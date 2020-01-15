На смертельной «зебре» устанавливают светофор и камеру. Семья погибшего ребёнка разыскивает очевидцев ДТП 15.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Светофор на «зебре» через улицу Каменку между корпусами 1649 и 2013 установили после новогодних каникул 14 января — через месяц с небольшим после трагедии, в которой погибли пятилетняя девочка и ее бабушка. Женщина с двумя внучками переходила дорогу, когда их сбил автомобиль «Лада Ларгус».

Трагедия произошла около половины седьмого вечера 5 декабря минувшего года. Девочка скончалась в реанимобиле на месте происшествия, бабушка позже — в больнице. Двухлетняя сестра погибшей девочки получила тяжелую психологическую травму.

Расследованием дорожно-транспортного происшествия, убившего бабушку с малолетней внучкой, занимается следственный комитет, но все обстоятельства случившегося до сих пор не известны.

В связи с этим семья, потерявшая сразу двух близких людей, обратилась за помощью в розыске очевидцев происшествия.

«Мы пытаемся восстановить картину», — сказала «Зеленоград.ру» адвокат потерпевших Виктория Фертова. Она просит всех, кто был свидетелем ДТП, связаться с ней по телефону: 8(926)228-39-86. Или можете сообщить в редакцию по электронной почте news@zelenograd.ru и в комментариях, а мы передадим информацию адвокату.

После трагедии 5 декабря чиновники наконец озаботились безопасностью нерегулируемых пешеходных переходов. Уже 7 и 8 декабря в Зеленограде подсветили десять пешеходных переходов, а на смертельной «зебре» спешно сделали «лежачего полицейского», который должен был там появиться ещё за три года до этого.

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На заседании комиссии по безопасности дорожного движения 17 декабря, куда прессу не допустили, экстренно рассмотрели вопрос о мерах по обеспечению безопасности пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе по адресу: улица Каменка, корпус 2013.

В связи с гибелью сразу двух человек, в том числе одного ребёнка (притом что бабушка с пятилетней внучкой — не первые жертвы на этом переходе), комиссия признала целесообразность установки здесь светофора с кнопкой вызова пешеходной фазы и приняла к сведению предложение о проведении эксперимента по установке опытных образцов островков безопасности.

Достаточно ли таких мер на «зебрах» (светофор, подсветка, лежачий полицейский, островок безопасности) для безопасного перехода улицы?
Да
Нет, некоторые водители как не пропускали пешеходов на «зебре», так и не будут
Нет, некоторые пешеходы как не смотрели по сторонам на «зебре», так и не будут
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