Светофор на «зебре» через улицу Каменку между корпусами 1649 и 2013 установили после новогодних каникул 14 января — через месяц с небольшим после трагедии, в которой погибли пятилетняя девочка и ее бабушка. Женщина с двумя внучками переходила дорогу, когда их сбил автомобиль «Лада Ларгус».

Трагедия произошла около половины седьмого вечера 5 декабря минувшего года. Девочка скончалась в реанимобиле на месте происшествия, бабушка позже — в больнице. Двухлетняя сестра погибшей девочки получила тяжелую психологическую травму.

Расследованием дорожно-транспортного происшествия, убившего бабушку с малолетней внучкой, занимается следственный комитет, но все обстоятельства случившегося до сих пор не известны.

В связи с этим семья, потерявшая сразу двух близких людей, обратилась за помощью в розыске очевидцев происшествия.

«Мы пытаемся восстановить картину», — сказала «Зеленоград.ру» адвокат потерпевших Виктория Фертова. Она просит всех, кто был свидетелем ДТП, связаться с ней по телефону: 8(926)228-39-86. Или можете сообщить в редакцию по электронной почте news@zelenograd.ru и в комментариях, а мы передадим информацию адвокату.

После трагедии 5 декабря чиновники наконец озаботились безопасностью нерегулируемых пешеходных переходов. Уже 7 и 8 декабря в Зеленограде подсветили десять пешеходных переходов, а на смертельной «зебре» спешно сделали «лежачего полицейского», который должен был там появиться ещё за три года до этого.