Концерты под открытым небом
- Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62856/
Фестиваль классической музыки в Истре
- Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводит на этой неделе Музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией. Концерты проходят под открытым небом с красивым видом на монастырь и состоятся при любой погоде. Билетов на 12 июля уже нет. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62834/
Клубные концерты
- Легенды джаза — 11 июля в 19:00 музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса, билеты есть, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62852/
- Синтез ямайского ска, духовых инструментов и хардкор-панка — 11 июля в 21:00 в клубе «Это бар» бесплатно сыграет липецкая группа Cancerogen, подробности в анонсе организатора — vk.com/wall-192116194_1178
Летние экскурсии в новом городе
- Прогулки, краеведение и легенды — летние экскурсии по новому городу проводят в Зеленограде, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62767/
Кино
- В прокат вышли: криминальный детектив «Кодекс Данте», британский хоррор «Пасть», российская романтическая комедия «Трасса: море-море», итальянский ужастик «Долина улыбок», ирландский триллер «Исходный код: Сбой системы», боевик из Гонконга «Живая ярость», экранизация в рамках проекта «Театр в кино» — «Укрощение строптивой» со сцены Шекспировского театра «Глобус». Продолжаются и показы других кинолент. Подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62841/
Благотворительность
- Донорская суббота — 11 июля в больнице Кончаловского, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62827/
- Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля, который пройдет в приютах в Малино и Брехово, по предварительной записи, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62706/
Досуг с пользой
- Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция»: www.zelenograd.ru/news/62631
Выставки
- Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась красивая тематическая выставка, которая продлится до 16 июля, подробности здесь www.zelenograd.ru/news/62833/
- Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: www.zelenograd.ru/news/62598/
- В фойе Культурного центра «Зеленоград» можно бесплатно посмотреть и другие выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Подробности — на сайте КЦ: dkzelenograd.ru/vistavki/
Семейный досуг
- События для детей, подростков и семейного посещения собрали на сайте: www.zelenograd.ru/news/62859/
При посещении мероприятий на открытом воздухе берите зонты и дождевики — и ориентируйтесь на актуальную погоду, потому что к выходным московский регион могут накрыть сильные дожди
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