Бесплатные концерты фестиваля «Лето в Москве» — рок, фолк и эстрада в выходные на площади Юности и в 16-м микрорайоне 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На фестивальной площадке «Московские сезоны» с 18:00 до 18:45 в субботу выступит фолк-вокалист и гармонист Павел Арламов, в воскресенье — уже знакомый зеленоградцам эстрадный певец Александр Кудинов.

В воскресенье на площади Юности с 17:00 до 19:00 выступят зеленоградские группы «Ахой» и «Отражение действительности», исполняющие легкий рок и каверы.

Информации в анонсах организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:

Павел Арламов — певец, гармонист, солист ансамбля «Русская песня» Московского государственного академического театра под руководством Надежды Бабкиной. Артист работает с русской народной песней и авторским репертуаром, а в сольных выступлениях часто соединяет вокал с живым звучанием гармони. Автор музыкального видеоблога «Парень из Торжка».

Александр Кудинов — певец и автор-исполнитель, выпускник Института современного искусства в Москве, который пишет свои песни, был резидентом проекта «Таврида.Арт», выступал на «Тавриде» с Юлианной Карауловой, участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!» и в команде российского участника «Евровидения». По жанру его характеризуют как эстрадного вокалиста с авторским материалом и лирической манерой исполнения.

Группа «Ахой» выступает в рок-формате, в анонсах выступлений обычно отмечают «легкое рок-звучание» и «летнее настроение»

«Отражение действительности» — зеленоградский рок-коллектив, выступающий в том числе с каверами русского рока

По прогнозу, и в субботу, и в воскресенье в Зеленограде тепло, пасмурно и дождливо. Берите зонтики и дождевики.

До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли:

Возрастная рекомендация всех концертов отмечена как 0+

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Метки:
досуг, концерт
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