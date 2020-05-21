Вы сортируете дома мусор, выносите свой пакет со вторсырьём в «синий» контейнер во дворе, а он переполнен или забит обычным мусором. Если это происходит регулярно, надо обладать железной волей, чтобы продолжать играть в предложенный городской администрацией раздельный сбор. Разобрались, почему так происходит и что мы можем сделать для исправления ситуации.
Баки для раздельного сбора мусора появились в Зеленограде в прошлом году и теперь стоят практически во всех дворах. Контейнеры с синей наклейкой предназначены для вторсырья — отходов, которые перерабатывают: пластика, бумаги/картона, стекла, металла. Контейнеры с серой наклейкой — для смешанных отходов, то есть всего остального.
Зачастую пищевые отходы в баках для вторсырья появляются благодаря дворникам. Характерный пример, как это происходит, описал наш читатель Павел, житель корпуса 1126. Он увидел, как дворник отвез синий контейнер для вторсырья к дому и наполнил его из мусоропровода. Итог — в баке для вторсырья лежит всё подряд.
На вопрос, зачем он это сделал, дворник ответил, что им «не дают тележки». Он имел в виду, что по правилам у него должна быть специальная тележка для перевозки мусора из мусоропровода в контейнер. Пользоваться для этого баками дворникам запрещено, объяснил ранее замдиректора зеленоградского «Жилищника» Алексей Лунёв. С использованием баков для перевозки мусора «стараются бороться», говорит Лунёв, но если нет тележек, то у дворника просто нет выхода. Но хотя бы пусть берет серый бак.
«Мы пообщались с дворником, — говорит Павел, — он согласился брать серый контейнер, если тот не сильно заполнен. Сейчас дворники поменялись, и проблема возникла снова. Кажется, она системная. Спустился к дворникам, попытался объяснить, что синий контейнер нельзя брать. Против была применена техника „по-русски не понимаем“, что звучало странно. Словами „кёг харам“ донёс мысль, как смог. Вроде поняли. Сейчас берут серый. Правда, синий постоянно заполнен».
И действительно, проблема не в наличии или отсутствии тележки для перевозки мусора, а в том, что за освобождение мусоропровода от отходов отвечает дворник. Если дворник не очистит вовремя накопитель мусоропровода, его точно накажут. А если он тихонько скинет смешанные отходы в синий бак для вторсырья — скорее всего никто не заметит. Дворник всё понимает и взял бы серый бак, но он может быть заполнен — выбора у него нет.
Количество мусорных баков в конкретном дворе подсчитывают местные власти, опираясь на нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений. На основании этих расчетов были составлены условия договора на вывоз мусора с контейнерных площадок Зеленограда. Договор, действующий до 2029 года, заключен между государственным учреждением «Мосэкопром» и компанией «МСК-НТ», которая вывозит мусор.
«МСК-НТ» должна вовремя и в полном объеме вывозить мусор из уличных баков, а затем сортировать то, что можно отсортировать. Она работает с тем, что уже попало в баки. За переполненность баков не отвечает, хоть в принципе должна быть заинтересована в том, чтобы смешанные отходы не попадали в баки для вторсырья: для сортировки это плохо, а сортировка — это дополнительный заработок.
В Зеленограде нет каких-то критических случаев переполнения мусорных контейнеров, оценили ситуацию в «МСК-НТ». И в условиях карантина, когда люди сидят по домам, ничего не изменилось. В отличие, кстати, от Московской области, где баки действительно переполнены. Видимо, из-за того, что многие уехали туда из города.
Работу «МСК-НТ» контролируют «Мосэкопром» и административно-техническая инспекция, которая может оштрафовать, например, за то, что при вывозе часть мусора будет просыпана на землю.
Состояние же самих контейнерных площадок, переполненность баков — зона ответственности «Жилищника». Если контейнеры систематически переполнены, очевидно, нужны дополнительные. Но за это надо заплатить (баки принадлежат «МСК-НТ», она их и поставила). Возможно, «Жилищник» хочет сэкономить. Вряд ли «Жилищник» в целом и дворники в частности заинтересованы в последующей сортировке отходов. Ведь это заработок «МСК-НТ», а задача «Жилищника» только собрать мусор от домов и с улиц, но не сортировать его.
Получается, «МСК-НТ» заинтересован в эффективности сортировки, но не видит смысла в установке дополнительных баков. А «Жилищнику», наоборот, все равно, насколько успешно будет отсортирован мусор, но важно избежать заказа дополнительных баков — поэтому дворники будут продолжать валить отходы в любые баки, лишь бы они заполнялись равномерно.
Необходимо показать городской администрации и мусоровывозящей компании, что проблема существует. Для этого мы просим вас фиксировать проблемные ситуации:
- все баки одного типа (серый или синий) переполнены
- дворник везет синий бак (для вторсырья) к подъезду или к контейнерной площадке
- дворник кладет какой-то мусор в синий бак.
Для фиксации необходимо сделать следующее:
- снимите фотографии или видео
- запомните место, дату и время съемки
- пришлите эту информацию на news@zelenograd.ru или в сообщения наших групп в соцсетях.
Мы систематизируем полученную информацию и предоставим её людям, принимающим решения по вопросу мусора, как доказательство проблемы и необходимости принятия мер.
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