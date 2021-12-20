Экологические активисты поселка Поварово еще в октябре обнаружили, что строительство комплекса по переработке отходов «Нева» рядом с Зеленоградом ведется с нарушениями. В частности, тогда жители зафиксировали факты, когда гидроизолирующий материал в чаше захоронения № 1 укладывается прямо в воду.

Как сообщает Экооборона Московской области, активисты отметили, что «при этом с территории непрерывно откачивается жидкость — мало того, что работы велись в мокрую погоду, так еще и прямо на месте засыпанного застройщиком водного объекта».

Экоактивисты направили запрос в Госстройнадзор, приложив к нему документы, где были зафиксированы нарушения проекта строительства. После обращения надзорное ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушений.

После этого подрядчик исправил нарушения, переложив гидроизолирующий материал по технологии: «В ходе проверки, проведенной сотрудниками Главгосстройнадзора Московской области ООО „ОСК“ (генподрядная организация) предоставлен акт производства работ по демонтажу бентонитовых матов и перекладки их в сухую погоду в соответствии с проектной документацией», — говорится в ответе надзорной инстанции.

В то же время, экоактивисты не доверяют ни подрядчику строительства, ни контролирующим органам. «Сколько еще таких нарушений, которые просто не успели выявить местные жители, происходит на территории новой помойки? — задаются вопросом представители Общественного движения «Экология Поварово» — и адресуют его также общественной Контактной группе, «которая толпой ходит на новую помойку, но почему-то ещё ни разу ни в чем не усомнилась».