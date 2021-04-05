Требования к качеству воздуха в России резко ужесточили. По ряду канцерогенов снижены предельно допустимые концентрации. Но станции контроля в Зеленограде пока не отслеживают эти вещества 05.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор обновил санитарные правила по допустимым нормам концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Впервые за последние годы снижены предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, которые могут вызывать рак. Правда, узнать сколько этих веществ в воздухе нашего города, пока невозможно — зеленоградские станции контроля воздуха их не отслеживают. Рассказываем, что это за вещества и чем они опасны.

Каких веществ должно стать меньше

Проанализировав новые требования, в российском отделении Greenpeace заявили, что впервые за последние годы были снижены ПДК для некоторых веществ, относящихся к канцерогенам:

  • бензол — это канцероген, при отравлениями парами которого возникает головная боль, тошнота, перепады настроения, нарушения сердечного ритма, иногда — обмороки. После изменений его максимальная среднесуточная концентрация должна стать меньше в 1,7 раза: ПДК теперь — 0,06 мг/м3 в среднем в сутки, максимальная разовая концентрация осталась той же — 0,3 мг/м3.
  • акрилонитрил (летучая жидкость, применяемая при производстве синтетического каучука) — в 6 раз: допустимая среднесуточная концентрация теперь — 0,005 мг/м3.
  • тетрахлорметан (растворитель жиров, смол, каучука, наполнитель ручных огнетушителей) — максимальная среднесуточная концентрация снизилась в 17,5 раз, с 0,7 до 0,04 мг/м3.
  • 1,3-бутадиен (вещество, содержащееся в том числе в дыме сигарет) — в 50 раз: с 1 мг/м3 до 0,02.
  • бериллий (и его соединения) — их не должно быть в воздухе вообще.

Ни одно из этих веществ не отслеживается станциями контроля воздуха в Зеленограде: у нас контролируют только метан, оксид и диоксид азота, сероводород и угарный газ.

Другие станции в Москве фиксируют некоторые из них: например, станция в Хамовниках отслеживает содержание бензола в воздухе. Сейчас на сайте Мосэкомониторинга говорится о доработке ресурса из-за новых правил Роспотребнадзора. Частично сайт уже использует новые показатели ПДК. Когда работы завершатся и увеличится ли после этого список фиксируемых веществ, неизвестно.

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Роспотребнадзор ввел еще одно важное изменение: теперь для загрязняющих веществ, помимо максимально разовых и среднесуточных, введены ещё и среднегодовые ПДК.

В то же время, отмечает Greenpeace, за последние 20 лет значения ПДК для некоторых веществ несколько раз ослабляли. Так, с 1999 по 2020 годы для диоксида азота, фенола и канцерогенного формальдегида значения ПДК увеличили в 1,4-3,3 раза, а для метилмеркаптана — в 660 раз. Данные вещества опасны в долгосрочной перспективе, подчеркивают экологи: «Фенол, формальдегид, метилмеркаптан — яды, постоянное вдыхание которых увеличивает интоксикацию организма и способствует снижению иммунитета. Это один из факторов того, что за последние 20 лет заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в несколько раз».

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Метки:
экология, загрязнение воздуха
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