На фестивальной площадке «Московские сезоны» с 18:00 до 18:45 в субботу выступит фолк-вокалист и гармонист Павел Арламов, в воскресенье — уже знакомый зеленоградцам эстрадный певец Александр Кудинов.

В воскресенье на площади Юности с 17:00 до 19:00 выступят зеленоградские группы «Ахой» и «Отражение действительности», исполняющие легкий рок и каверы.