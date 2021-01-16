Что это может изменить

Документы пытается получить некоммерческое партнерство «Эмассерт», которое занимается оценкой экологического ущерба и выполняет судебные экологические экспертизы. Глава «Эмассерт» Елена Есина говорила «Зеленоград.ру», что после получения документов от «АГК-1» и проведения общественной экспертизы будет пытаться через суд оспорить заключение государственной экспертизы, так как инвестор, изначально отказав в выдаче проекта, нарушил закон.

В то же время в законе есть ряд оговорок и неясных моментов, которые могут сделать общественную экологическую экспертизу бесполезной. Во-первых, в законе об экологической экспертизе говорится, что эта работа общественников носит рекомендательный характер, если только Росприроднадзор не сделает ее заключение обязательным к исполнению.

Во-вторых, если экологи докажут, что в документации «АГК-1» что-то не соответствует законодательству, с компанией будет работать тот орган власти, которому подведомственно данное нарушение. Если же с документацией все будет в порядке, «АГК-1» может прислушиваться к специалистам и учитывать их замечания только на добровольной основе. Сейчас

В конце декабря представитель правительства Московской области заявил о переносе срока открытия МСЗ в Хметьево с 2022 на 2023 год. Причины переноса не называются.