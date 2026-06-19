Выставка живописи «Вдох» художницы Натальи Вареник (0+) — 2-й микрорайон

Живопись маслом на холсте становится языком передачи величия и гармонии природы. В центре внимания — образы воды, гор и бескрайних просторов. Каждое полотно — это не просто визуальная красота, но и эмоциональный отклик, момент тишины, созерцания и внутреннего обновления.

Наталья Вареник — член Союза художников Зеленограда, которая рассказывает о себе так: «Я работаю с темой внутреннего сада как метафоры безопасности, через искусство, раскрывая связь человека с природой, культурным наследием, вопросами идентичности. Все эти моменты создают субъективный мир, в который можно заглянуть через „окно“ живописного полотна».

Выставка открыта до 28 августа в часы работы библиотеки.

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

30.06, 28.07, 25.08 — санитарные дни.

Библиотека в корпусе 232.