С 2020 года Москва переходит на раздельный сбор мусора. Контейнеры для разного вида отходов, в том числе, для вторсырья, массово ставят в Зеленограде. Что происходит на уличных контейнерных площадках, должны ли дворники сортировать мусор жителей, удобны ли эти баки для раздельного сбора, и можно ли надеяться на сознательность жителей, — об этом «Зеленоград.ру» поговорил с заместителем генерального директора «Жилищника» по благоустройству Алексеем Луневым.
— Алексей Геннадьевич, кому принадлежат контейнеры на мусорных площадках возле жилых домов?
— Контейнеры принадлежат мусоровывозящим компаниям. В нашем случае это «МСК-НТ».
— Уже на всех контейнерных площадках стоят баки для раздельного сбора мусора?
— Оборудование практически завершилось, осталась лишь небольшая часть. В районах Крюково и Старое Крюково должны довезти такие контейнеры. До конца года все площадки должны быть оборудованы такими контейнерами.
— «МСК-НТ» вывозит мусор из контейнеров на сортировку и переработку. А за вывоз отходов от жилых домов до контейнерных площадок отвечает «Жилищник» (в тех домах, которые обслуживает, — это большинство домов в Зеленограде). У дворников есть какие-то инструкции — выбрасывать эти отходы в разные баки для разного мусора?
— Сегодня рабочий комплексной уборки такую сортировку не проводит. При установке этих контейнеров проводилась разъяснительная работа — её вели управы районов и СМИ. Объяснялось, что такое раздельный сбор мусора, как это выглядит, как житель должен сортировать отходы у себя в квартире. И, по возможности, в дальнейшем планируется перейти на такой формат: житель выбрасывает смешанные отходы (пищевые) в мусоропровод, а мусор, подлежащий переработке, выносит в пакетах в контейнеры.
— То есть, дворник сейчас не обязан выбирать пластиковые бутылки из этой общей массы мусора?
— В существующих условиях это просто физически невозможно. Мусорная камера имеет ограниченные размеры. Мусор из мусоропровода попадает непосредственно в накопитель, в тележку, которую вывозит дворник. Сортировать мусор дворнику попросту негде и некогда. Но содержимое этой тележки он, конечно, должен выбросить в контейнер для смешанных отходов.
— Видела как-то, что после обрезки кустов сотрудники «Жилищника» положили ветки в бак для вторсырья. Это нормально?
— Нет. За такие вещи мы своих сотрудников привлекаем к дисциплинарной ответственности.
Все формовочные остатки, весь строительный мусор, образующийся после ремонта асфальтобетонного покрытия, а также мусор с территорий — всё это вывозится в особом порядке дополнительными контейнерами по другой схеме. Этот мусор в контейнеры ТБО (твердых бытовых отходов) и бункер КГМ (крупногабаритный мусор) попадать не должны. Мы за этим стараемся следить.
— Как контролируют дворников в этом случае?
— В каждой районной инженерной службе есть мастера, которые следят непосредственно за работой дворников. В задачи мастера входит этот мусор собрать, своевременно заказать технику для его вывоза, провести разъяснительную работу с дворниками, чтобы исключить сброс данного мусора в бункеры. Скажу больше: категорически запрещено сбрасывать мусор из мусорных камер в бункеры КГМ, для этого есть специальные пластиковые контейнеры.
Также есть инженер, в обязанности которого входит ведение всей работы, связанной с обращением отходов на территории района, который за ним закреплен. Это отслеживание нормативов — чтобы транспорт вовремя пришел, чтобы был вывезен по графику.
— Дворник должен перевозить мусор из мусоропровода на тележке к контейнеру? Или может, наоборот, забрать контейнер с площадки и прикатить к мусоропроводу, чтоб облегчить себе работу?
— В мусорокамере есть накопитель. Это элемент самого мусоропровода, закрытый шибером. Дворник со своей тележкой для мусора приходит к накопителю, открывает шибер, и весь мусор вываливается ему в тележку. Дальше он везёт тележку на контейнерную площадку и перегружает в контейнеры. Действительно, иногда наши рабочие комплексной уборки облегчают себе жизнь: забирают бак на колёсах с площадки и катят к мусоропроводу. Это неправильно, мы с этим стараемся бороться.
