Галина Жарова прожила у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово 30 дней, ночуя в палатке, а днем сидя у дороги с плакатами против стройки. Она требовала провести федеральную экологическую экспертизу экологии Солнечногорского района. Женщине пришлось уехать на несколько дней раньше планируемого срока, так как на бетонке начался ремонт, и поставленные рабочими бетонные отбойники загородили активистку от водителей.
«Очевидно, именно так выглядит диалог с властями. Пикет просто потерял смысл», — написала эко-активистка Светлана Долгова. Женщина просидела без обзора дороги день, после чего приняла решение свернуть лагерь и проводить короткие одиночные пикеты в других населенных пунктах района. В Зеленограда она не планирует акцию протеста, так как из-за проблем со здоровьем ей будет тяжело добираться сюда.