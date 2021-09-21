Мусоросжигательный завод строят рядом с бывшим мусорным полигоном в Хметьево, под Солнечногорском, примерно в 17 километрах от Зеленограда. Ряд местных жителей против появления этого предприятия: по их мнению, работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Чтобы не допустить этого, они предлагают провести референдум.
Вопрос, который предлагают разместить в бюллетене: «Считаете ли вы необходимым с 1 января 2025 года запретить эксплуатацию заводов по термической обработке отходов в Московской области?». Ходатайство о проведении референдума активисты уже отправили в избирательную комиссию региона.
Там будут рассматривать ходатайство 15 дней. После чего или отклонит, или зарегистрирует инициативную группу. В случае регистрации, инициативная группа начнёт сбор подписей в поддержку референдума. Закон Московской области обязывает собрать за 30 дней не менее 2% подписей от числа зарегистрированных участников референдума, то есть больше 117 тысяч подписей.
Сейчас стройка в Хметьево находится в активной стадии, ввести завод в эксплуатацию планируется в 2023 году. Почему в ходатайстве активистов речь идет о 2025 годе, на момент публикации уточнить не удалось.
В 2017—2018 годах Мособлдума отклонила три ходатайства активистов о проведении референдума на эту же тему. Тогда жители области предлагали выяснить такие вопросы:
- нужно ли принять закон о запрете строительства в регионе МСЗ, а также о запрете резервирования земель под такие предприятия
- нужно ли запретить предприятия по термическому обезвреживанию отходов в области
- нужно ли на местном уровне принять нормативно-правовые акты, предусматривающие раздельный сбор отходов и запрещающие утилизацию отходов на мусоросжигательных заводах
В августе 2021 года активисты подали аналогичное ходатайство о проведении референдума по вопросу строительства комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. Ответа избиркома они на данный момент так и не получили.
В 2023 году в Московской области планируется ввести в эксплуатацию четыре мусоросжигательных завода. Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.
Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.).
Производством оборудования для заводов занимаются технологические партнеры «РТ-Инвест» — Hitachi Zosen Inova и госкорпорация «Росатом». По информации «АГК-1», локализация оборудования в итоге превысит 75%.
Одна из новых технологий, которую будут использовать на заводах, — защита поверхности нагрева оборудования. Это жаростойкий сплав Inconel 625 на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных веществ.
На МСЗ отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. На сайте проекта можно увидеть визуализацию цикла работы с отходами на заводах.
После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево его работу будут контролировать общественники. В рабочую группу смогут обещают взять всех желающие независимо от их образования и уровня технических знаний.
В феврале инициативная группа жителей из Солнечногорска попросила турецкую компанию «Енигюн» отказаться от этого проекта. Авторы письма заявили, что строительство будет преступлением против здоровья 12 миллионов жителей Москвы и семи миллионов жителей Московской области.
В московском офисе «Енигюн» «Зеленоград.ру» дали понять, что ответа от них жители, скорее всего, не получат. «Почему мы должны отвечать на это? При чем тут мы? Жителям надо общаться с заказчиком. Это государственный проект, государственный заказчик», — ответил представитель подрядчика на вопрос о просьбе местных жителей.
В областном минэкологии еще в 2019 году заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением». «Сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению. В некоторых случаях остаются золошлаки, которые инертны и наносят минимальный ущерб» , — сказали «Известиям» в министерстве.
По информации «АГК-1» («дочка» «РТ-Инвест»), за концентрациями загрязняющих веществ в выбросах на заводе будет следить независимая система онлайн-мониторинга, встроенная во внутреннюю схему оборудования на выходе всех отходящих газов. При сбое работы оборудования, которое влияет на выбросы, предприятие будет автоматически остановлено.