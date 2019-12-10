Все формовочные остатки, весь строительный мусор, образующийся после ремонта асфальтобетонного покрытия, а также мусор с территорий — всё это вывозится в особом порядке дополнительными контейнерами по другой схеме. Этот мусор в контейнеры ТБО (твердых бытовых отходов) и бункер КГМ (крупногабаритный мусор) попадать не должны. Мы за этим стараемся следить.

— Как контролируют дворников в этом случае?

— В каждой районной инженерной службе есть мастера, которые следят непосредственно за работой дворников. В задачи мастера входит этот мусор собрать, своевременно заказать технику для его вывоза, провести разъяснительную работу с дворниками, чтобы исключить сброс данного мусора в бункеры. Скажу больше: категорически запрещено сбрасывать мусор из мусорных камер в бункеры КГМ, для этого есть специальные пластиковые контейнеры.

Также есть инженер, в обязанности которого входит ведение всей работы, связанной с обращением отходов на территории района, который за ним закреплен. Это отслеживание нормативов — чтобы транспорт вовремя пришел, чтобы был вывезен по графику.



— Дворник должен перевозить мусор из мусоропровода на тележке к контейнеру? Или может, наоборот, забрать контейнер с площадки и прикатить к мусоропроводу, чтоб облегчить себе работу?

— В мусорокамере есть накопитель. Это элемент самого мусоропровода, закрытый шибером. Дворник со своей тележкой для мусора приходит к накопителю, открывает шибер, и весь мусор вываливается ему в тележку. Дальше он везёт тележку на контейнерную площадку и перегружает в контейнеры. Действительно, иногда наши рабочие комплексной уборки облегчают себе жизнь: забирают бак на колёсах с площадки и катят к мусоропроводу. Это неправильно, мы с этим стараемся бороться.

— Жители не всегда понимают, в какой бак какой мусор выбрасывать. Да, есть наклейки, но вечером в темноте их не видно. Особенно, если это закрытая (с крышей) контейнерная площадка. Есть ли такие проблемы у дворников?

— На каждой площадке размещены информационные таблички. Они стоят непосредственно рядом с площадкой в хорошей видимости. Либо есть наклейка достаточно внушительных размеров, в которой прописана цветографическая маркировка контейнеров (какой контейнер для чего). Также площадки раскрашены в определённые цвета [на уточняющий вопрос, что делать с тем, что наклейки плохо видно и баки сложно различить, Лунев не ответил].

— Все дворники могут прочитать, что там написано, понимают русский язык?

— Они всё понимают. И руководство их инструктирует, что куда они должны выбрасывать.

А что касается жителей — я считаю, это вопрос привычки. Нам нужно немного переформировать своё сознание, приучить себя к тому, что мусор должен разделяться. Потому что долгие годы мы выбрасывали всё подряд в одну кучу. Ещё 10-15 лет назад и мусорных пакетов не было. Сейчас человечество борется за сохранение экологии и ставит цель — максимальное количество мусора должно быть переработано для последующего использования. И минимальное — захоранивается или сжигается. Думаю, раздельный сбор — это вопрос времени, а в будущем это станет обыденностью.

— Вопрос в том, сколько времени понадобится. Вы, как специалист, можете дать такой прогноз? Ведь сейчас жителей не заставляют сортировать мусор, пока это дело добровольное. А многие даже не хотят выкидывать пакеты с мусором в мусоропровод, кидают их возле него. Начнут массово разделять мусор, например, через год?

— Через год вряд ли. Нужно взаимодействие, надо разговаривать друг с другом. Я тоже живу в доме, где есть люди, бросающие мусор прямо в подъезде или возле него. И кто-то должен прийти и убрать за ними. Если мы будем чаще делать замечания таким соседям, то и случаев таких будет меньше.

У меня более оптимистичные наблюдения. Судя по обращениям, которые к нам поступают, достаточно много людей озабочены этой проблемой. Они спрашивают, куда можно отнести какие-то старые вещи или предметы, чтобы их отправили на переработку. То есть, количество людей, которые за сортировку мусора, постоянно увеличивается. Да и больше стало замечаний, когда люди сами подсказывают — «у вас контейнер для сбора пластика заполнился, надо вывезти, потому что мы несём ещё, а положить некуда». Чем больше будет таких людей, чем больше мы будем делать замечаний несознательным людям, тем быстрее перейдём на раздельный сбор мусора.

— Бороться с такими соседями можно только замечаниями?

— К сожалению, у управляющей компании нет никакого административного воздействия на таких жильцов. Мы можем выписать предписание за брошенный в подъезде пакет — образно говоря, погрозить пальчиком. Это такое письмо, информация, что так делать нехорошо и не надо.

Та же проблема с выгулом собак. Мы ставим информационные таблички о том, что выгул собак на детских площадках запрещен. А владельцы продолжают их там выгуливать. И кроме как погрозить пальцем — призвать к соблюдению закона, — мы ничего не сможем сделать.

— А если пожаловаться на брошенный в подъезде мусор в Мосжилинспекцию?

— Если какая-либо инспекция придёт в подъезд или на улицу и увидит эти мешки с мусором, то они привлекут к ответственности не того, кто их бросил, а управляющую компанию. Замкнутый круг. И здесь только один вариант — стоять и ловить за руку человека, который бросает этот мусор.