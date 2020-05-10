Роспотребнадзор рекомендует на время пандемии приостановить раздельный сбор мусора 10.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Из-за лечения на дому пациентов с лёгкими формами коронавируса любой выброшенный ими предмет потенциально загрязнен. Люди, работающие на сортировке и переработке отходов, подвергаются риску заражения ковид-19 при контакте с таким мусором. Одновременно загрязняется и производственная среда перерабатывающих комплексов.

В связи с этим Роспотребнадзор порекомендовал на время пандемии отказаться от раздельного сбора отходов, пишет РИА «Новости».

В отличие от вторичного сырья, смешанный мусор подлежит транспортировке и захоронению на специализированных полигонах. Попав в окружающую среду, возбудитель новой коронавирусной инфекции погибнет через трое суток и не нанесёт ущерба, отмечает Роспотребнадзор.

С 1 января этого года Москва официально перешла на раздельный сбор мусора. Тогда мэр Собянин пообещал установить контейнеры для вторсырья в каждом дворе. В Зеленограде баки для раздельного сбора мусора начали устанавливать в 2015 году, но они пока есть не на всех мусорных площадках.

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Метки:
коронавирус, вывоз и утилизация мусора, эпидемия, раздельный сбор, роспотребнадзор
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