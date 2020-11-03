Министерство экологии и природопользования Московской области утвердило положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект рекультивации свалки в Поварово. Такое распоряжение ведомство подписало 29 октября.

Работы по рекультивации будут проходить в три этапа:

подготовительный (один месяц): организация бытового городка, снос существующих зданий, демонтаж существующих инженерных сетей, геодезические работы

технический (11 месяцев): формирование тела полигона, устройство армогрунтовой подпорной стены, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, устройство ливневок, устройство пассивной дегазации, строительство КПП, трансформаторной подстанции, системы видеонаблюдения, электросетей

биологический (четыре года): подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив, удобрение, подсев газонных трав.

В апреле конкурс на подготовку этого проекта выиграла компания «Стройинжсервис-2», однако общественные слушания по проекту проводила другая фирма — «Геотехпроект». Она же выиграла конкурс на подготовку проекта комплекса по переработке отходов рядом с Поварово — но по неизвестным причинам проектную документацию не готовила, это делала компания «Террикон».

Когда администрация Солнечногорского района объявит конкурс на поиск подрядчика и когда начнутся работы по рекультивации, неизвестно.

Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. Тогда генералы министерства обороны передали землю для «рекультивации и восстановления» коммерческой организации. Но под видом рекультивации фирма сначала спилила окрестный лес, а потом сделала свалку. Она загрязнила реку Радомлю (приток Клязьмы и Истры), а зловоние от отходов распространялось на несколько километров. В 2012 году свалку закрыли, против генерал-полковника Юрия Соловьева возбудили уголовное дело, которое, впрочем ничем не закончилось — истек срок давности.