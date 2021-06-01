Система контроля воздуха в России не приспособлена для быстрой борьбы с неприятными запахами в городе. Специалисты могут выехать брать пробы спустя две недели после вашей жалобы, а запах фекалий может оказаться недостаточно концентрированным, чтобы начать искать его источник. Рассказываем, куда жаловаться на запахи на улицах (и почему все-таки стоит это делать), можно ли принести в Роспотребнадзор свой образец воздуха и эффективен ли штаб мэрии по минимизации запахов.
Жители Зеленограда регулярно жалуются на запах гари (вероятно, от сжигания порубочных остатков вокруг города) и с очистных сооружений (хотя обещали, что после реконструкции запаха не будет). Из третьего микрорайона периодически приходят жалобы на «химический запах жженой пластмассы», но найти его источник не получается. Дополнительной нагрузкой на атмосферу может стать строящийся мусоросжигательный завод в Хметьево, опасаются местные жители.
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин ранее заметил в разговоре с «Зеленоград.ру», что основные источники выбросов вредных веществ давно и хорошо всем известны. По его мнению, москвичи — наиболее активная часть российских граждан: на любой инцидент — например, выброс сероводорода, — жители «очень быстро реагируют».
Реакция чиновников и надзорных органов, к сожалению, не поспевает за скоростью жалоб жителей. Или бывает бесполезной. Например, в феврале жительница 9 микрорайона писала, что из колодцев у школы 853 много лет идет зловонный запах. В январе другой житель жаловался, что из-за дыма от сжигания мусора на стройке напротив корпуса 2019 невозможно открывать окна. На обе эти жалобы в префектуре дали один и тот же ответ: выезжали на место, запахов в момент проверки не зафиксировали, превышений предельно допустимых концентраций тоже. Значит, и поводов для разбирательства нет.
Формально власти и надзорные органы выполняют свою работу добросовестно. Они выезжают на место, откуда пришла жалоба и оценивают обстановку, берут пробы воздуха. Когда в образцах ничего не обнаруживается, закрывают жалобу. В этой системе работы есть две большие проблемы, обе связаны не с действиями конкретных чиновников, а с пробелами в законодательстве.
Ни у Роспотребнадзора, ни у департамента природопользования Москвы, которым нужно жаловаться на запахи, нет обязательства выезжать за пробами воздуха в сжатые сроки. Это просто не прописано в регламентах их работы. Стандартный срок для ответа на обращение — 30 дней, и выехать на место для проверки эксперты могут как на второй, так и на двадцать второй день. К моменту их приезда запах уже рассеется, специалисты ничего не обнаружат.
Эколог Андрей Нагибин также отметил другую сложность: часто предприятия стараются производить выбросы по ночам, когда проверка точно не придет.
Принести в государственную лабораторию свой образец воздуха, чтобы было быстрее, нельзя, сообщили «Зеленоград.ру» в Роспотребнадзоре. Такая проба не будет считаться достаточным доказательством, потому что у сбора образцов есть свои правила, нужно заполнять специальные протоколы с указанием участвующих экспертов, свидетелей и метода сбора воздуха.
Таким образом, система контроля качества воздуха сейчас просто не приспособлена для работы с разовыми или нерегулярными выбросами. Руководитель проектов энергетического отдела Greenpeace Виктория Глущенко подтвердила верность этого вывода «Зеленоград.ру». «Атмосфера — подвижная среда. Пока жалобу рассмотрят, пока приедет специалист, уже все развеется и все будет хорошо. Поэтому важно, чтобы контроль качества воздуха был непрерывным» , — сказала она.
Сейчас станции контроля воздуха каждые 2-3 часа анализируют состав атмосферного воздуха. Но такие станции есть далеко не везде, в остальных местах забор проб производится вручную, что не дает нужной регулярности. А в тех местах, где станции установлены, они могут работать некорректно. Как уточнила Глущенко, в крупных городах сейчас больше шестисот станций, но «полностью правильно функционируют, каждые три часа проводя забор воздуха, чуть более тридцати».
По ее мнению, корректно работающие станции справляются со своей задачей. Данные станций о превышениях ПДК могут служить основанием для проверки, даже если все рассеется, когда специалисты приедут брать контрольные пробы, потому что в этом случае превышение фиксируется. «А когда человек шел и почувствовал запах — нет, потому что нет конкретных цифр» , — объяснила она.
Если повезет, эксперты учуют неприятный запах и образцы воздуха покажут наличие загрязняющих веществ, то их концентрация может быть очень мала. Если этот показатель не превышает разрешенные законом нормы — предельно допустимые концентрации (ПДК) — нарушений санитарного законодательства нет. Оснований для административного расследования тоже, производство по жалобе прекращается. Хотя запах никуда не девается.
Это одна из самых частых причин отказов по жалобам. Дело в том, что людям для восприятия запаха достаточно совсем малых концентраций. Например, сам Роспотребнадзор во время волны жалоб на запах с полигона Кучино признавал: «обонятельный эффект от меркаптана вызывают концентрации в 1000 раз меньше, чем ПДК». Также неприятность запаха может быть индивидуальным восприятием, а стандартов для определения допустимых границ запахов в России нет.
