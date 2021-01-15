Стоит ли верить этим цифрам?

Сложно сказать. Руководитель компании «Эколайн», которая будет вести строительство, Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта Экология». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. Будет ли комплекс в Поварово тоже сдаваться поэтапно или сразу, неизвестно.

Стоит также отметить, что называют максимальную долю перерабатываемого мусора, но минимальная неизвестна.

Но и это не всё про цифры. Два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора. Такой разброс в заявлениях оставляет вопросы о достоверности публичных обещаний о глубине переработки и, следовательно, объеме и составе мусора, который будет захораниваться или сжигаться.