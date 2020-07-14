Активистка месяц прожила в палатке у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово. Из-за ремонта дороги ее загородили бетонными блоками 14.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Галина Жарова прожила у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово 30 дней, ночуя в палатке, а днем сидя у дороги с плакатами против стройки. Она требовала провести федеральную экологическую экспертизу экологии Солнечногорского района. Женщине пришлось уехать на несколько дней раньше планируемого срока, так как на бетонке начался ремонт, и поставленные рабочими бетонные отбойники загородили активистку от водителей.

«Очевидно, именно так выглядит диалог с властями. Пикет просто потерял смысл», — написала эко-активистка Светлана Долгова. Женщина просидела без обзора дороги день, после чего приняла решение свернуть лагерь и проводить короткие одиночные пикеты в других населенных пунктах района. В Зеленограда она не планирует акцию протеста, так как из-за проблем со здоровьем ей будет тяжело добираться сюда.

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Метки:
экология, поварово, пикет, комплекс по переработке отходов (кпо)
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Активистка месяц прожила в палатке у въезда на будущий комплекс по переработке отходов рядом с Поварово. Из-за ремонта дороги ее загородили бетонными блоками Новости
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