Министерство ЖКХ Московской области выдало администрации Солнечногорского района разрешение на строительство комплекса по переработке отходов (КПО) «Поварово», рядом с Зеленоградом. Как сообщили активисты, строительство еще не начато и уведомление о начале работ не поступало в Главстройнадзор региона.

Стройку разрешили, несмотря на идущее судебное разбирательство, в ходе которого местные жители пытаются оспорить положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект КПО.

Разрешение выдано 23 сентября, но когда администрация Солнечногорска планирует объявить конкурс на выбор подрядчика на строительство и какой будет максимальная сумма контракта, пока неизвестно. Из министерства ЖКХ «Зеленоград.ру» сообщили только о том, что подрядчик еще не определен. В апреле в администрации называли ориентировочные сроки завершения работ по строительству КПО и ввода объекта в эксплуатацию — 2020-2021 годы.