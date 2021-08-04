Что будет в Хметьево

Мусоросжигательный завод строят рядом с бывшим мусорным полигоном в Хметьево, под Солнечногорском, примерно в 17 километрах от Зеленограда. В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.

Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.).

Производством оборудования для заводов занимаются технологические партнеры «РТ-Инвест» — Hitachi Zosen Inova и госкорпорация «Росатом». По информации «АГК-1», локализация оборудования в итоге превысит 75%.

Одна из новых технологий, которую будут использовать на заводах, — защита поверхности нагрева оборудования. Это жаростойкий сплав Inconel 625 на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных веществ.

На МСЗ отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. На сайте проекта можно увидеть визуализацию цикла работы с отходами на заводах.