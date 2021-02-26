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Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово будет контролировать общественный совет. Непонятно, как в него попасть, хотя строительство уже началось 26.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Контролировать ход строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, будет специальный общественный совет. В него войдут экологические активисты, депутаты и заинтересованные жители. Об этом сообщила замдиректора компании «ЭкоЛайн» (она ведет строительство) Елена Вишнякова.

По ее словам, совет уже создается. Но в администрации Солнечногорского округа «Зеленоград.ру» сообщили, что сейчас еще только разрабатывается Положение об общественном совете по мониторингу за строительством и эксплуатацией КПО. Работа ведется при участии Общественной палаты Московской области, вскоре документ будет официально опубликован, уточнили в администрации.

На момент подготовки публикации на сайте общественной палаты не было упоминаний об этой работе. В дальнейшем редакция намерена уточнить, каковы будут полномочия и цель работы этого совета и как жители смогут подать заявку на участие в его работе.

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Что будет рядом с Поварово

Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.

Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:

  • 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
  • 30% - на компостирование в технический грунт
  • 25% - перерабатываться в RDF-топливо

Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.

Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. В октябре 2020 года судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. По их мнению, эксперты не учли ряд важных моментов: ошибки в проектной документации из-за копирования с другого документа, неподходящие почвы, неучтенные водные объекты и непрозрачность решений.

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Метки:
экология, комплекс по переработке отходов (кпо)
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Обсуждение
Igor K____
Вчера, 14:21
Депутаты наверняка липовые. С настоящими там все просто - https://www.youtube.com/watch?v=BH3pw-xHzPw
А весь этот общественный совет видимо будет состоять из качков,которые охраняли все эти публичные слушания,как в Солнечногорске,так и в Поварово
Людмила Володина
Вчера, 16:06
Это надо додуматься строить помоечный полигон у ручья, в окружении лесов, деревень, и дачных товариществ! У руководителей Солнечногорска и Подмосковья нет ничего святого! Экология в большой опасности! Почему бы не построить этот объект на территории Хметьевского полигона? Там строят завод по сжиганию мусора вот переработка была бы там же и возить переработанный мусор на сжигание не пришлось бы. Гадить так уж в одном месте!
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