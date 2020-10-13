Установить светофор комиссия по безопасности дорожного движения префектуры (БДД) решила ещё в 2019 году. Строительством светофора должен был заниматься ЦОДД. Тогда «Зеленоград.ру» сказали, что, возможно, в 2020 году сделают проект, а установку могут перенести на 2021-й.

После трагедии 5 декабря прошлого года, когда на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Каменку насмерть сбили бабушку с пятилетней внучкой, в городе ускорили установку светофоров на аварийных переходах, даже тех, на которых не собирались. Везде уже поставили, кроме перехода напротив хосписа, хотя по тем же планам, озвученным в апреле, его тоже пообещали оборудовать светофором в этом году.

Более половины читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, считают, что в большей степени за смерть пешехода в новой трагедии отвечают чиновники, которые не сделали переход безопасным. Это надо было делать ещё до того, как рядом обустроили зону отдыха, отмечают горожане.

На запрос «Зеленоград.ру» о причинах задержки с установкой светофора напротив хосписа в ЦОДД ответили, что «строительство светофора — процесс длительный». «Прежде чем построить, его нужно спроектировать. При проектировании каждый объект привязывается к конкретному перекрёстку и схеме дорожного движения, которую требуется изменить, предусматривается и согласовывается подключение к электросетям. Подготовка одного только проекта на светофор занимает от нескольких месяцев до года».

Но сейчас все подготовительные работы на этой «зебре» полностью завершены, утверждает ЦОДД. Также уточнили, что закончить работы по установке светофора планируют в течение месяца.

После декабрьской трагедии на смертельном переходе через Каменку между 16-м и 20-м микрорайонами спешно — за три дня — установили «лежачих полицейских». Светофор там установили только через месяц, 14 января, а включили ещё через две недели, после чего «лежачих» разобрали. На многих «зебрах» сделали дополнительную подсветку и в течение года установили светофоры на большинстве аварийных переходов.

На вопросы «Зеленоград.ру» о том, оборудуют ли переход из 16-го микрорайона в 17-й дополнительной подсветкой, установят ли — хотя бы временно — искусственные неровности и ограничат ли скорость, в ЦОДД не ответили.



Прокуратура начала проверку, почему на опасной «зебре» до сих пор не установили светофор. Соответствующие запросы ведомство отправило в ГИБДД и префектуру. Выяснили, что на местном уровне нарушений сроков не было. Комиссия БДД установила срок — подготовить до 27 сентября 2019 года документы для отправки в департамент транспорта. 26 сентября документы были направлены. В дептрансе ответили, что вопрос будет решён на 2020 год, но нужно подготовить документацию, сметы и прочее. Сейчас через прокуратуру будут выяснять, было ли затягивание этого вопроса на уровне транспортного департамента.