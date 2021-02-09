Причина 2: устаревшие технологии сжигания и вредные выбросы

По утверждению активистов, в Европе сейчас отказываются от технологии сжигания мусора на колосниковой решетке, она признана «угрозой усилиям по предотвращению образования отходов, повторному использованию компонентов твердых коммунальных отходов и построению экономики замкнутого цикла». Кроме того, при сжигании из твердых бытовых отходов высвобождаются тяжелые металлы, образуется множество вредных для здоровья людей соединений, а выбросы диоксинов влияют на развитие онкологии, провоцируют бесплодие и генетические проблемы у детей.

Доктор химических наук Валерий Петросян объяснял «Российской газете», что речь идет о закрытии в Европе МСЗ старого образца (с температурой сжигания 600-800 градусов), но вообще Евросоюз «никогда не публиковал каких-либо законодательных запретов на сжигание отходов». В 2017 году в коммюнике Еврокомиссии «Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике» говорилось о необходимости ограничивать сжигание отходов в тех странах, где доля термической переработки уже составляет более 50% всех отходов. Для тех стран, где доля захоронения по-прежнему высока, коммюнике наоборот рекомендует строить новые объекты.

По мнению Петросяна, опасность выбросов актуальна для мусоросжигательных заводов старого типа, а существующая сейчас технология сжигания при температуре 1260 градусов разрушит вредные вещества и диоксины в том числе: «Следы органических токсикантов поглотит фильтр с активированным углем, а оставшиеся примеси оксидов углерода, азота и серы будут существенно меньше, чем от проезжающих по любой федеральной трассе автомобилей».

Ранее доцент Национального исследовательского ядерного института МИФИ Валерий Сосновцев заявлял, что хотя в Хметьево планируется использовать японско-швейцарскую технологию, таким же чистым, как в этих странах, наш воздух не будет. Дело в том, что в этих странах мусор разделяют на уровне домохозяйств и на сжигание не поступает пластик и другие отходы, выделяющие при горении вредные вещества. В России такого разделения нет.

Оценивая состав мусора, который будет поступать на завод в Хметьево, эксперты прогнозируют в нем от 3 до 26 процентов пластика. Такой большой разброс связан с разными источниками данных. Если три процента дает отраслевой справочник 2001 года, то 26 процентов — данные компании «МКМ Логистик», которая непосредственно вывозит мусор. При этом в Швейцарии пластиковых бутылок в сжигаемом мусоре чуть больше одного процента.

Стоит отметить: жители также опасаются, что золошлаковые отходы с МСЗ в Хметьево повезут на захоронение на полигон комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Эта местность частично заболочена, и вредные вещества будут вымываться в реку Радомлю, считают они.