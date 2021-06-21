Комплекс по переработке отходов (КПО «Нева») строится рядом с Поварово, десяти километрах от Зеленограда. Активисты из числа местных жителей категорически против строительства, так как, по их мнению, КПО стоит на истоке реки Радомли. В середине мая компания «Эколайн», которая строит КПО, организовала тур по Радомле, пригласив гидрогеологов, местных жителей и общественников. Рассказываем, что они узнали.
Вопрос с истоком реки важен: если бы подтвердилось строительство на истоке, дальнейшее создание КПО в этом месте было бы под большим вопросом из-за водоохранной зоны. Застройщик неоднократно утверждал, что на территории КПО нет ни истока реки Радомли, ни выхода подземных вод и болот.
Активисты скептически относятся к этим утверждениям: их группе в соцсети неоднократно публиковались фотографии и видео того, как техника засыпает землей подтопленные территории рядом с забором КПО.
12 мая группа из представителей «Эколайна», общественников, активистов и двух специалистов-гидрогеологов прошла вдоль берега Радомли, чтобы найти исток реки. Приглашенными экспертами стали сотрудники некоммерческого фонда «Без рек как без рук», сообщили «Зеленоград.ру» в компании «Эколайн».
В конце пути рабочая группа вышла к забору КПО «Нева». На видео, которые снимали активисты во время путешествия, эксперт Анастасия Лисина подтвердила наличие водного объекта у стен КПО, но однозначно называть его истоком Радомли не стала.
«Я вижу поток воды, я не отрицаю его наличие. Какая-то вода стекает [из-под забора КПО], дальше надо разбираться, какая и как именно. Но чтобы говорить об истоке, этого недостаточно. Сейчас сложно сделать вывод, что строительство идет на истоке, потому что исток [по официальным данным] находится в другом месте. Чтобы доказать обратное, нужны дополнительные геологические и гидрогеологические исследования», — сказала она.
По словам Лисиной, она может говорить только о тех водных объектах, которые закреплены в государственном водном реестре: «Этого объекта [у забора КПО], как я понимаю, в реестре нет. Поэтому я не могу сказать, что он является истоком реки, мне не на что опираться».
Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру»: «Специалист признала, что водный объект есть, но возникли вопросы с тем, где находится исток. Здесь нужно разбираться дополнительно. Но то, что это единый водный объект, это всем понятно. В этом месте присутствует болотное русло реки. Присутствует гидрогеологическая связь реки с этим водным объектом».
В компании «Эколайн» в ответ на запрос редакции дали несколько другие выводы: «Во время обхода эксперт подтвердила, что на территории строительной площадки нет истока реки Радомля». Исследуемый объект оказался талыми водами, уточнил застройщик.
В апреле 2021 года в компании утверждали, что исток реки находится «в почти 300 метрах» от стройки, сейчас «Зеленоград.ру» назвали другую цифру — 230 метров. Будут ли продолжены исследования для поиска истока, в компании не ответили, уточнив, что этот вопрос не в их компетенции.
«Этой зимой было сверхнормативное количество осадков. Весной снег начал таять, в низине образовалось скопление воды», — пояснили в «Эколайне». Именно поэтому на территории КПО откачивают воду, а для сбора поверхностных и талых вод построен пруд: при необходимости вода в него перекачивается с помощью насоса.
Комплекс по переработке отходов рядом с Поварово, в десяти километрах от Зеленограда, начали строить в конце января. Его намерены запустить в конце 2021 года. На предприятии планируется открыть 526 рабочих мест.
Проектная мощность завода рядом с Поварово — 500 тысяч тонн отходов в год, из которых до 75 процентов, по данным ТАСС, будет идти на утилизацию:
- 21% - отправят на переработку, в том числе пластик, бумага и картон, стекло, металл и жесть
- 30% - на компостирование в технический грунт
- 25% - перерабатываться в RDF-топливо
Сложно сказать, насколько можно верить этим цифрам. Руководитель компании «Эколайн» Евгений Шибаев считает, что перерабатывать 75% отходов это хорошо, потому что «опережает целевые показатели нацпроекта „Экология“». При этом на аналогичном КПО, который строил «Эколайн» такую глубину переработки только собираются достичь после запуска второй очереди комплекса по производству RDF-топлива. До этого там перерабатывали до 50% мусора. А два года назад руководитель компании «РТ-инвест» Андрей Шипелов, которая, в частности, строит мусоросжигательные заводы, говорил, что нет ни одного города, где перерабатывалось бы более 60% мусора.
На производстве обещают исключить вредное воздействие на окружающую среду. Безопасность будет обеспечивать трехслойный противофильтрационный экран в основании участков карт размещения, установке обратного осмоса для сбора, отвода и очистки фильтрата, а также очистка сточных вод.