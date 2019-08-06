Баки с синей наклейкой для сухого мусора и с серой — для смешанного — появились в 4 микрорайоне. Пока их мало, но памятки о раздельном сборе развешаны уже на всех площадках для сбора мусора.
В баки с синей наклейкой собирают вторсырье: стекло, пластик, бумагу, металл. В баки с серой наклейкой — пищевые отходы, средства гигиены и прочий «мокрый» мусор. Новые баки появились на контейнерной площадке между корпусами 422 и 469. Но у соседних домов таких баков пока нет.
Инструкциями — что в какой бак выкидывать, — сейчас массово обклеены контейнерные площадки в районе Матушкино. В августе синие и серые баки должны появиться на всех площадках для сбора мусора в 1, 2 и 4 микрорайонах. Новшество связано с постановлением правительства Москвы о раздельном сборе мусора с 2020 года. Для тестирования сбора и разделения бытовых отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые выбран зеленоградский район Матушкино.
Более половины наших читателей, принявших участие в опросе, не верят что разделенные во дворах отходы действительно переработают, а не отвезут на свалку.
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