Это следует из данных компании «МСК-НТ» о количестве вывезенных смешанных отходов (серые баки) и вторсырья (синие). Общий объём собираемого мусора в течение года оставался стабильным — в среднем в месяц в контейнеры попадает 6300 тонн мусор. Однако доля мусора в баках для вторсырья, который затем отправляется на сортировку, значительно выросла. Если в январе его было всего 800 тонн (13%), то в декабре — 2000 тонн (31%). При этом качество вторсырья оставалось стабильным — на переработку после сортировки ежемесячно уходило около 60% от количества мусора, накапливаемого в синих баках.

Кажется, что раздельный сбор мусора успешно развивается — рост за год в два с половиной раза! Однако картина перестаёт быть радужной, если посмотреть на динамику по месяцам.

Весь годовой рост пришелся на период с начала года до августа — в этот месяц собрали рекордные 2100 тонн вторсырья (33%). А дальше — до декабря включительно — никакого роста не было, объем вторсырья застыл на двух тысячах тонн.