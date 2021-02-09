Инициативная группа жителей из Солнечногорска попросила турецкую компанию «Енигюн» отказаться от строительства мусоросжигательного завода в Хметьево. Они заявили, что это будет преступлением против здоровья 12 миллионов жителей Москвы и семи миллионов жителей Московской области, которые могут начать «масштабный конфликт» из-за этого объекта.
В своем письме в адрес руководства компании активисты перечислили ряд причин, почему это строительство должно быть остановлено. Они предлагают всем желающим направить аналогичное письмо на почту yenigun@yenigun.com.tr или по адресу: 115280, Москва, улица Ленинская слобода, дом 21, корпус 1, этаж 2, помещение 41.
Активисты утверждают, что «РТ-Инвест» и ее дочерняя компания «АГК -1» «имеют плохую репутацию среди жителей Московской области». Они обратили внимание, что «АГК-1» не предоставляет общественным организациям проектную документацию мусоросжигательных заводов для ознакомления и оценки. Например, с 2018 году документы по объекту в Хетьево пытается получить некоммерческое партнерство «Эмассерт», которое занимается оценкой экологического ущерба и выполняет судебные экологические экспертизы.
Ранее в «АГК-1» сообщали «Зеленоград.ру», что они передадут общественникам документы в присутствии судебных приставов. Срок передачи назначит пристав-исполнитель. В компании настаивают, что документацию по экологическим параметрам завода они предоставляют по запросу любой общественной организации. Но в отдельных случаях активисты требуют полный комплект документов со всеми технологическими схемами и чертежами, которые являются уникальными зарубежными технологиями и которые компания имеет право защищать как интеллектуальную собственность. Из-за этого, пояснили в «АГК-1, они просят подписывать соглашение о конфиденциальности. Но «некоторые активисты» отказываются подписывать его, поэтому компания решает вопросы в судебном порядке.
По утверждению активистов, в Европе сейчас отказываются от технологии сжигания мусора на колосниковой решетке, она признана «угрозой усилиям по предотвращению образования отходов, повторному использованию компонентов твердых коммунальных отходов и построению экономики замкнутого цикла». Кроме того, при сжигании из твердых бытовых отходов высвобождаются тяжелые металлы, образуется множество вредных для здоровья людей соединений, а выбросы диоксинов влияют на развитие онкологии, провоцируют бесплодие и генетические проблемы у детей.
Доктор химических наук Валерий Петросян объяснял «Российской газете», что речь идет о закрытии в Европе МСЗ старого образца (с температурой сжигания 600-800 градусов), но вообще Евросоюз «никогда не публиковал каких-либо законодательных запретов на сжигание отходов». В 2017 году в коммюнике Еврокомиссии «Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике» говорилось о необходимости ограничивать сжигание отходов в тех странах, где доля термической переработки уже составляет более 50% всех отходов. Для тех стран, где доля захоронения по-прежнему высока, коммюнике наоборот рекомендует строить новые объекты.
По мнению Петросяна, опасность выбросов актуальна для мусоросжигательных заводов старого типа, а существующая сейчас технология сжигания при температуре 1260 градусов разрушит вредные вещества и диоксины в том числе: «Следы органических токсикантов поглотит фильтр с активированным углем, а оставшиеся примеси оксидов углерода, азота и серы будут существенно меньше, чем от проезжающих по любой федеральной трассе автомобилей».
Ранее доцент Национального исследовательского ядерного института МИФИ Валерий Сосновцев заявлял, что хотя в Хметьево планируется использовать японско-швейцарскую технологию, таким же чистым, как в этих странах, наш воздух не будет. Дело в том, что в этих странах мусор разделяют на уровне домохозяйств и на сжигание не поступает пластик и другие отходы, выделяющие при горении вредные вещества. В России такого разделения нет.
Оценивая состав мусора, который будет поступать на завод в Хметьево, эксперты прогнозируют в нем от 3 до 26 процентов пластика. Такой большой разброс связан с разными источниками данных. Если три процента дает отраслевой справочник 2001 года, то 26 процентов — данные компании «МКМ Логистик», которая непосредственно вывозит мусор. При этом в Швейцарии пластиковых бутылок в сжигаемом мусоре чуть больше одного процента.
Стоит отметить: жители также опасаются, что золошлаковые отходы с МСЗ в Хметьево повезут на захоронение на полигон комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Эта местность частично заболочена, и вредные вещества будут вымываться в реку Радомлю, считают они.
Активисты движения «Экооборона Московской области» указывали на ходившие слухи, что передовых японско-швейцарских технологий на подмосковных МСЗ не будет: якобы на заводы установят старое оборудование из Турции.
В ответ на это в «РТ-Инвест» уточнили, что у японско-швейцарского концерна компания покупает только технологии и дальнейшее обслуживание заводов по контрактам жизненного цикла. А производство основного оборудования локализуется в России. Например, котлы для термической переработки отходов производят на предприятии «Росатома» — подмосковном заводе «ЗиО-Подольск». Турбину для преобразования тепловой энергии, образующейся при сжигании мусора, в электрическую — на Уральском турбинном заводе.
В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть.
Впрочем, кажется, эта энергия не очень нужна на общем рынке, и она будет значительно дороже. Директор Института экологии НИУ ВШЭ, доктор географических наук Борис Моргунов объяснял «Российской газете», что в целом по России в рамках Единой энергетической системы уже существует избыток генерации. А по условиям договоров с государством инвесторы введут новые мощности генерации электроэнергии к определённому сроку, а государство гарантирует ее сбыт по повышенным тарифам в течение 10 лет.