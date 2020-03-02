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«Во дворе вырос кирпичный саркофаг и закрались первые сомнения». Как раздельный сбор мусора стал невыносимым — письмо в редакцию 02.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Официально раздельный сбор мусора начался в Москве два месяца назад. Те, кто сразу начал сортировать, столкнулись с ужасными мусорными площадками. Снаружи это аккуратный кирпичный домик с мусорными баками, но внутри — настоящий мусорный ад. Немногие мотивированы настолько, чтобы продолжать выбрасывать вторсырье в отдельный бак. А власти, которые сами создали эти невыносимые условия, потом обвинят жителей в безответственном отношении к экологии. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» написала наша читательница Анна К.

— Я очень ждала баков для раздельного сбора отходов в нашем дворе. Раньше пользовалась сеткой, которая нормально справлялась с задачей сортировки. Ожидала чего-то похожего и после перехода на новую систему с двумя баками.

Первые сомнения закрались, когда на площадке для мусора вырос кирпичный саркофаг. Без вентиляции. На дверях — шпингалет.

Из этой конструкции стразу стал распространяться зловонный смрад. И это не удивительно — из-за отсутствия циркуляции воздуха, а также по причине довольно теплой погоды отходы просто не могли вести себя по-другому.

В полутьме и тесноте кирпичного загона, серо-грязно-синие баки практически неразличимы, к тому же они постоянно меняются местами, будто наперсточник предлагает жителям сыграть в увлекательную и азартную игру — найди нужный контейнер.

В один прекрасный день, я поймала себя не выполнении странного ритуала:

  1. Аккуратно открой ногой дверь каменного колодца с мусором,
  2. Если стемнело — подсветки телефоном бак и попробуй сориентироваться какой у него цвет
  3. Проверь себя — прочитай надпись на контейнере
  4. Загляни в контейнер — сверься с надписью
  5. Прочитай ещё раз, потому как непонятно, какого хрена из бака с сортируемыми отходами так воняет
  6. Водрузи свои вымытые баночки поверх огромной кучи пакетов их мусоропровода, мирно лежащих в баке с сортируемым мусором и строительными отходами
  7. Можно выругаться и покинуть помещение

Долго я испытывала досаду и не понимала, ну как так, зачем же жильцы бросают мусор в контейнер с раздельными отходами. Но оказалось, проблема не в жильцах, а в дворниках, которые разгружают мусоропровод.

Пакеты случайным образом распределяются по контейнерам, потому что прочитать и разглядеть цвет контейнера — задача не из лёгких. Кроме того, контейнеры маленькие, а вывоз осуществляется раз в сутки, поэтому зачастую просто некуда складывать несортируемый мусор.

Дворника можно понять — ему за сортировку не платят, а за несвоевременно разгруженный мусоропровод ругают. Жильцов можно понять — совать нос в вонючее кирпичное сооружение — так себе удовольствие.

Понять, куда движется сортировка отходов с такими входными данными тоже легко, ведь движется она к новым эффективным решениям, новым бюджетам, мусорным поборам и обвинению людей в безответственном отношении к экологии.

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Метки:
жкх, вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор
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Обсуждение
Kill Digit
4 часа назад
Водрузи свои вымытые баночки
Уважаемые не доводите раздельный сбор мусора до абсурда, не переводите более ценную питьевую воду на мытьё мусора - это неоправданное расточительство ценного чистого ресурса, относительно дорого и ни кому не нужно, а на производстве по переработке должна быть техническая вода, возможно многоразовая с циклом очистки. Тем более что наверняка даже сданное во вторсырьё после сортировки на производстве частично всё равно окажется не в переработке, а на захоронении или будет сожжено и там уже не так важно на сколько оно было чисто отмыто питьевой водой.
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