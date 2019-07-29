Вывозить разные виды отходов будут машины со специальными наклейками на кабинах. Из синих баков, предназначенных для сбора пластика, стекла, бумаги, металла, забирать мусор будет машина с наклейкой синего цвета и надписью «вторсырьё». Машины с серыми наклейками забирают мусор из серых и существующих зелёных контейнеров, где накапливаются смешанные (в основном пищевые) отходы. Мусор будут везти на сортировочное предприятие, работающее в промзоне рядом с Зеленоградом.

В Зеленограде сейчас стоят 90 сетчатых синих баков для сбора вторсырья, а в районе Матушкино — 12. В прошлом году на схему раздельного сбора отходов перешло Подмосковье. Во дворах поставили баки: синий для сухого мусора, серый — для «мокрого» (пищевые отходы). Каждый собственник квартиры или частного дома лично или через свою управляющую компанию заключает договор с компанией — региональным оператором — на вывоз мусора. Власти штрафуют мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров. Для жителей новая система сбора мусора обернулась повышением платы за его вывоз.



Постановление правительства Москвы о раздельном сборе касается твердых коммунальных отходов. Это не только мусор от жилых домов, но и, согласно федеральному каталогу классификации отходов, «подобные коммунальным при производстве и предоставлении услуг населению». Это значит, что сортировать свои отходы должны также предприятия торговли и услуг.



