В Москве работает оперативный штаб, который занят выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице. Сообщить о проблеме напрямую туда не получится: специалисты штаба отслеживают жалобы жителей на запахи в социальных сетях и мониторят обращения в мэрию на эту тему.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды «Зеленоград.ру» не дали конкретного списка действий сотрудников штаба после обнаружения жалобы на запах. «Разработан целый комплекс мер, включая рейды передвижной экологической лаборатории, беспилотных летательных аппаратов, обследования территорий органами власти для поиска источника загрязнения воздуха, проведение проверок предприятий», — уточнили в ведомстве.

Из этого ответа не слишком понятно, сколько времени может пройти между тем, как запах почувствуют жители, сообщат об этом в интернете или напишут в мэрию, и тем, как проблемой займется штаб. Отдельный вопрос — не рассеется ли ко времени реагирования тот самый запах, на который пожаловались жители.

В департаменте природопользования заметили, что работа штаба не будет дублировать работу станций контроля воздуха, так как они могут лишь сигнализировать о проблеме, а не находить ее источник. Правда, зеленоградские станции с конца ноября почему-то регулярно прекращают отображать данные о состоянии воздуха. «Зеленоград.ру» ожидает разъяснения ведомства по этому поводу.