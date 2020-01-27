Наша читательница сообщила, что светофор на переходе заработал, хотя утром был еще в черном пакете. По ее оценке примерно половина водителей пока не обращает внимания на красный свет нового светофора.

Сама она признает, что заметить его нелегко, особенно с непривычки: «Цвета светофора не видно из-за солнца. Сама заметила случайно, не красный свет для автомобилистов, а зелёного шагающего человечка сбоку».

В группе автолюбителей «ЗелАО AUTO | Зеленоград» обращают внимание, что игнорируют красный свет светофора не только водители, но и пешеходы: «Народ чешет по привычке, не видя красный сигнал светофора».

«И смысл светофора? Я сегодня ехала там и прифигела, почему машины остановились на зеленый! Оказывается пешеходы переходили на красный, хотя по секундомеру им еще 10 секунд до зеленого был», — описывают происходящее на переходе в группе автолюбителей.

После установки светофора на переходе демонтировали «лежачие полицейские».

Также выезд из двора корпуса 1649 теперь возможен только направо — повесили новый знак. Чтобы поехать налево, придется ехать до Георгиевского проспекта и разворачиваться там.

В опросе к новости про установку светофора мнения читателей разделились поровну. 35% считают, что всех возможных мер безопасности на переходе хватит для безопасности, столько же считают, что пешеходы все равно не будут смотреть по сторонам, а немного меньше проголосовавших считают, что водители все равно не будут пропускать людей на переходе.