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«Требуйте безопасных улиц». На переходе, где погибли два человека, появились таблички, обвиняющие в ДТП чиновников 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Таблички с информацией о причинах смертельного ДТП на переходе через улицу Каменка появились на столбах по обе стороны перехода. В них ответственность за гибель двух человек возлагается на чиновников.

На табличках написано:  "На этом переходе 5 декабря в ДТП погибли 62-летняя Надежда  и её 5-летняя внучка Марина. Они могли бы быть живы, но в нашем городе автомобилисты могут безнаказанно ездить со скоростью 80 км/ч, а за скорость до 100 км/ч водитель получит штраф всего 250 рублей. Пешеходные переходы плохо освещены и не оборудованы островками безопасности. Чиновники создают иллюзию безопасности вместо того, чтобы спасать жизни. Требуйте безопасных улиц".

Как стало известно "Зеленоград.ру", таблички повесил фонд "Городские проекты", выступающий за реализацию в Москве концепции "Ноль смертей", аналогичной шведской программе Vision Zero по снижение смертности в ДТП. 

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Ранее сотрудник «Городских проектов» и депутат Мосгордумы Дарья Беседина встречалась с префектом Анатолием Смирновым и подарила ему руководство по проектированию городских улиц, безопасных для всех участников движения. Изучил ли префект подарок, неизвестно. Как рассказали «Зеленоград.ру», в фонде после этой встречи сложилось мнение, что префекта больше заботит вопрос пробок и дискриминации автомобилистов, его приоритет — «город должен ехать», успокоение трафика приведет к пробкам, мероприятия как в центре Москвы для Зеленограда не подходят.

Хотя в конкретном ДТП виноваты конкретные участники движения, но за безопасность на дорогах в целом отвечают именно чиновники. Об этом сказано в федеральном законе «О безопасности дорожного движения». Этот закон отмечает, что основные принципы обеспечения безопасности на дорогах — это приоритет жизни и здоровья людей над экономическими аргументами, а также приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности над ответственностью самих участников дорожного движения.

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Цветы и игрушки, которые зеленоградцы принесли к месту ДТП, продолжают лежать у соседнего столба, их не убирают уже вторую неделю. Будут ли также бережно относиться к этим табличкам, неизвестно.

Надо ли снять эту табличку?
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Нет и повесить такие же на месте каждого месте смертельного ДТП
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Обсуждение
Александр Огородников
29 минут назад
Я разделяю беспокойство этих энтузиастов о сохранении жизни горожан, но не могу согласиться с предложением о снижении скорости транспорта. Если транспорт будет стоять в пробках, то люди будут умирать из-за задержки скорой помощи и затруднения проезда пожарных. А сколько канцерогенов вдохнут горожане от стоящего на дороге автотранспорта с работающими моторами? Проблема должна решаться за счёт отказа от уплотнительной застройки города и строительства подземных переходов. Так как пропускная способность городских дорог исчерпана, то должно бы быть закрыто всякое жилищное строительство.
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