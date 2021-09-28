Избирательная комиссия Московской области отказалась регистрировать инициативные группы для проведения референдумов по поводу мусоросжигательного завода (МСЗ) в Хметьево и комплекса по переработке отходов (КПО) рядом с Поварово. В ответе «Зеленоград.ру» избирком сообщил, что причина отказа — ошибки активистов при оформлении заявки.

В случае с МСЗ ошибка выразилась в несоответствии требованиям федерального закона №67-ФЗ. Какому именно положению закона не соответствовало ходатайство местных жителей, не уточняется.

В заявке по КПО рядом с Поварово неверной была просьба провести референдум среди жителей Солнечногорского района: у избиркома нет полномочий для решений районного уровня, они работают только в масштабе всей Московской области.

Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что сами они до сих не получили официальные отказы, хотя с момента первого ходатайства прошло почти два месяца. В дальнейшем они намерены оспаривать решение избиркома и добиваться проведения референдума.