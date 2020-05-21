В бак для вторсырья сгружают отходы из мусоропровода

Зачастую пищевые отходы в баках для вторсырья появляются благодаря дворникам. Характерный пример, как это происходит, описал наш читатель Павел, житель корпуса 1126. Он увидел, как дворник отвез синий контейнер для вторсырья к дому и наполнил его из мусоропровода. Итог — в баке для вторсырья лежит всё подряд.

На вопрос, зачем он это сделал, дворник ответил, что им «не дают тележки». Он имел в виду, что по правилам у него должна быть специальная тележка для перевозки мусора из мусоропровода в контейнер. Пользоваться для этого баками дворникам запрещено, объяснил ранее замдиректора зеленоградского «Жилищника» Алексей Лунёв. С использованием баков для перевозки мусора «стараются бороться», говорит Лунёв, но если нет тележек, то у дворника просто нет выхода. Но хотя бы пусть берет серый бак.

«Мы пообщались с дворником, — говорит Павел, — он согласился брать серый контейнер, если тот не сильно заполнен. Сейчас дворники поменялись, и проблема возникла снова. Кажется, она системная. Спустился к дворникам, попытался объяснить, что синий контейнер нельзя брать. Против была применена техника „по-русски не понимаем“, что звучало странно. Словами „кёг харам“ донёс мысль, как смог. Вроде поняли. Сейчас берут серый. Правда, синий постоянно заполнен».

И действительно, проблема не в наличии или отсутствии тележки для перевозки мусора, а в том, что за освобождение мусоропровода от отходов отвечает дворник. Если дворник не очистит вовремя накопитель мусоропровода, его точно накажут. А если он тихонько скинет смешанные отходы в синий бак для вторсырья — скорее всего никто не заметит. Дворник всё понимает и взял бы серый бак, но он может быть заполнен — выбора у него нет.