На месте смертельного ДТП на улице Каменка включили светофор и изменили схему движения. Многие водители и пешеходы не замечают «красного» сигнала 27.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Светофор с кнопкой появился на пешеходном переходе между корпусами 1649 и 2013, где произошла авария, унесшая жизни бабушки с внучкой. Поставили его раньше, а включили днем 27 января.

Наша читательница сообщила, что светофор на переходе заработал, хотя утром был еще в черном пакете. По ее оценке примерно половина водителей пока не обращает внимания на красный свет нового светофора.

Сама она признает, что заметить его нелегко, особенно с непривычки: «Цвета светофора не видно из-за солнца. Сама заметила случайно, не красный свет для автомобилистов, а зелёного шагающего человечка сбоку».

В группе автолюбителей «ЗелАО AUTO | Зеленоград» обращают внимание, что игнорируют красный свет светофора не только водители, но и пешеходы: «Народ чешет по привычке, не видя красный сигнал светофора».

«И смысл светофора? Я сегодня ехала там и прифигела, почему машины остановились на зеленый! Оказывается пешеходы переходили на красный, хотя по секундомеру им еще 10 секунд до зеленого был», — описывают происходящее на переходе в группе автолюбителей.

После установки светофора на переходе демонтировали «лежачие полицейские».

Также выезд из двора корпуса 1649 теперь возможен только направо — повесили новый знак. Чтобы поехать налево, придется ехать до Георгиевского проспекта и разворачиваться там.

В опросе к новости про установку светофора мнения читателей разделились поровну. 35% считают, что всех возможных мер безопасности на переходе хватит для безопасности, столько же считают, что пешеходы все равно не будут смотреть по сторонам, а немного меньше проголосовавших считают, что водители все равно не будут пропускать людей на переходе.

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На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 17 декабря, куда прессу не допустили, экстренно рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению безопасности пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: улица Каменка, корпус 2013.

В связи с гибелью сразу двух человек, в том числе одного ребёнка (притом что бабушка с пятилетней внучкой — не первые жертвы на этом переходе), комиссия признала целесообразность установки здесь светофора с кнопкой вызова пешеходной фазы и приняла к сведению предложение о проведении эксперимента по установке опытных образцов островков безопасности.

После трагедии 5 декабря чиновники наконец озаботились безопасностью нерегулируемых пешеходных переходов. Уже 7 и 8 декабря в Зеленограде подсветили десять пешеходных переходов, а на смертельной «зебре» спешно сделали «лежачего полицейского», который должен был там появиться ещё за три года до этого.

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Нужен ли патруль ДПС рядом со светофором на первое время?
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