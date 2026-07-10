Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 11-12 июля и новую неделю 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Интерактивы на площади Юности

  • Шоу огня и танца 12 июля, кукольный спектакль и арт-пикник 17 июля, а также ежедневные спортивные мастер-классы и активные игры, подробности здесь

Навыки безопасного поведения

  • Детей научат правилам пожарной безопасности в интерактивном формате — 11 июля в 10-м микрорайоне, регистрация еще идет, подробности здесь

Досуг в парке

  • Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева, подробности здесь
  • Детей и родителей приглашают посмотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — по понедельникам в июле покажут фестивальные сборники, которые сложно увидеть где-то еще, подробности здесь
  • Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь

Увлекательное краеведение

  • Узнать о Зеленограде больше детям и подросткам помогут летние экскурсии вдоль воды, с квестами и легендами, подробности здесь
  • Детей от шести лет приглашают 12 июля в Менделеево — здесь проведут тренировку навыков ориентирования на местности в формате поиска клада, подробности здесь

Кулинарный мастер-класс

  • Готовить вкусный и полезный сэндвич детей научат в ресторане «Сыроварня» на Центральной площади — вечером 14 июля, бесплатно и по записи, подробности здесь

Интересно об окружающем мире

  • Дом лани (в котором недавно родился оленёнок)
    • ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+),
    • 14 июля, вторник, 15:00 — игра «Эковикторина» (10+),
      подробности здесь

Кинотеатры

  • В зеленоградских кинотеатрах (и рядом) идут новинки: мультфильмы «МУЛЬТ в кино. Выпуск №197. Сочиняем чудеса» (0+), «Миньоны и монстры» (6+), «Колючая и Ушастый» (6+) и фильм «На деревню дедушке 2» (6+), а также другие киноленты. Подробности здесь

Пообщаться с кошками и собаками — и помочь им

  • Родителей с детьми приглашают на юбилей фонда помощи бездомным животным «Ника» — 12 июля в Малино и Брехово пройдут особенные мероприятия, общение с питомцами и интерактивы, подробности здесь

На постоянной основе

При посещении мероприятий на открытом воздухе ориентируйтесь на актуальную погоду, потому что к выходным московский регион могут накрыть сильные дожди

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Метки:
досуг, активный отдых, мероприятие, летний отдых
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