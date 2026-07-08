Донорская кровь нужна постоянно. Отделение обеспечивает компонентами крови больницу имени Кончаловского, Детский и Перинатальный центры, а при необходимости помогает и другим стационарам Москвы.



Стать донором могут люди старше 18 лет, с весом более 50 кг и без медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.



Среди противопоказаний — инфекционные и онкологические заболевания, хронические болезни в стадии обострения, а также ряд временных ограничений, например, после перенесенных операций, вакцинации или приема некоторых лекарств. Полный список есть на сайте больницы: https://gb3zelao.ru/sluzhba-krovi-materialy/kto-mozhet-stat-donorom.html.



Зарегистрироваться и задать вопросы можно по телефонам:

8-499-734-23-43 (по будням с 12:30 до 16:30)

8-499-735-62-06 (ежедневно с 12:00 до 19:00)



«Что нужно знать донору?» — все подробности есть на сайте больницы: https://gb3zelao.ru/sluzhba-krovi-materialy/chto-nuzhno-znat-donoru.html.



Адрес: Каштановая аллея, дом 2, строение 1, отделение трансфузиологии. Вход — через КПП № 1 и № 3, въезд — только через КПП № 2.