Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 11-12 июля в Зеленограде 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Концерты под открытым небом

  • Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62856/

Фестиваль классической музыки в Истре

  • Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводит на этой неделе Музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией. Концерты проходят под открытым небом с красивым видом на монастырь и состоятся при любой погоде. Билетов на 12 июля уже нет. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62834/

Клубные концерты

  • Легенды джаза — 11 июля в 19:00 музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса, билеты есть, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62852/
  • Синтез ямайского ска, духовых инструментов и хардкор-панка — 11 июля в 21:00 в клубе «Это бар» бесплатно сыграет липецкая группа Cancerogen, подробности в анонсе организатора — vk.com/wall-192116194_1178

Летние экскурсии в новом городе

  • Прогулки, краеведение и легенды — летние экскурсии по новому городу проводят в Зеленограде, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62767/

Кино

  • В прокат вышли: криминальный детектив «Кодекс Данте», британский хоррор «Пасть», российская романтическая комедия «Трасса: море-море», итальянский ужастик «Долина улыбок», ирландский триллер «Исходный код: Сбой системы», боевик из Гонконга «Живая ярость», экранизация в рамках проекта «Театр в кино» — «Укрощение строптивой» со сцены Шекспировского театра «Глобус». Продолжаются и показы других кинолент. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62841/

Благотворительность

  • Донорская суббота — 11 июля в больнице Кончаловского, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62827/
  • Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля, который пройдет в приютах в Малино и Брехово, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62706/

Досуг с пользой

  • Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция»: www.zelenograd.ru/news/62631

Выставки

  • Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась красивая тематическая выставка, которая продлится до 16 июля, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62833/
  • Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: www.zelenograd.ru/news/62598/
  • В фойе Культурного центра «Зеленоград» можно бесплатно посмотреть и другие выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Подробности — на сайте КЦ: dkzelenograd.ru/vistavki/

Семейный досуг

  • События для детей, подростков и семейного посещения собрали на сайте: www.zelenograd.ru/news/62859/

При посещении мероприятий на открытом воздухе берите зонты и дождевики — и ориентируйтесь на актуальную погоду, потому что к выходным московский регион могут накрыть сильные дожди

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, активный отдых, мероприятие
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 11-12 июля в Зеленограде Новости
«Конфета Зеленоград» появилась в новой кофейне в доме «Флейта» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 11-12 июля и новую неделю Новости
Бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» в 2026 году Реклама
Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева Новости
Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
Часть «Ласточек-комфорт» укоротили в два раза Новости
Получи востребованное IT-образование в МИЭТе: рассказываем про направления подготовки для будущих айтишников Реклама
Мероприятия для детей и семейного посещения на площади Юности — шоу огня и танца, кукольный спектакль и арт-пикник Новости
Легенды джаза — музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса Новости
Высокая белая пена появилась на реке Сходня — за Школьным озером и городского пруда Новости
Бэби-клуб в Зеленограде: занятия для детей от 8 месяцев до 7 лет Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Укрощение строптивой» — одну из самых дерзких комедий Шекспира в постановке легендарного театра «Глобус» Новости
Реконструкция Панфиловского проспекта затянется на полтора месяца дольше плана Новости
Платная парковка в Московской области подорожает на 30% Новости
На Берёзовой аллее сделают четыре остановки Новости
«Справедливая Россия» и «Зелёные» выдвинули кандидатов в Госдуму от Зеленограда Новости
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходит до 12 июля в Истре Новости
Укладывать асфальт на Панфиловском проспекте обещают ночью, когда меньше машин Новости
В России растет спрос на смартфоны со встроенным ИИ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Готовый дом 120 кв.м в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев Реклама
Платный доступ к городским кортам в МЖК убрали после публикации «Зеленоград.ру» и обращения кандидата в депутаты от КПРФ Новости
Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась выставка художников-пленэристов Новости
На что сходить с ребенком в кино — на этой неделе новинки для детей и подростков есть в кинотеатрах Зеленопарка и Отрады Новости
Серебро чемпионата России по пулевой стрельбе взял зеленоградец Григорий Шамаков Новости
Место для отдыха у воды недалеко от Зеленограда Реклама
Спортивная смена для детей в ДОСААФ России Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру