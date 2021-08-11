Комплекс по переработке отходов (КПО «Нева») строится рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. Активисты из числа местных жителей категорически против строительства, так как, по их мнению, при согласовании проекта было многократно нарушено экологическое и санитарное законодательство.

Сейчас они подали документы в избирательную комиссию Московской области, чтобы провести в Солнечногорске референдум касательно КПО. В бюллетене планируется разместить всего один вопрос: «Вы за или против строительства комплекса по переработке и захоронению отходов в городском округе Солнечногорск?».