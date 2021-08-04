На мусоросжигательном заводе рядом с Зеленоградом началась активная стадия строительства 04.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Активисты, выступающие против появления мусоросжигательного завода в Хметьево, рядом с Зеленоградом, заметили начало активных работ на участке. «МСЗ в Хметьево начали строить, забивают сваи», — написали они в своей группе.

На самом деле формально стройка началась еще в прошлом сентябре, когда подрядчик — турецкая строительная корпорация «Енигюн» — зашла на площадку и начала подготовительные работы. Сейчас, уточнили в «АГК-1», строительство завода в Хметьево перешло в активную стадию. Здесь уже готовы подъездные дороги, скоро закончится подготовка котлована бункерного отделения.

Что будет в Хметьево

Мусоросжигательный завод строят рядом с бывшим мусорным полигоном в Хметьево, под Солнечногорском, примерно в 17 километрах от Зеленограда. В ближайшие три года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Каждый завод будет перерабатывать около 700 тысяч тонн отходов в год и вырабатывать 75 МВт электроэнергии. 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 будут зарезервированы для Московской области.

Предполагается, что перед поступлением на завод отходы должны пройти обязательную сортировку на специальных комплексах — чтобы выбрать из мусора все полезные фракции (стекло, металл, бумагу, пластик, органику), а также опасные (ртутьсодержащие, батарейки и т. д.).

Производством оборудования для заводов занимаются технологические партнеры «РТ-Инвест» — Hitachi Zosen Inova и госкорпорация «Росатом». По информации «АГК-1», локализация оборудования в итоге превысит 75%.

Одна из новых технологий, которую будут использовать на заводах, — защита поверхности нагрева оборудования. Это жаростойкий сплав Inconel 625 на основе никеля, который наносится инновационным способом холодного переноса металла. Технология позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения для исключения образования вредных веществ.

На МСЗ отходы будут термически перерабатываться при температуре 1260 градусов, которая «обеспечивает уничтожение диоксинов». Выделяемая тепловая энергия будет преобразована в электрическую. На сайте проекта можно увидеть визуализацию цикла работы с отходами на заводах.

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Протесты против строительства завода

Ряд местных жителей считает, что работа МСЗ, в частности, выбросы, навредит здоровью людей и окружающей среде. Вопросы были и у членов Общественной палаты Московской области. После публикации территориальной схемы обращения с отходами в 2019 году эксперты заявили: «Объективность принятия предлагаемых решений не вызывает доверия. В ультимативном порядке общественность ставится перед фактом — будем жечь».

В областном минэкологии не согласились этой точкой зрения. Чиновники заявили, что мнение о «неэкологичности и вредности термического обезвреживания» является «устойчивым заблуждением». «Сегодня это самая чистая технология, стремящаяся к нулевому захоронению. В некоторых случаях остаются золошлаки, которые инертны и наносят минимальный ущерб» , — сказали «Известиям» в министерстве.

По информации компании, за концентрациями загрязняющих веществ в выбросах на заводе будет следить независимая система онлайн-мониторинга, встроенная во внутреннюю схему оборудования на выходе всех отходящих газов. При сбое работы оборудования, которое влияет на выбросы, предприятие будет автоматически остановлено.

После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Хметьево его работу будут контролировать общественники. В рабочую группу смогут обещают взять всех желающие независимо от их образования и уровня технических знаний.

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В феврале инициативная группа жителей из Солнечногорска попросила турецкую компанию «Енигюн» отказаться от этого проекта. Авторы письма заявили, что строительство будет преступлением против здоровья 12 миллионов жителей Москвы и семи миллионов жителей Московской области.

В московском офисе «Енигюн» «Зеленоград.ру» дали понять, что ответа от них жители, скорее всего, не получат. «Почему мы должны отвечать на это? При чем тут мы? Жителям надо общаться с заказчиком. Это государственный проект, государственный заказчик», — ответил представитель подрядчика на вопрос о просьбе местных жителей.

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Метки:
экология, вывоз и утилизация мусора, мусоросжигательный завод (мсз), хметьево
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