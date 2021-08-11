Комплекс по переработке отходов (КПО «Нева») строится рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. Активисты из числа местных жителей категорически против строительства, так как, по их мнению, при согласовании проекта было многократно нарушено экологическое и санитарное законодательство.
Сейчас они подали документы в избирательную комиссию Московской области, чтобы провести в Солнечногорске референдум касательно КПО. В бюллетене планируется разместить всего один вопрос: «Вы за или против строительства комплекса по переработке и захоронению отходов в городском округе Солнечногорск?».
Активист Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру», что региону нужны перерабатывающие предприятия, но при их их строительстве должны соблюдаться нормы закона.
«Министерство экологии области в ответ на многочисленные обращения граждан в течение полутора лет ни разу не организовало выездной проверки. Поэтому местные жители, активисты решили воспользоваться своим законным конституционным правом на проведение референдума по вопросу строительства, чтобы быть услышанными» , — объяснил он.
Избирком должен дать активистам ответ в середине августа.
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.
Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:
- 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
- 30% - на компостирование в технический грунт
- 25% - перерабатываться в RDF-топливо
Насколько эти цифры окажутся близки к реальности, сказать сложно.
На производстве обещают исключить вредное воздействие на окружающую среду. Безопасность будет обеспечивать трехслойный противофильтрационный экран в основании участков карт размещения, установке обратного осмоса для сбора, отвода и очистки фильтрата, а также очистка сточных вод.
Местные жители считают, что КПО стоит на истоке реки Радомли (а значит, вода после запуска производства может быть отравлена). В середине мая компания «Эколайн», которая строит КПО, организовала тур по Радомле, пригласив гидрогеологов, местных жителей и общественников. Эксперт подтвердила наличие водного объекта у стен КПО, но однозначно называть его истоком Радомли не стала: на старых картах исток отмечен в другом месте.
В мае же активисты проиграли второй суд по отмене экологической экспертизы КПО. Вот какие аргументы они приводили в суде для ее отмены:
- Из-за работы КПО могут быть загрязнены воздух и почва: это нарушает право местных жителей на экологическое благополучие
- ГЭЭ создавалась с нарушениями, так как не учитывала мнение жителей о строительстве КПО
- В заключении нет сведений о «генеральской свалке» рядом с КПО
С июня работает контактная группа, которая может посещать строительную площадку (и сам КПО после завершения работ) для обеспечения общественного контроля. В группе 17 человек, все — жители Солнечногорского округа. Десять из них выдвинуты местной Общественной палатой, шесть — самовыдвиженцы, один выдвинут от КПО «Нева».