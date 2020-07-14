Галина Жарова прожила у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово 30 дней, ночуя в палатке, а днем сидя у дороги с плакатами против стройки. Она требовала провести федеральную экологическую экспертизу экологии Солнечногорского района. Женщине пришлось уехать на несколько дней раньше планируемого срока, так как на бетонке начался ремонт, и поставленные рабочими бетонные отбойники загородили активистку от водителей.