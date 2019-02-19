Инспекторы выяснили, что обеспокоившим местного жителя производством занимается компания по изготовлению полиграфии и фасовке различных товаров «Грин Пак». Первое нарушение, которое отметили, — близость к жилому дому: «в дворовом пространстве между жилыми корпусами» в нарушение требований санитарных правил и норм (СанПиН) «при отсутствии необходимых разрывов от жилых зданий», как формулирует Роспотребнадзор.

Но основные претензии касались вредных условий труда. По выводам инспекторов, в производственных помещениях отсутствовали вентиляция и естественное освещение. Работников не обеспечили спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, не организовали регулярные медосмотры, а высота потолков оказалась ниже нормы.

Материалы проверки Роспотребнадзор передал в зеленоградский суд, который решил приостановить деятельность «Грин Пак» на два месяца по статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Как рассказали Zelenograd.ru в «Грин Пак», в бомбоубежище есть три неустранимых недостатка: близость к жилой зоне, высота потолков: 2,6 метра вместо требуемых 3,25 и наличие только искусственного освещения, поэтому компания решила переехать.

«Поскольку невозможно исправить эти три требования на существующей площадке, мы ищем новую. Мы небольшая компания, но с производством, которое занимало полторы тысячи квадратных метров. Найти подобное хорошее в городе быстро не совсем получается», — рассказали Zelenograd.ru в компании.

Компания «Грин Пак» существует в Зеленограде одиннадцатый год, с 2008-го, и до сих пор никто не жаловался ни на какие запахи. Фирма занимается мини- и разовой, а также стандартной фасовкой и упаковкой сыпучих и не очень пищевых продуктов от муки до соли и сахара, жидких и гелеобразных разовых продуктов для гостиничного бизнеса, упаковкой штучной продукции типа сувенирных магнитиков и т. п., флексографической печатью, а кроме того — изготовлением влажных салфеток и созданием пробников, вплоть до розлива парфюмерии. В числе клиентов «Грин Пака» крупные авиакомпании, гостиничные и розничные сети.