— Жители не всегда понимают, в какой бак какой мусор выбрасывать. Да, есть наклейки, но вечером в темноте их не видно. Особенно, если это закрытая (с крышей) контейнерная площадка. Есть ли такие проблемы у дворников?
— На каждой площадке размещены информационные таблички. Они стоят непосредственно рядом с площадкой в хорошей видимости. Либо есть наклейка достаточно внушительных размеров, в которой прописана цветографическая маркировка контейнеров (какой контейнер для чего). Также площадки раскрашены в определённые цвета [на уточняющий вопрос, что делать с тем, что наклейки плохо видно и баки сложно различить, Лунев не ответил].
— Все дворники могут прочитать, что там написано, понимают русский язык?
— Они всё понимают. И руководство их инструктирует, что куда они должны выбрасывать.
А что касается жителей — я считаю, это вопрос привычки. Нам нужно немного переформировать своё сознание, приучить себя к тому, что мусор должен разделяться. Потому что долгие годы мы выбрасывали всё подряд в одну кучу. Ещё 10-15 лет назад и мусорных пакетов не было. Сейчас человечество борется за сохранение экологии и ставит цель — максимальное количество мусора должно быть переработано для последующего использования. И минимальное — захоранивается или сжигается. Думаю, раздельный сбор — это вопрос времени, а в будущем это станет обыденностью.
— Вопрос в том, сколько времени понадобится. Вы, как специалист, можете дать такой прогноз? Ведь сейчас жителей не заставляют сортировать мусор, пока это дело добровольное. А многие даже не хотят выкидывать пакеты с мусором в мусоропровод, кидают их возле него. Начнут массово разделять мусор, например, через год?
— Через год вряд ли. Нужно взаимодействие, надо разговаривать друг с другом. Я тоже живу в доме, где есть люди, бросающие мусор прямо в подъезде или возле него. И кто-то должен прийти и убрать за ними. Если мы будем чаще делать замечания таким соседям, то и случаев таких будет меньше.
У меня более оптимистичные наблюдения. Судя по обращениям, которые к нам поступают, достаточно много людей озабочены этой проблемой. Они спрашивают, куда можно отнести какие-то старые вещи или предметы, чтобы их отправили на переработку. То есть, количество людей, которые за сортировку мусора, постоянно увеличивается. Да и больше стало замечаний, когда люди сами подсказывают — «у вас контейнер для сбора пластика заполнился, надо вывезти, потому что мы несём ещё, а положить некуда». Чем больше будет таких людей, чем больше мы будем делать замечаний несознательным людям, тем быстрее перейдём на раздельный сбор мусора.
— Бороться с такими соседями можно только замечаниями?
— К сожалению, у управляющей компании нет никакого административного воздействия на таких жильцов. Мы можем выписать предписание за брошенный в подъезде пакет — образно говоря, погрозить пальчиком. Это такое письмо, информация, что так делать нехорошо и не надо.
Та же проблема с выгулом собак. Мы ставим информационные таблички о том, что выгул собак на детских площадках запрещен. А владельцы продолжают их там выгуливать. И кроме как погрозить пальцем — призвать к соблюдению закона, — мы ничего не сможем сделать.
— А если пожаловаться на брошенный в подъезде мусор в Мосжилинспекцию?
— Если какая-либо инспекция придёт в подъезд или на улицу и увидит эти мешки с мусором, то они привлекут к ответственности не того, кто их бросил, а управляющую компанию. Замкнутый круг. И здесь только один вариант — стоять и ловить за руку человека, который бросает этот мусор.
— В Зеленограде с прошлого года делают кирпичные ограждения контейнерных площадок. Такие площадки удобны с точки зрения обслуживания?
— Они удобны по-своему, имеют ряд плюсов. Первый — они антивандальные. Испортить, разбить кирпичную площадку гораздо сложнее, чем площадки, сделанные из профлиста. Второй плюс — эстетика. Людям приятнее смотреть на ровную кирпичную кладку, чем на мусорный контейнер, да и смотрится лучше. В-третьих, такие кирпичные площадки имеют, как правильно, дополнительный отсек. Там дворники могут хранить инвентарь и противогололедные реагенты, чтобы быстрее обрабатывать свою территорию зимой. На открытой мусорной площадке мы не могли себе этого позволить — всё систематически воровалось.
