Больше чем вдвое увеличилось количество полезных отходов, вывезенных на сортировку из зеленоградских мусорных баков за прошедший год — с начала старта московской программы раздельного сбора отходов. Но рост наблюдался до августа, а потом остановился.
Это следует из данных компании «МСК-НТ» о количестве вывезенных смешанных отходов (серые баки) и вторсырья (синие). Общий объём собираемого мусора в течение года оставался стабильным — в среднем в месяц в контейнеры попадает 6300 тонн мусор. Однако доля мусора в баках для вторсырья, который затем отправляется на сортировку, значительно выросла. Если в январе его было всего 800 тонн (13%), то в декабре — 2000 тонн (31%). При этом качество вторсырья оставалось стабильным — на переработку после сортировки ежемесячно уходило около 60% от количества мусора, накапливаемого в синих баках.
Кажется, что раздельный сбор мусора успешно развивается — рост за год в два с половиной раза! Однако картина перестаёт быть радужной, если посмотреть на динамику по месяцам.
Весь годовой рост пришелся на период с начала года до августа — в этот месяц собрали рекордные 2100 тонн вторсырья (33%). А дальше — до декабря включительно — никакого роста не было, объем вторсырья застыл на двух тысячах тонн.
Что стало причиной застоя, неизвестно. Возможно, все жители, готовые сортировать мусор в текущих условиях, уже делают это, а новых не появляется — активной агитационной программы в прошлом году не было, а Роспотребнадзор вообще рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время эпидемии.
Возможно, увеличению доли собираемого вторсырья препятствуют переполненные синие баки. Дворники иногда используют их для перегрузки бытовых отходов из мусоропроводов (хоть это и запрещено), потому что серых баков не хватает. Новые же закупать и ставить пока никто не собирается.
Чтобы понять, в чем причина, просим вас принять участие в нашем исследовании и заполнить небольшую анкету. Это также позволит понять, что надо менять в раздельном сборе мусора на уровне наших домов и дворов.