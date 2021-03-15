Работу мусоросжигательного завода в Хметьево смогут проверять общественники. Строительство они контролировать не будут 15.03.2021 ZELENOGRAD.RU

После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево его работу будут контролировать общественники. В рабочую группу смогут попасть все желающие независимо от их образования и уровня технических знаний, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «АГК -1» («дочка» «РТ-Инвест»).

Редакция спрашивала, будет ли контролироваться сам процесс строительства завода, но оказалось, что речь идет только о мониторинге уже действующего предприятия. Предполагается такой формат контроля: группа из заинтересованных людей «регулярно» будет приезжать на завод в Хметьево и инспектировать его работу, проверять объект на соответствие концентрацию выбросов допустимым нормам и работоспособность всех систем.

Как именно будут сравниваться реальные выбросы и нормы, кто будет координировать работу проверяющих и что они смогут предпринять в случае выявления нарушений, пока неясно. Возможно, регламент таких проверок будет утверждаться общественной палатой Московской области, как это сейчас происходит с комплексом по переработке отходов рядом с Поварово. «Зеленоград.ру» будет следить за этой темой.

Как часто будут проходить проверки, неизвестно, но внезапными они точно не будут: визиты посторонних на подобные предприятия и их перемещение по территории всегда согласуются со службой безопасности, без предварительных договоренностей жителей никто внутрь не пустит. Из-за этого вероятность найти какие-либо отклонения уменьшается. С внеплановой проверкой могут прийти только надзорные органы (Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратура, например), но и их пускают не всегда.

Читайте также
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово будет контролировать общественный совет. Непонятно, как в него попасть, хотя строительство уже началось

В начале февраля инициативная группа жителей из Солнечногорска попросила турецкую компанию «Енигюн» (они занимаются непосредственно строительством завода в Хметьево) отказаться от этого проекта. Авторы письма заявили, что строительство будет преступлением против здоровья 12 миллионов жителей Москвы и семи миллионов жителей Московской области. Они перечислили ряд причин, почему проект должен быть остановлен:

  • «плохая репутация» «РТ-Инвест» среди жителей,
  • судебные тяжбы с экоактивистами из-за непредоставления проектной документации,
  • якобы устаревшие технологии сжигания и оборудование.

Аналогичное письмо отправила благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды „Принципъ“», сообщили активисты «Экообороны Московской области».

В московском офисе «Енигюн» «Зеленоград.ру» не смогли точно сказать, получали ли они письма активистов, но дали понять, что ответа от них жители, скорее всего, не получат. «Почему мы должны отвечать на это? При чем тут мы? Жителям надо общаться с заказчиком. Это государственный проект, государственный заказчик», — ответил представитель подрядчика на вопрос о просьбе местных жителей.

Сумма контракта с турецкой компанией не раскрывается. Представитель «АГK-1» ранее говорил лишь, что стоимость сопоставима с суммой контракта по Наро-Фоминскому округу — для завода, который будет перерабатывать так же 700 тысяч тонн мусора, речь идет о шести миллиардах рублей.

Читайте также
Активисты попросили турецкую компанию отказаться от строительства мусоросжигательного завода в Хметьево. Все желающие могут отправить такое же письмо
Что строят в Хметьево

В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области. Запустить работу завода планируют в 2023 году.

Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть. Но насколько оно будет востребованным, непонятно. Эксперт экологического движения «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша посчитала, что с точки зрения инвестиций «мусорная» энергия выходит почти в 43 раза дороже традиционной.

До конца марта на портале Российской общественной инициативы можно подписать петицию с требованием запретить мусоросжигание в нашей стране. На момент подготовки материала петиция набрала больше 92 тысяч голосов: при достижении 100 тысяч требование обязаны будет рассмотреть власти (федеральные, региональные или муниципальные).

Читайте также
Стремительный рост доли вторсырья в зеленоградском мусоре сменился застоем. Краткие итоги первого года программы раздельного сбора отходов
Верите ли вы, что общественный контроль поможет снизить вред от сжигания мусора?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 28 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, мусоросжигательный завод (мсз), хметьево
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Как местные жители вместе с архитекторами попробовали участвовать в проектировании своих дворов. И что из этого вышло Истории
Парковки возле станции Крюково уберут. Вместо них будут новые — со временем Новости
Первому директору школы 853 Анатолию Тягилеву исполнилось 90 лет Новости
Ярмарки выходного дня на Привокзальной площади больше не будет. Останется одна — в 11-м микрорайоне Новости
Работу мусоросжигательного завода в Хметьево смогут проверять общественники. Строительство они контролировать не будут Новости
Для строительства МЦД снесут гаражи возле платформы Малино Новости
В 9-м микрорайоне просел грунт — в яму провалилась половина машины, в соседних домах нет отопления и горячей воды Новости
Как прошла Масленица рядом с Зеленоградом. Фоторепортаж Истории
Проезд между железной дорогой и 8-м микрорайоном соединят с улицей Гоголя Новости
Что внутри нового центра госуслуг «Мои документы» на Привокзальной площади. Очень подробный обзор Истории
Розыгрыш билетов на концерт группы «ПилОт» 20 марта. Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Стремительный рост доли вторсырья в зеленоградском мусоре сменился застоем. Краткие итоги первого года программы раздельного сбора отходов Новости
История зеленоградских деревень: как владельцем Кутузова стал потомок египетского султана и почему деревня пошла по рукам Истории
Начались продажи квартир в двух новых корпусах ЖК «Новый Зеленоград» Новости
Беспилотники, DevOps и CTO комбоскиллз — темы встречи сообщества зеленоградских разработчиков ZelDev 18 марта Афиша
В Зеленограде открылось новое направление йоги — виньяса йога. Рассказываем, что это и как проходят занятия Партнерский материал
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать непристёгнутый ремень и разговоры по телефону Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру