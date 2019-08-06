Баки с синей наклейкой для сухого мусора и с серой — для смешанного — появились в 4 микрорайоне. Пока их мало, но памятки о раздельном сборе развешаны уже на всех площадках для сбора мусора.

В баки с синей наклейкой собирают вторсырье: стекло, пластик, бумагу, металл. В баки с серой наклейкой — пищевые отходы, средства гигиены и прочий «мокрый» мусор. Новые баки появились на контейнерной площадке между корпусами 422 и 469. Но у соседних домов таких баков пока нет.