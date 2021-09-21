Мусоросжигательный завод строят рядом с бывшим мусорным полигоном в Хметьево, под Солнечногорском, примерно в 17 километрах от Зеленограда. Ряд местных жителей против появления этого предприятия: по их мнению, работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Чтобы не допустить этого, они предлагают провести референдум.

Вопрос, который предлагают разместить в бюллетене: «Считаете ли вы необходимым с 1 января 2025 года запретить эксплуатацию заводов по термической обработке отходов в Московской области?». Ходатайство о проведении референдума активисты уже отправили в избирательную комиссию региона.

Там будут рассматривать ходатайство 15 дней. После чего или отклонит, или зарегистрирует инициативную группу. В случае регистрации, инициативная группа начнёт сбор подписей в поддержку референдума. Закон Московской области обязывает собрать за 30 дней не менее 2% подписей от числа зарегистрированных участников референдума, то есть больше 117 тысяч подписей.

Сейчас стройка в Хметьево находится в активной стадии, ввести завод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Почему в ходатайстве активистов речь идет о 2025 годе, на момент публикации уточнить не удалось.