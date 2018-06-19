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Собянин пообещал контейнеры для раздельного сбора мусора в каждом дворе 19.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Организовать раздельный сбор мусора во всех дворах пообещал мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с волонтерами своего избирательного штаба.

Один из них поинтересовался у градоначальника, будет ли расширяться охват раздельного сбора отходов в Москве, пишет ТАСС. Мэр ответил: «Мы добьемся, чтобы в каждом дворе был раздельный сбор мусора, чтобы ничего не пропадало».

Вероятно, речь шла об оснащении специальными контейнерами всех оборудованных мусорных площадок, а не об установке сборных ёмкостей у каждого дома (хотя некоторые страны давно практикуют подобное).

Количество контейнеров и так планируют наращивать, пока не охватят все контейнерные площадки в городе, рассказывали в компании «МСК-НТ», вывозящей мусор из Зеленограда. В Зеленограде сейчас только 39 контейнеров для раздельного сбора отходов: по 16 — в районах Силино и Крюково, 11 — в Савелках, 9 — в Матушкино и 3 — в Старом Крюково.

Интерактивная карта раздельного сбора отходов в Зеленограде.

Встреча Собянина с волонтерами проходила в предвыборном штабе городского головы. Ранее действующий градоначальник подал в избирком документы как самовыдвиженец на предстоящих выборах мэра Москвы. Выборы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.

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