Из-за этого даже массовость обращений не всегда обладает достаточным весом. Например, в один из дней декабря 2017 года чиновники получили 115 жалоб на неприятный запах в Москве. Но так как специалисты не нашли превышения ПДК, жителям просто посоветовали подождать ветра, который рассеет запах.
Выходом в этом случае будет изменение ПДК, считает Глущенко. Совсем недавно параметры по некоторым веществам уже ужесточили, а в разные годы их меняли в сторону то уменьшения, то увеличения. Поэтому пересмотр допустимых концентраций для веществ, запах которых в буквальном смысле отравляет людям жизнь, не выглядит чем-то невозможным.
Не совсем. Например, жалобы на конкретную компанию, запах от производства которой мешает жить, вполне продуктивны. В 2019 году зеленоградец так пожаловался на химический запах во дворе корпуса 1121, проверяющие нашли компанию по фасовке парфюмерии и заставили её съехать.
Если в жалобе указать источник запаха (а в идеале еще и ИНН и юридический адрес компании), чиновникам будет легче работать. Даже если они приедут на проверку через две недели, запах от действующего предприятия, скорее всего, никуда не денется.
Жалобы на единичные запахи в случайных точках города работают гораздо хуже по вышеуказанным причинам. Но это не значит, что не нужно сообщать чиновникам и своим депутатам о проблемах. Большое количество жалоб будет поводом обратить внимание общественности и правительства на проблему, считает сотрудница Greenpeace.
С декабря 2020 года Москве работает оперативный штаб, который занят выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице. Сообщить о проблеме напрямую туда нельзя: специалисты штаба отслеживают жалобы жителей на запахи в социальных сетях и мониторят обращения в мэрию на эту тему. Или, например, можно заполнить анкету о качестве воздуха в в данный момент на сайте Мосэкомониторинга (ближе к концу страницы).
По данным департамента природопользования, с начала работы штаба к ним поступило всего 16 жалоб от зеленоградцев, две из которых в соцсетях. Обращения поступают, в основном, из районов Старое Крюково, Савёлки и Матушкино. Чаще всего люди пишут о запахах гари и химии. Лаборатория Мосэкомониторинга провела пять рейдов по Зеленограду после жалоб на воздух.
Когда приходит жалоба, специалисты штаба анализируют данные со станций контроля воздуха, видеокамер, погоду. После на место, в том числе ночью, выезжает передвижная экологическая лаборатории Мосэкомониторинга. Если проблема подтверждается, материалы передают в Росприроднадзор, прокуратуры, МЧС и префектуру.
В целом по Москве с начала работы штаба на запахи поступило около две тысяч официальных жалоб, еще около тысячи в соцсетях, уточнили в департаменте, подчеркнув, что рассматривается каждое обращение. Мониторинг соцсетей для этого ведется круглосуточно, также работают оперативные дежурные и службы МЧС.
Всего за полгода прошли проверки 21-й компании, на которые ранее жаловались жители, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования. Выявили 86 нарушений «в части соблюдения требований в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами», на предприятия наложили штрафы, их точный размер неизвестен. Штрафы за превышение концентрации вредных веществ в воздухе для предприятий колеблются в районе 80-100 тысяч рублей. Также пресечено четыре факта несанкционированного сжигания отходов в промзонах. В остальном нарушителям выносят предостережения, а с предприятиями проводят встречи.
Станции контроля воздуха фиксировали превышения предельно допустимых концентраций оксида азота, сероводорода, взвешенных веществ РМ10 и оксида углерода. Оксиды азота способны раздражать дыхательные пути, а при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления. При отравлении угарным газом проявляются головная боль, тошнота, одышка и головокружение. Частицы РМ10 составляют большую часть пыли и попадают в легкие.
В департаменте уточнили, что превышения фиксировались в дни, когда стояла безветренная погода, из-за этого выбросы рассеиваются хуже. «Процент повторяемости превышений составляет менее 1%, концентрации загрязняющих веществ по данным трех станций в Зеленограде в указанные дни отмечались ниже, чем на других территориях Москвы» , — добавили в ведомстве.
Помимо жалобы в префектуру, можно писать обращения в ряд ведомств (или звонить им):
- Единая справочная служба Москвы: 8-495-777-77-77
- Сайт Мосэкомониторинга mosecom.mos.ru (форма анкеты ближе к концу страницы)
- Департамент природопользования Москвы: depmospriroda@mos.ru и 8-495-777-77-77
- Мэрия Москвы: написать жалобу можно на этой странице
- телефон доверия главного управления МЧС по Москве: 8-495-637-22-22
- Роспотребнадзор: можно отправить сообщение через сайт, можно позвонить по телефонам 8-495-687-40-35, 8-499-735-65-39
- Росприроднадзор: здесь тоже можно пожаловаться онлайн или позвонить по телефону 8-499-753-30-92
Куда жаловаться на запах в Московской области:
- Министерство экологии и природопользования Московской области: онлайн-обращение и телефон 8-498-602-20-44 (добавочный 421-21, 421-15)
- МЧС России по Московской области 8-498-505-41-70