— Я очень ждала баков для раздельного сбора отходов в нашем дворе. Раньше пользовалась сеткой, которая нормально справлялась с задачей сортировки. Ожидала чего-то похожего и после перехода на новую систему с двумя баками.

Первые сомнения закрались, когда на площадке для мусора вырос кирпичный саркофаг. Без вентиляции. На дверях — шпингалет.

Из этой конструкции стразу стал распространяться зловонный смрад. И это не удивительно — из-за отсутствия циркуляции воздуха, а также по причине довольно теплой погоды отходы просто не могли вести себя по-другому.

В полутьме и тесноте кирпичного загона, серо-грязно-синие баки практически неразличимы, к тому же они постоянно меняются местами, будто наперсточник предлагает жителям сыграть в увлекательную и азартную игру — найди нужный контейнер.

В один прекрасный день, я поймала себя не выполнении странного ритуала:

Аккуратно открой ногой дверь каменного колодца с мусором, Если стемнело — подсветки телефоном бак и попробуй сориентироваться какой у него цвет Проверь себя — прочитай надпись на контейнере Загляни в контейнер — сверься с надписью Прочитай ещё раз, потому как непонятно, какого хрена из бака с сортируемыми отходами так воняет Водрузи свои вымытые баночки поверх огромной кучи пакетов их мусоропровода, мирно лежащих в баке с сортируемым мусором и строительными отходами Можно выругаться и покинуть помещение

Долго я испытывала досаду и не понимала, ну как так, зачем же жильцы бросают мусор в контейнер с раздельными отходами. Но оказалось, проблема не в жильцах, а в дворниках, которые разгружают мусоропровод.

Пакеты случайным образом распределяются по контейнерам, потому что прочитать и разглядеть цвет контейнера — задача не из лёгких. Кроме того, контейнеры маленькие, а вывоз осуществляется раз в сутки, поэтому зачастую просто некуда складывать несортируемый мусор.

Дворника можно понять — ему за сортировку не платят, а за несвоевременно разгруженный мусоропровод ругают. Жильцов можно понять — совать нос в вонючее кирпичное сооружение — так себе удовольствие.

Понять, куда движется сортировка отходов с такими входными данными тоже легко, ведь движется она к новым эффективным решениям, новым бюджетам, мусорным поборам и обвинению людей в безответственном отношении к экологии.