Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает 15.12.2020 ZELENOGRAD.RU

В Москве работает оперативный штаб, который занят выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице. Сообщить о проблеме напрямую туда не получится: специалисты штаба отслеживают жалобы жителей на запахи в социальных сетях и мониторят обращения в мэрию на эту тему.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды «Зеленоград.ру» не дали конкретного списка действий сотрудников штаба после обнаружения жалобы на запах. «Разработан целый комплекс мер, включая рейды передвижной экологической лаборатории, беспилотных летательных аппаратов, обследования территорий органами власти для поиска источника загрязнения воздуха, проведение проверок предприятий», — уточнили в ведомстве.

Из этого ответа не слишком понятно, сколько времени может пройти между тем, как запах почувствуют жители, сообщат об этом в интернете или напишут в мэрию, и тем, как проблемой займется штаб. Отдельный вопрос — не рассеется ли ко времени реагирования тот самый запах, на который пожаловались жители.

В департаменте природопользования заметили, что работа штаба не будет дублировать работу станций контроля воздуха, так как они могут лишь сигнализировать о проблеме, а не находить ее источник. Правда, зеленоградские станции с конца ноября почему-то регулярно прекращают отображать данные о состоянии воздуха. «Зеленоград.ру» ожидает разъяснения ведомства по этому поводу.

В штаб вошли представители департаментов, префектур, управ, инспекторов ОАТИ и Роспотребнадзора, МЧС, полиции и других городских структур. По словам руководителя департамента природопользования Антона Кульбачевского, они будут:

  • вести экологические обследования и контрольные мероприятия
  • выявлять и пресекать деятельность предприятий, выбросы с которых превышают нормы,
  • проводить разъяснительную работу с предприятиями, вблизи которых ощущаются неприятные запахи.

По его оценке, с начала работы штаба в ноябре количество жалоб на неприятные запахи в Москве снизилось, и состояние атмосферы в городе улучшается, хотя локальные проблемные точки существуют.

В Зеленограде продолжаются жалобы регулярный запах гари (вероятно от сжигания порубочных остатков вокруг города), а также на запах от очистных сооружений, хотя обещали, что после реконструкции запаха не будет.

Читайте также
Очистные сооружения Зеленограда окончательно реконструированы. Мэрия обещает «полную ликвидацию неприятных запахов»
Имеет ли смысл жаловаться на неприятные запахи?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 41 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, загрязнение воздуха
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
«Предотвратить невозможно, следить нецелесообразно». Почему до сих пор не поймали загрязнителей зеленоградских рек (а могли бы) Истории
Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает Истории
Автомобиль сбил у вокзала переходившего на «красный» пешехода. Юноша в коме Новости
Волонтеры запустили сбор средств для пункта приема вторсырья. Сколько они зарабатывают на нашем мусоре и зачем нужны, если есть синие баки во дворах? Истории
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
В туалетах ТЦ «Панфиловский» есть камеры видеонаблюдения. Это вообще нормально? Ответы
Работникам торговли, услуг и культуры разрешили вакцинироваться от ковида Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
Предельно допустимая концентрация оксидов азота превышена в Зеленограде уже неделю Новости
Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? партнерский материал
Представлен проект канатной дороги между «Речным вокзалом» и «Сходненской». Теперь понятно, как пересаживаться на неё с метро или 400-го автобуса Новости
Трёхлетнюю девочку, выжившую в прошлогоднем смертельном ДТП, суд признал потерпевшей. Теперь виновнику предъявлены иски на 10 миллионов Новости
Кулинария «Брецель» открылась в 14 микрорайоне Новости
Мэрия вернулась к планам построить в 18-м микрорайоне спортивный комплекс. Только теперь без бассейна — вместо него будет гараж Новости
История деревни Назарьево — глава 2: из крестьян в мебельщики, колхоз на бумаге, электростанция на Сходне, жизнь в деревне и её исчезновение Истории
Как кассир «Пятерочки» ищет покупателя, который дал ему фальшивые деньги, а руководство просит забрать заявление из полиции Истории
В Андреевке началась вакцинация от ковида Новости
Льготного проезда по М-11 пока не будет. Предложение об этом зеленоградского депутата не прошло в бюджет Москвы (который он в итоге поддержал) Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру