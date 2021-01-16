Инвестор мусоросжигательного завода рядом с Зеленоградом, компания «АГК-1», пытался оспорить решение суда о передаче экологам проектной документации. 12 января 2021 года компания проиграла суд кассационной инстанции, решение осталось в силе. Как сообщили «Зеленоград.ру» в «АГК-1», они передадут общественникам документы в присутствии судебных приставов. Срок передачи назначит пристав-исполнитель. Рассказываем подробно, что это может изменить и почему документы пришлось требовать через суд.
Документы пытается получить некоммерческое партнерство «Эмассерт», которое занимается оценкой экологического ущерба и выполняет судебные экологические экспертизы. Глава «Эмассерт» Елена Есина говорила «Зеленоград.ру», что после получения документов от «АГК-1» и проведения общественной экспертизы будет пытаться через суд оспорить заключение государственной экспертизы, так как инвестор, изначально отказав в выдаче проекта, нарушил закон.
В то же время в законе есть ряд оговорок и неясных моментов, которые могут сделать общественную экологическую экспертизу бесполезной. Во-первых, в законе об экологической экспертизе говорится, что эта работа общественников носит рекомендательный характер, если только Росприроднадзор не сделает ее заключение обязательным к исполнению.
Во-вторых, если экологи докажут, что в документации «АГК-1» что-то не соответствует законодательству, с компанией будет работать тот орган власти, которому подведомственно данное нарушение. Если же с документацией все будет в порядке, «АГК-1» может прислушиваться к специалистам и учитывать их замечания только на добровольной основе. Сейчас
В конце декабря представитель правительства Московской области заявил о переносе срока открытия МСЗ в Хметьево с 2022 на 2023 год. Причины переноса не называются.
«Эмассерт» в 2018 году подавало заявку на проведение общественной экологической экспертизы проекта мусоросжигательного завода в Солнечногорском районе. Администрация района зарегистрировала их заявку в июле 2018 года, это означало, что теперь экологов обязаны ознакомить с проектной документацией.
«Эмассерт» запросило все документы по проекту у инвестора — компании «АГК-1» (дочки «РТ-Инвест»). Компания отказалась что-либо предоставлять. Тогда «Эмассерт» подало на компанию в суд, требуя обязать выдать документы, суд встал на их сторону. «АГК-1» обжаловала это решение, настаивая, что все документы являются коммерческой тайной, поэтому разглашать их нельзя. В апелляции их доводы отклонили, суд указал: коммерческую тайну нельзя распространить на сведения о загрязнении окружающей среды и санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке.
В «АГК-1» сообщили «Зеленоград.ру», что документацию по экологическим параметрам завода компания предоставляет по запросу любой общественной организации. Но в отдельных случаях активисты «требуют полный комплект документов со всеми технологическими схемами и чертежами, большая часть из которых — это уникальные зарубежные технологии, которые компания имеет право защищать как интеллектуальную собственность».
Из-за этого, пояснили в компании, они просят подписывать соглашение о конфиденциальности. Из-за того что «некоторые активисты» отказываются подписывать его, компания решает вопросы в судебном порядке. «Там, где пройдены все судебные инстанции, документация, безусловно, предоставляется, с соблюдением всех регламентных сроков. К примеру, 29 декабря 2020 года мы передали проектную документацию по [аналогичному] заводу в Свистягино», — сообщили в «АГК-1».
В компании подчеркнули, что проект завода в Хметьево получил положительные заключения Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы. Полноценные общественные экологические экспертизы проводили другие организации: межрегиональные «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита», «Независимый центр экологической экспертизы» и «Центр общественной экологической экспертизы».
Также две исследовательские компании, Muller-BBM GmbH и LGA, проверили проект завода в Казани, технология термической переработки отходов которого идентична технологии, которая будет применяться в Хметьево. «При выбранной технологии завода, его надлежащем строительстве и эксплуатации требования по выбросам согласно директиве Евросоюза соблюдаются», — такое заключение дали иностранные эксперты.
В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.). Отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. Как сообщили в «РТ-Инвест», электричество пойдет на оптовый рынок, в общую сеть.
Ряд местных жителей считает, что работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Вопросы были и у членов Общественной палаты Московской области. После публикации территориальной схемы обращения с отходами в 2019 году эксперты заявили: «Объективность принятия предлагаемых решений не вызывает доверия. В ультимативном порядке общественность ставится перед фактом — будем жечь».
Тогда в областном минэкологии не согласились этой точкой зрения. Чиновники заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением», и «сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению».
Не повышало доверие и то, что проект сначала не одобрили эксперты, потом потребовалась вторая государственная экологическая экспертиза, которая справилась всего за две недели — и второй отзыв в середине декабря 2019 года был положительным. Кроме того, свое неодобрение проекта завода в Хметьево дважды высказало Росрыболовство.
В «АГК-1» ранее сообщали, что для в качестве технологии выбрана разработка японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova — она берет на себя технологические гарантии безопасной работы предприятия. Планируется, что на заводах будет использована система сжигания отходов на подвижной колосниковой решетке при температуре до 1260 °C. На выходе обещают проводить мониторинг выбросов вредных веществ.