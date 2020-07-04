В Зеленограде обновили станцию контроля воздуха в 6 микрорайоне, а в середине июля обновят станцию в 11 микрорайоне. Они были построены в 2004 и 2006 году, и у них закончился срок службы. Станцию в 16 микрорайоне, построенную в 1996 году, заменили в 2018.

Сейчас все три станции контролируют наличие в воздухе оксида углерода, диоксида азота, озона, метана и сероводорода, суммы углеводородов, метана и безметановых углероводородов и взвешенных частиц РМ2,5 (это мельчайшие кусочки, например, сажи, асфальта и автомобильных покрышек), концентрацию продуктов горения, которая растет после пожаров.

Всего в Москве до конца лета заменят 13 устаревших станций из 56. Среди первых — станции «Туристская» и «Хамовники» в Северо-Западном и Центральном округах.