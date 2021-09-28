Избирательная комиссия Московской области отказалась регистрировать инициативные группы для проведения референдумов по поводу мусоросжигательного завода (МСЗ) в Хметьево и комплекса по переработке отходов (КПО) рядом с Поварово. В ответе «Зеленоград.ру» избирком сообщил, что причина отказа — ошибки активистов при оформлении заявки.
В случае с МСЗ ошибка выразилась в несоответствии требованиям федерального закона №67-ФЗ. Какому именно положению закона не соответствовало ходатайство местных жителей, не уточняется.
В заявке по КПО рядом с Поварово неверной была просьба провести референдум среди жителей Солнечногорского района: у избиркома нет полномочий для решений районного уровня, они работают только в масштабе всей Московской области.
Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что сами они до сих не получили официальные отказы, хотя с момента первого ходатайства прошло почти два месяца. В дальнейшем они намерены оспаривать решение избиркома и добиваться проведения референдума.
Комплекс по переработке отходов (КПО «Нева») строится рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. Активисты из числа местных жителей категорически против строительства, так как, по их мнению, при согласовании проекта было многократно нарушено экологическое и санитарное законодательство.
Активист Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что региону нужны перерабатывающие предприятия, но при их их строительстве должны соблюдаться нормы закона. «Министерство экологии области в ответ на многочисленные обращения граждан в течение полутора лет ни разу не организовало выездной проверки», — объяснил он.
В бюллетене планировалось разместить всего один вопрос: «Вы за или против строительства комплекса по переработке и захоронению отходов в городском округе Солнечногорск?».
Мусоросжигательный завод строят рядом с бывшим мусорным полигоном в Хметьево, под Солнечногорском, примерно в 17 километрах от Зеленограда. Ряд местных жителей против появления этого предприятия: по их мнению, работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде.
Вопрос, который предлагают разместить в бюллетене: «Считаете ли вы необходимым с 1 января 2025 года запретить эксплуатацию заводов по термической обработке отходов в Московской области?». Сейчас стройка в Хметьево находится в активной стадии, ввести завод в эксплуатацию планируется в 2023 году.
Недавно из-за неточностей в ходатайстве депутаты московской областной думы отклонили другую заявку на референдум — по шуму от самолетов. Активисты предлагали спросить жителей, нужно ли установить на территории региона запрет на взлёт и посадку над жилыми домами.
Депутаты думы заявили, что такой вопрос относится к исключительному ведению Российской Федерации, а значит, не может быть выдвинут на областной референдум.