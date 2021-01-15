Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начнут строить 20 января. Его планируется запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест. Обещают, что после переработки от поступившего мусора останется всего четверть, но это вызывает вопросы.
Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:
- 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
- 30% - на компостирование в технический грунт
- 25% - перерабатываться в RDF-топливо
Сложно сказать. Руководитель компании «Эколайн», которая будет вести строительство, Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта Экология». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. Будет ли комплекс в Поварово тоже сдаваться поэтапно или сразу, неизвестно.
Стоит также отметить, что называют максимальную долю перерабатываемого мусора, но минимальная неизвестна.
Но и это не всё про цифры. Два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора. Такой разброс в заявлениях оставляет вопросы о достоверности публичных обещаний о глубине переработки и, следовательно, объеме и составе мусора, который будет захораниваться или сжигаться.
Строительство будет вести ООО «Эколайн». Эта компания, как сообщает ТАСС, ранее построила аналогичный комплекс по переработке отходов в Егорьевске. «Эколайн» — крупный столичный оператор по вывозу мусора. С ней также связаны компании «Экологический менеджмент», «Лига-транс» и «Лига-энерго».
"Лига-энерго" — управляющая компания ООО «КПО Нева», а «Экологический менеджмент» — учредитель этой компании. Именно «КПО Нева» переданы в аренду земли под будущий комплекс рядом с Поварово, с ней же правительство Московской области заключило соглашении о реализации этого масштабного инвестпроекта. Землю этой фирме передали без проведения торгов (закон позволяет это делать в ряде случаев), однако почему строить будет ООО «Эколайн», не совсем понятно: возможно, она выступает как субподрядчик.
Местные жители неоднократно протестовали против строительства комплекса по переработке отходов в Поварово. Например, в октябре 2019 года активисты пытались перекрыть Пятницкое шоссе в районе деревни Лыткино в знак протеста. Для этого они ходили по переходу туда и обратно, рассчитывая, что машины, вынужденные по правилам пропускать пешеходов, не смогут проехать. Но в полиции знали об акции — на переходе дежурили регулировщики. Они пропускали машины, периодически разрешая пройти пешеходам. В июне 2019 дети записали обращение к Путину по этому же поводу.
В октябре 2020 года судья зеленоградского суда Алевтина Романовская отказала активистам, которые пытались оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданной в Министерстве природопользования Московской области для КПО рядом с Поварово. По их мнению, эксперты не учли ряд важных моментов.
Вот какие нарушения нашли активисты:
- Ошибки из-за копирования с другого документа
- Неподходящие почвы
- Неучтенные водные объекты
- Непрозрачность решений
Несмотря на протесты 23 сентября прошлого года министерство ЖКХ Московской области выдало администрации Солнечногорского района разрешение на строительство комплекса.