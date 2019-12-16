На табличках написано: "На этом переходе 5 декабря в ДТП погибли 62-летняя Надежда и её 5-летняя внучка Марина. Они могли бы быть живы, но в нашем городе автомобилисты могут безнаказанно ездить со скоростью 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей. Пешеходные переходы плохо освещены и не оборудованы островками безопасности. Чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни. Требуйте безопасных улиц".

Как стало известно "Зеленоград.ру", таблички повесил фонд "Городские проекты", выступающий за реализацию в Москве концепции "Ноль смертей", аналогичной шведской программе Vision Zero по снижение смертности в ДТП.