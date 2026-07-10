Интерактивы на площади Юности
- Шоу огня и танца 12 июля, кукольный спектакль и арт-пикник 17 июля, а также ежедневные спортивные мастер-классы и активные игры, подробности здесь
Навыки безопасного поведения
- Детей научат правилам пожарной безопасности в интерактивном формате — 11 июля в 10-м микрорайоне, регистрация еще идет, подробности здесь
Досуг в парке
- Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева, подробности здесь
- Детей и родителей приглашают посмотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — по понедельникам в июле покажут фестивальные сборники, которые сложно увидеть где-то еще, подробности здесь
- Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера, подробности здесь
Увлекательное краеведение
- Узнать о Зеленограде больше детям и подросткам помогут летние экскурсии вдоль воды, с квестами и легендами, подробности здесь
- Детей от шести лет приглашают 12 июля в Менделеево — здесь проведут тренировку навыков ориентирования на местности в формате поиска клада, подробности здесь
Кулинарный мастер-класс
- Готовить вкусный и полезный сэндвич детей научат в ресторане «Сыроварня» на Центральной площади — вечером 14 июля, бесплатно и по записи, подробности здесь
Интересно об окружающем мире
- Дом лани (в котором недавно родился оленёнок)
- ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+),
- 14 июля, вторник, 15:00 — игра «Эковикторина» (10+),
подробности здесь
Кинотеатры
- В зеленоградских кинотеатрах (и рядом) идут новинки: мультфильмы «МУЛЬТ в кино. Выпуск №197. Сочиняем чудеса» (0+), «Миньоны и монстры» (6+), «Колючая и Ушастый» (6+) и фильм «На деревню дедушке 2» (6+), а также другие киноленты. Подробности здесь
Пообщаться с кошками и собаками — и помочь им
- Родителей с детьми приглашают на юбилей фонда помощи бездомным животным «Ника» — 12 июля в Малино и Брехово пройдут особенные мероприятия, общение с питомцами и интерактивы, подробности здесь
На постоянной основе
- Веломобиль или детская машинка напрокат — адреса, часы работы и цены: подробности здесь
- Игровые возможности центра «Киндер Парк» в Голубом, подробности здесь
- Игровые зоны (0+) в семейном кафе No Drama Mama на Центральном проспекте, подробности здесь
При посещении мероприятий на открытом воздухе ориентируйтесь на актуальную погоду, потому что к выходным московский регион могут накрыть сильные дожди
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