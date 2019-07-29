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Контейнеры для сбора разного мусора поставят по всему району Матушкино. Здесь протестируют тотальный переход на раздельный сбор мусора 29.07.2019 ZELENOGRAD.RU

На всех контейнерных площадках района Матушкино (в 1, 2 и 4 микрорайонах.) поставят синие баки для сухого мусора и серые — для смешанного. Всего планируется поставить около 180 новых контейнеров — это почти в восемь раз больше, чем стоит сейчас. Такие баки появятся уже в августе.

Новшество связано с постановлением правительства Москвы о раздельном сборе мусора с 2020 года, сообщил Zelenograd.ru источник в мусоровывозящей компании. Для тестирования сбора и разделения бытовых отходов на перерабатываемые и неперерабатываемые выбран зеленоградский район Матушкино.

Вывозить разные виды отходов будут машины со специальными наклейками на кабинах. Из синих баков, предназначенных для сбора пластика, стекла, бумаги, металла, забирать мусор будет машина с наклейкой синего цвета и надписью «вторсырьё». Машины с серыми наклейками забирают мусор из серых и существующих зелёных контейнеров, где накапливаются смешанные (в основном пищевые) отходы. Мусор будут везти на сортировочное предприятие, работающее в промзоне рядом с Зеленоградом.

В Зеленограде сейчас стоят 90 сетчатых синих баков для сбора вторсырья, а в районе Матушкино — 12. В прошлом году на схему раздельного сбора отходов перешло Подмосковье. Во дворах поставили баки: синий для сухого мусора, серый — для «мокрого» (пищевые отходы). Каждый собственник квартиры или частного дома лично или через свою управляющую компанию заключает договор с компанией — региональным оператором — на вывоз мусора. Власти штрафуют мусоровывозящие компании за смешивание содержимого «грязного» и «чистого» контейнеров. Для жителей новая система сбора мусора обернулась повышением платы за его вывоз.

Постановление правительства Москвы о раздельном сборе касается твердых коммунальных отходов. Это не только мусор от жилых домов, но и, согласно федеральному каталогу классификации отходов, «подобные коммунальным при производстве и предоставлении услуг населению». Это значит, что сортировать свои отходы должны также предприятия торговли и услуг.

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