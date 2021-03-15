После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево его работу будут контролировать общественники. В рабочую группу смогут попасть все желающие независимо от их образования и уровня технических знаний, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе компании «АГК -1» («дочка» «РТ-Инвест»).
Редакция спрашивала, будет ли контролироваться сам процесс строительства завода, но оказалось, что речь идет только о мониторинге уже действующего предприятия. Предполагается такой формат контроля: группа из заинтересованных людей «регулярно» будет приезжать на завод в Хметьево и инспектировать его работу, проверять объект на соответствие концентрацию выбросов допустимым нормам и работоспособность всех систем.
Как именно будут сравниваться реальные выбросы и нормы, кто будет координировать работу проверяющих и что они смогут предпринять в случае выявления нарушений, пока неясно. Возможно, регламент таких проверок будет утверждаться общественной палатой Московской области, как это сейчас происходит с комплексом по переработке отходов рядом с Поварово. «Зеленоград.ру» будет следить за этой темой.
Как часто будут проходить проверки, неизвестно, но внезапными они точно не будут: визиты посторонних на подобные предприятия и их перемещение по территории всегда согласуются со службой безопасности, без предварительных договоренностей жителей никто внутрь не пустит. Из-за этого вероятность найти какие-либо отклонения уменьшается. С внеплановой проверкой могут прийти только надзорные органы (Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратура, например), но и их пускают не всегда.
В начале февраля инициативная группа жителей из Солнечногорска попросила турецкую компанию «Енигюн» (они занимаются непосредственно строительством завода в Хметьево) отказаться от этого проекта. Авторы письма заявили, что строительство будет преступлением против здоровья 12 миллионов жителей Москвы и семи миллионов жителей Московской области. Они перечислили ряд причин, почему проект должен быть остановлен:
- «плохая репутация» «РТ-Инвест» среди жителей,
- судебные тяжбы с экоактивистами из-за непредоставления проектной документации,
- якобы устаревшие технологии сжигания и оборудование.
Аналогичное письмо отправила благотворительная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды „Принципъ“», сообщили активисты «Экообороны Московской области».
В московском офисе «Енигюн» «Зеленоград.ру» не смогли точно сказать, получали ли они письма активистов, но дали понять, что ответа от них жители, скорее всего, не получат. «Почему мы должны отвечать на это? При чем тут мы? Жителям надо общаться с заказчиком. Это государственный проект, государственный заказчик», — ответил представитель подрядчика на вопрос о просьбе местных жителей.
Сумма контракта с турецкой компанией не раскрывается. Представитель «АГK-1» ранее говорил лишь, что стоимость сопоставима с суммой контракта по Наро-Фоминскому округу — для завода, который будет перерабатывать так же 700 тысяч тонн мусора, речь идет о шести миллиардах рублей.
В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области. Запустить работу завода планируют в 2023 году.
Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть. Но насколько оно будет востребованным, непонятно. Эксперт экологического движения «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша посчитала, что с точки зрения инвестиций «мусорная» энергия выходит почти в 43 раза дороже традиционной.
До конца марта на портале Российской общественной инициативы можно подписать петицию с требованием запретить мусоросжигание в нашей стране. На момент подготовки материала петиция набрала больше 92 тысяч голосов: при достижении 100 тысяч требование обязаны будет рассмотреть власти (федеральные, региональные или муниципальные).