается на министерство жилищной политики, а министерство — на строительный надзор. Они просто пересылают это сообщение друг другу, копируя, что строится современный комплекс, все разрешения получены, экспертизы пройдены» , — добавил он.
В самом заключении госэкспертизы на КПО «Нева» были перечислены рекомендации к проекту. Например, нужно согласовать строительство с Росрыболовством, откорректировать периодичность контроля подземных вод, дополнить перечень показателей загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Кроме того, в проекте нет положительного заключения государственных экологических экспертиз на отдельную технологию закрытого компостирования отходов.
В компании «Эколайн», которая занимается строительством, сообщили «Зеленоград.ру», что согласие Росрыболовства на строительство у них в данный момент есть. Также они получили положительное заключении ГЭЭ на технологию тоннельного компостирования. RDF-топливо на КПО будут выпускать по ГОСТ 33516–2015.
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.
Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:
- 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
- 30% - на компостирование в технический грунт
- 25% - перерабатываться в RDF-топливо
Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.
На производстве обещают исключить вредное воздействие на окружающую среду. Безопасность будет обеспечивать трехслойный противофильтрационный экран в основании участков карт размещения, установке обратного осмоса для сбора, отвода и очистки фильтрата, а также очистка сточных вод.