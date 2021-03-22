Активисты требует отменить экологическую экспертизу мусорного комплекса «Поварово». Они обнаружили, что после неё в проект внесли изменения. Того же требует и закон 22.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в январе. Но теперь выяснилось, что экологическая экспертиза проекта утратила юридическую силу. Дело в том, что проектную документацию комплекса доработали в июле 2020 года — уже после того, как было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы (в декабре 2019). Теперь по закону заключение должны отменить и проводить экспертизу заново.

Факт внесения изменений обнаружили активисты общественного движения «Экология Поварово»: доработанные части документации в адрес замглавы администрации Солнечногорского района Никулина направила компания Террикон (они изначально готовили проектную документацию). Из письма фирмы следует, что изменения коснулись части с Оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС), но в чем именно они заключаются, неизвестно.

Суть изменений не так важна: по закону об экологической экспертизе, положительное заключение теряет юридическую силу, если в проектную и иную документацию после получения положительного заключения в принципе вносились правки. В том же законе указано, что в этом случае проводится повторная экологическая экспертиза.

Представитель движения Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что они обращались по этому поводу в администрацию Солнечногорского района и Следственный комитет с просьбой провести проверку, но ответов пока не получили. Также активисты будут обращать внимание суда на эти обстоятельства во время обжалования решения об отказе отменить положительное заключение госэкспертизы.

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Почему в проект внесли правки

Дело в том, что в самом заключении госэкспертизы были перечислены рекомендации к проекту. Например, нужно согласовать строительство с Росрыболовством, откорректировать периодичность контроля подземных вод, дополнить перечень показателей загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Кроме того, в проекте нет положительного заключения государственных экологических экспертиз на отдельные технологии: сейчас положительное заключение выдано на сам объект (КПО «Поварово»), а на технологию закрытого компостирования отходов, например, нет. Также нет экспертизы на технологию производства RDF-топлива и установку с технологией обратного осмоса — это важно, потому что она будет перерабатывать фильтрат.

«Еще неясно, куда они будут вывозить концентрат фильтрата. В России только в Томске перерабатывают концентрат фильтрата, но не будут же они его в Сибирь возить? За 25 лет эксплуатации полигона (на захоронение) будет завезено свыше 15 млн кубометров отходов, следует из проектной документации. Фильтрата будет образовано тоже свыше 15 млн кубометров (с объемом мусора эта цифра напрямую не связана — Зеленоград.ру), по моим подсчетам, а еще будет выделяться свалочный газ», — заметил Шелков. Отметим, что в публичной части проектной документации не учитывалось, что после введения в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево часть остатков после сортировки с КПО будет отправляться туда.

По словам Шелкова, надзорные органы и исполнительная власть реагируют на их обращения отписками. Единственными, кто откликнулся, стали сотрудники Росрыболовства: в феврале активисты узнали, что они проводили административное расследование по поводу водных объектов на территории КПО и сейчас «судятся в Москве». С кем именно, неизвестно.

Наличие рекомендаций в положительном заключении госэкспертизы не запрещено, следует из объяснений бывшего начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» Сергея Османова «Российской газете». Эти замечания могут носить «принципиальный характер: указывать на отсутствие отдельных подразделов проекта, некорректность проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ, недостаточность мероприятий в части охраны компонентов окружающей среды».

Что будет в Поварово

Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.

Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:

  • 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
  • 30% - на компостирование в технический грунт
  • 25% - перерабатываться в RDF-топливо

Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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