— Крышки уличных мусорных баков должны быть открыты или закрыты?
— Крышки у контейнеров должны быть закрыты. Но люди сейчас несут туда мусор, поэтому мы стараемся держать хотя бы один контейнер открытым. Многие брезгуют взяться за ручку бака и кладут мусор сверху или на пол [на уточняющий вопрос, почему ручка крышки бака может быть грязной, Лунев не ответил]. Чтобы не было замусорено, мы просим дворников открывать один бак.
— Как часто убирают сами мусорные площадки?
— По нормативам, один раз в день. По факту наши сотрудники посещают эту площадку не реже, чем раз в три часа. По ряду причин. В частности, и потому, что жители ленятся бросить мусор в бак. Если контейнер с открытой крышкой заполнен, дворник закрывает его и открывает другой. Смотрит, всё ли в порядке после того, как ушла машина и опустошила эти баки.
— Содержимое баков вывозится раз в день?
— Да, раз в день по определённому графику. Все графики висят на информационных табличках, которые размещены на контейнерных площадках.
— О крупногабаритном мусоре. Есть ли какие-то нормативы, касающиеся жильцов? Например, кто-то принёс на мусорную площадку старый холодильник, это правомерно?
— Для крупногабаритного мусора есть специальный бункер на мусорных площадках. Собственно, жители это оплачивают, это заложено в едином платежном документе.
Если житель делает у себя дома ремонт, выносит большие строительные материалы, мебель, то он должен за своё счет заказать себе отдельный мусорный бункер. Сделать он это может в любой организации, которую выберет. Может и обратиться в управляющую компанию или к любому оператору по перевозке мусору.
— Но, по факту, наверное, всё равно несут строительный мусор и старую мебель к контейнерам во дворе?
— В основном да. Отследить это достаточно сложно. В этой ситуации важна работа мастера, как он следит за своей территорией. Бывает, что соседи сообщают, бывает, надо отследить, кто конкретно выносит этот мусор. Бывает, что мастер площадку проверил, через три часа приходит, а там уже целая мебельная галерея стоит.
Мы заказываем дополнительный вывоз крупногабаритного мусора, чтобы бункеры и площадки не переполнялись. Здесь расходы несёт уже управляющая компания, жильцы за это не платят. Это ощутимая статья расходов.
— Наверное, бытовая техника и мебель возле баков долго не стоит. Есть люди, которые обходят помойки в поисках разных вещей.
— Во-первых, они далеко не всё могут унести. А во-вторых, такие люди иногда и создают проблемы: переворошат весь бункер или контейнер, докопаются до нужного ему предмета, выкидывая ненужное на землю, и уйдут. Дворник потом собирает всё обратно.
— Как вы считаете, при существующей системе накопления отходов, при работающих в большинстве жилых домов мусоропроводах возможен ли в принципе раздельный сбор мусора?
— Это тема для дискуссии. Повторюсь, всё зависит от сознания гражданина. Сознательный человек отнесёт пластик и бумагу в контейнер для вторсырья по дороге на работу. Человек несознательный, даже если мусоропроводы по какой-то причине ликвидируют, всё равно всё свалит в один пакет и выбросит куда попало.
Дворник выкатывает заполненную тележку для вторсырья из под мусоропровода. Разумеется она полна несортированного мусора. На мое замечание был ответ, что они не разделяют баки, используют те, которые меньше заполнены.
Но что ещё более удивительно, далее на площадку подъехал мусоровоз с наклейкой "Вторсырье" и загрузил к себе мусор как из баков для вторсырья, так и для несортированных отходов!!
Получается сейчас, даже если вы отсортировали мусор и вынесли его в контейнер с синей наклейкой, то сначала он смешается с несортировкой прямо в этом же контейнере по вине дворника, а далее смешается с другой несортировкой уже в кузове мусоровоза.