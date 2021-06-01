Почему это важно

Жители Зеленограда регулярно жалуются на запах гари (вероятно, от сжигания порубочных остатков вокруг города) и с очистных сооружений (хотя обещали, что после реконструкции запаха не будет). Из третьего микрорайона периодически приходят жалобы на «химический запах жженой пластмассы», но найти его источник не получается. Дополнительной нагрузкой на атмосферу может стать строящийся мусоросжигательный завод в Хметьево, опасаются местные жители.

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин ранее заметил в разговоре с «Зеленоград.ру», что основные источники выбросов вредных веществ давно и хорошо всем известны. По его мнению, москвичи — наиболее активная часть российских граждан: на любой инцидент — например, выброс сероводорода, — жители «очень быстро реагируют».

Реакция чиновников и надзорных органов, к сожалению, не поспевает за скоростью жалоб жителей. Или бывает бесполезной. Например, в феврале жительница 9 микрорайона писала, что из колодцев у школы 853 много лет идет зловонный запах. В январе другой житель жаловался, что из-за дыма от сжигания мусора на стройке напротив корпуса 2019 невозможно открывать окна. На обе эти жалобы в префектуре дали один и тот же ответ: выезжали на место, запахов в момент проверки не зафиксировали, превышений предельно допустимых концентраций тоже. Значит, и поводов для разбирательства нет.

Формально власти и надзорные органы выполняют свою работу добросовестно. Они выезжают на место, откуда пришла жалоба и оценивают обстановку, берут пробы воздуха. Когда в образцах ничего не обнаруживается, закрывают жалобу. В этой системе работы есть две большие проблемы, обе связаны не с действиями конкретных чиновников, а с пробелами в законодательстве.