Редакция спрашивала, будет ли контролироваться сам процесс строительства завода, но оказалось, что речь идет только о мониторинге уже действующего предприятия. Предполагается такой формат контроля: группа из заинтересованных людей «регулярно» будет приезжать на завод в Хметьево и инспектировать его работу, проверять объект на соответствие концентрацию выбросов допустимым нормам и работоспособность всех систем.

Как именно будут сравниваться реальные выбросы и нормы, кто будет координировать работу проверяющих и что они смогут предпринять в случае выявления нарушений, пока неясно. Возможно, регламент таких проверок будет утверждаться общественной палатой Московской области, как это сейчас происходит с комплексом по переработке отходов рядом с Поварово. «Зеленоград.ру» будет следить за этой темой.

Как часто будут проходить проверки, неизвестно, но внезапными они точно не будут: визиты посторонних на подобные предприятия и их перемещение по территории всегда согласуются со службой безопасности, без предварительных договоренностей жителей никто внутрь не пустит. Из-за этого вероятность найти какие-либо отклонения уменьшается. С внеплановой проверкой могут прийти только надзорные органы (Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратура, например), но и их пускают не всегда.