Каких веществ должно стать меньше

Проанализировав новые требования, в российском отделении Greenpeace заявили, что впервые за последние годы были снижены ПДК для некоторых веществ, относящихся к канцерогенам:

бензол — это канцероген, при отравлениями парами которого возникает головная боль, тошнота, перепады настроения, нарушения сердечного ритма, иногда — обмороки. После изменений его максимальная среднесуточная концентрация должна стать меньше в 1,7 раза: ПДК теперь — 0,06 мг/м3 в среднем в сутки, максимальная разовая концентрация осталась той же — 0,3 мг/м3.

— это канцероген, при отравлениями парами которого возникает головная боль, тошнота, перепады настроения, нарушения сердечного ритма, иногда — обмороки. После изменений его максимальная среднесуточная концентрация должна стать меньше в 1,7 раза: ПДК теперь — 0,06 мг/м3 в среднем в сутки, максимальная разовая концентрация осталась той же — 0,3 мг/м3. акрилонитрил (летучая жидкость, применяемая при производстве синтетического каучука) — в 6 раз: допустимая среднесуточная концентрация теперь — 0,005 мг/м3.

(летучая жидкость, применяемая при производстве синтетического каучука) — в 6 раз: допустимая среднесуточная концентрация теперь — 0,005 мг/м3. тетрахлорметан (растворитель жиров, смол, каучука, наполнитель ручных огнетушителей) — максимальная среднесуточная концентрация снизилась в 17,5 раз, с 0,7 до 0,04 мг/м3.

(растворитель жиров, смол, каучука, наполнитель ручных огнетушителей) — максимальная среднесуточная концентрация снизилась в 17,5 раз, с 0,7 до 0,04 мг/м3. 1,3-бутадиен (вещество, содержащееся в том числе в дыме сигарет) — в 50 раз: с 1 мг/м3 до 0,02.

(вещество, содержащееся в том числе в дыме сигарет) — в 50 раз: с 1 мг/м3 до 0,02. бериллий (и его соединения) — их не должно быть в воздухе вообще.

Ни одно из этих веществ не отслеживается станциями контроля воздуха в Зеленограде: у нас контролируют только метан, оксид и диоксид азота, сероводород и угарный газ.

Другие станции в Москве фиксируют некоторые из них: например, станция в Хамовниках отслеживает содержание бензола в воздухе. Сейчас на сайте Мосэкомониторинга говорится о доработке ресурса из-за новых правил Роспотребнадзора. Частично сайт уже использует новые показатели ПДК. Когда работы завершатся и увеличится ли после этого список фиксируемых веществ, неизвестно.