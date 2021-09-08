Референдум о запрете полётов над жилыми районами отклонён Мособлдумой. Активисты подали новую заявку 08.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Депутаты Московской областной думы единогласно отклонили заявку на проведение референдума по авиашуму. Вопрос, предложенный активистами, звучал так: «Считаете ли вы необходимым установить на территории Московской области запрет на взлёт и посадку над жилыми домами?»

Причина отказа — предложенный вопрос относится к исключительному ведению Российской Федерации, а значит не может быть выдвинут на областной референдум, сказал Александр Баранов, депутат от «Единой России» и председатель комитета по вопросам региональной безопасности. Также, по мнению комитета, вопрос сформулирован так, что «допускает неопределённость правовых последствий принятого на референдуме решения».

Однако активисты не сдаются. Они предложили вынести на голосование другой вопрос: «Считаете ли вы необходимым внесение Московской областной думой в Государственную Думу закона „О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ“, предусматривающего установление запрета на взлет и посадку самолетов над жилыми домами?»

Теперь в течение семи дней областной избирком должен формально одобрить инициативу, а затем снова передать в Мособлдуму, которая вынесет своё решение в течение 20 дней. Выборы в областную думу пройдут 19 сентября. Так что, вероятно, рассмотрением этого вопроса будет заниматься уже новый созыв депутатов.

Проблема шума самолётов от Шереметьево усугубилась два года назад после открытия в аэропорте третьей взлётно-посадочная полосы (ВПП-3). С тех пор шум от самолётов стал почти невыносимым для жителей ближайших населённых пунктов. Новая полоса находится в трёх километрах от Сходни, четырёх от Зеленограда и пяти от Лобни.

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Еще перед введением новой полосы в эксплуатацию было ясно, что практически по всему городу уровень шума превысит нормативный на 10-20 дБА. После жалоб жителей Росавиация согласилась только ограничить полеты с 23:00 до 6:00 самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума».

Однако жители Сходни утверждают, что с полуночи до семи утра «предусмотрено более 70 вылетов самолетов, то есть от десяти самолетов в час — все эти самолеты взлетают над нами со страшным гулом: просыпаются дети, не спят старики, люди делятся рецептами для сна: от беруш и снотворного до алкоголя на ночь, приводит их обращение сайт «Экооборона Московской области».

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Метки:
аэропорт шереметьево, самолет
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