Почему в проект внесли правки

Дело в том, что в самом заключении госэкспертизы были перечислены рекомендации к проекту. Например, нужно согласовать строительство с Росрыболовством, откорректировать периодичность контроля подземных вод, дополнить перечень показателей загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Кроме того, в проекте нет положительного заключения государственных экологических экспертиз на отдельные технологии: сейчас положительное заключение выдано на сам объект (КПО «Поварово»), а на технологию закрытого компостирования отходов, например, нет. Также нет экспертизы на технологию производства RDF-топлива и установку с технологией обратного осмоса — это важно, потому что она будет перерабатывать фильтрат.

«Еще неясно, куда они будут вывозить концентрат фильтрата. В России только в Томске перерабатывают концентрат фильтрата, но не будут же они его в Сибирь возить? За 25 лет эксплуатации полигона (на захоронение) будет завезено свыше 15 млн кубометров отходов, следует из проектной документации. Фильтрата будет образовано тоже свыше 15 млн кубометров (с объемом мусора эта цифра напрямую не связана — Зеленоград.ру), по моим подсчетам, а еще будет выделяться свалочный газ», — заметил Шелков. Отметим, что в публичной части проектной документации не учитывалось, что после введения в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево часть остатков после сортировки с КПО будет отправляться туда.

По словам Шелкова, надзорные органы и исполнительная власть реагируют на их обращения отписками. Единственными, кто откликнулся, стали сотрудники Росрыболовства: в феврале активисты узнали, что они проводили административное расследование по поводу водных объектов на территории КПО и сейчас «судятся в Москве». С кем именно, неизвестно.

Наличие рекомендаций в положительном заключении госэкспертизы не запрещено, следует из объяснений бывшего начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сергея Османова «Российской газете». Эти замечания могут носить «принципиальный характер: указывать на отсутствие отдельных подразделов проекта, некорректность проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ, недостаточность мероприятий в части охраны компонентов окружающей среды».