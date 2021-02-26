Контролировать ход строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, будет специальный общественный совет. В него войдут экологические активисты, депутаты и заинтересованные жители. Об этом сообщила замдиректора компании «ЭкоЛайн» (она ведет строительство) Елена Вишнякова.

По ее словам, совет уже создается. Но в администрации Солнечногорского округа «Зеленоград.ру» сообщили, что сейчас еще только разрабатывается Положение об общественном совете по мониторингу за строительством и эксплуатацией КПО. Работа ведется при участии Общественной палаты Московской области, вскоре документ будет официально опубликован, уточнили в администрации.

На момент подготовки публикации на сайте общественной палаты не было упоминаний об этой работе. В дальнейшем редакция намерена уточнить, каковы будут полномочия и цель работы этого совета и как жители смогут подать заявку на участие в его работе.