Экологические активисты поселка Поварово еще в октябре обнаружили, что строительство комплекса по переработке отходов «Нева» рядом с Зеленоградом ведется с нарушениями. В частности, тогда жители зафиксировали факты, когда гидроизолирующий материал в чаше захоронения № 1 укладывается прямо в воду.
Как сообщает Экооборона Московской области, активисты отметили, что «при этом с территории непрерывно откачивается жидкость — мало того, что работы велись в мокрую погоду, так еще и прямо на месте засыпанного застройщиком водного объекта».
Экоактивисты направили запрос в Госстройнадзор, приложив к нему документы, где были зафиксированы нарушения проекта строительства. После обращения надзорное ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушений.
После этого подрядчик исправил нарушения, переложив гидроизолирующий материал по технологии: «В ходе проверки, проведенной сотрудниками Главгосстройнадзора Московской области ООО „ОСК“ (генподрядная организация) предоставлен акт производства работ по демонтажу бентонитовых матов и перекладки их в сухую погоду в соответствии с проектной документацией», — говорится в ответе надзорной инстанции.
В то же время, экоактивисты не доверяют ни подрядчику строительства, ни контролирующим органам. «Сколько еще таких нарушений, которые просто не успели выявить местные жители, происходит на территории новой помойки? — задаются вопросом представители Общественного движения «Экология Поварово» — и адресуют его также общественной Контактной группе, «которая толпой ходит на новую помойку, но почему-то ещё ни разу ни в чем не усомнилась».
Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский заявил, что КПО «Нева» будет введен в эксплуатацию уже в конце декабря.
«На сегодняшний день мы имеем десять КПО в Московской области, и буквально через неделю-десять дней мы будем вводить в промышленную эксплуатацию еще один объект, одиннадцатый» , — цитирует Велиховского Интерфакс.
Благодаря новым комплексам в Подмосковье с 2019 года на захоронение не попало более 4,9 млн тонн отходов, добавил он.
Строительство комплекса началось в январе 2021 года. Проектная мощность комплекса составит 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75% будет идти на утилизацию, что значительно сократит объем захоронения.