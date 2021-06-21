«Я вижу поток воды, я не отрицаю его наличие. Какая-то вода стекает [из-под забора КПО], дальше надо разбираться, какая и как именно. Но чтобы говорить об истоке, этого недостаточно. Сейчас сложно сделать вывод, что строительство идет на истоке, потому что исток [по официальным данным] находится в другом месте. Чтобы доказать обратное, нужны дополнительные геологические и гидрогеологические исследования», — сказала она.

По словам Лисиной, она может говорить только о тех водных объектах, которые закреплены в государственном водном реестре: «Этого объекта [у забора КПО], как я понимаю, в реестре нет. Поэтому я не могу сказать, что он является истоком реки, мне не на что опираться».

Представитель активистов Дмитрий Шелков сказал «Зеленоград.ру»: «Специалист признала, что водный объект есть, но возникли вопросы с тем, где находится исток. Здесь нужно разбираться дополнительно. Но то, что это единый водный объект, это всем понятно. В этом месте присутствует болотное русло реки. Присутствует гидрогеологическая связь реки с этим водным объектом».

В компании «Эколайн» в ответ на запрос редакции дали несколько другие выводы: «Во время обхода эксперт подтвердила, что на территории строительной площадки нет истока реки Радомля». Исследуемый объект оказался талыми водами, уточнил застройщик.

В апреле 2021 года в компании утверждали, что исток реки находится «в почти 300 метрах» от стройки, сейчас «Зеленоград.ру» назвали другую цифру — 230 метров. Будут ли продолжены исследования для поиска истока, в компании не ответили, уточнив, что этот вопрос не в их компетенции.

«Этой зимой было сверхнормативное количество осадков. Весной снег начал таять, в низине образовалось скопление воды», — пояснили в «Эколайне». Именно поэтому на территории КПО откачивают воду, а для сбора поверхностных и талых вод построен пруд: при необходимости вода в него перекачивается с помощью насоса.