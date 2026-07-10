Концерты под открытым небом

Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62856/

Фестиваль классической музыки в Истре

Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводит на этой неделе Музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией. Концерты проходят под открытым небом с красивым видом на монастырь и состоятся при любой погоде. Билетов на 12 июля уже нет. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62834/

Клубные концерты

Легенды джаза — 11 июля в 19:00 музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса, билеты есть, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62852/

Синтез ямайского ска, духовых инструментов и хардкор-панка — 11 июля в 21:00 в клубе «Это бар» бесплатно сыграет липецкая группа Cancerogen, подробности в анонсе организатора — vk.com/wall-192116194_1178

Летние экскурсии в новом городе

Прогулки, краеведение и легенды — летние экскурсии по новому городу проводят в Зеленограде, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62767/

Кино

В прокат вышли: криминальный детектив «Кодекс Данте», британский хоррор «Пасть», российская романтическая комедия «Трасса: море-море», итальянский ужастик «Долина улыбок», ирландский триллер «Исходный код: Сбой системы», боевик из Гонконга «Живая ярость», экранизация в рамках проекта «Театр в кино» — «Укрощение строптивой» со сцены Шекспировского театра «Глобус». Продолжаются и показы других кинолент. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62841/

Благотворительность

Донорская суббота — 11 июля в больнице Кончаловского, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62827/

Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля, который пройдет в приютах в Малино и Брехово, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62706/

Досуг с пользой

Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция»: www.zelenograd.ru/news/62631

Выставки

Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась красивая тематическая выставка, которая продлится до 16 июля, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62833/

Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: www.zelenograd.ru/news/62598/

В фойе Культурного центра «Зеленоград» можно бесплатно посмотреть и другие выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Подробности — на сайте КЦ: dkzelenograd.ru/vistavki/

Семейный досуг

События для детей, подростков и семейного посещения собрали на сайте: www.zelenograd.ru/news/62859/

При посещении мероприятий на открытом воздухе берите зонты и дождевики — и ориентируйтесь на актуальную погоду, потому что к выходным московский регион могут накрыть сильные дожди