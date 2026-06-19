Встретиться с искусством, отдохнуть душой и культурно наполниться можно в разных библиотеках города — выбирайте удобную вам или совершите маленькое путешествие по всем экспозициям. Гостей ждут во 2-м, 6-м, 11-м, 14-м и 20-м микрорайонах.
Живопись маслом на холсте становится языком передачи величия и гармонии природы. В центре внимания — образы воды, гор и бескрайних просторов. Каждое полотно — это не просто визуальная красота, но и эмоциональный отклик, момент тишины, созерцания и внутреннего обновления.
Наталья Вареник — член Союза художников Зеленограда, которая рассказывает о себе так: «Я работаю с темой внутреннего сада как метафоры безопасности, через искусство, раскрывая связь человека с природой, культурным наследием, вопросами идентичности. Все эти моменты создают субъективный мир, в который можно заглянуть через „окно“ живописного полотна».
Выставка открыта до 28 августа в часы работы библиотеки.
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
30.06, 28.07, 25.08 — санитарные дни.
Библиотека в корпусе 232.
Анастасия Латышева — член Союза художников Зеленограда, которая владеет акварелью, темперой и масляными красками.
Пейзажи, выполненные с высокой точностью, передают неповторимую красоту природы. На выставке будут представлены как живописные, так и графические работы автора разных периодов творчества. Особое место в экспозиции занимают пейзажи родного края.
«Я черпаю вдохновение в простой, но такой близкой природе своего края. Когда есть возможность, я отправляюсь на пленэр, чтобы писать исключительно с натуры. Именно эта скромная, сдержанная красота, которую нужно сначала почувствовать, а потом увидеть, для меня является олицетворением моей Родины», — делится Анастасия.
Выставка открыта до 14 июля в часы работы библиотеки.
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
30.06 — санитарный день.
Иногда экспозицию закрывают, до посещения лучше позвонить по номеру 8-495-161-00-05 (добавочный 0249)
Библиотека в корпусе 607А.
Здесь представлены пейзажи, которые предлагают созерцателю заглянуть в свою душу через магическое искусство живописи, почувствовать глубину мира и прикоснуться к красоте настоящего момента.
Выставка открыта до 28 июня в часы работы библиотеки.
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
Библиотека в корпусе 1106.
Художница работает с бумагой, фоамираном и скальпелем. На выставке представлены творения, построенные на контрасте: белое на черном и черное на белом.
В одной части выставки — слова-импульсы: «расти», «помни», «мечтай», «верь», «свети», в другой — слова-действия: «смотри», «сохрани», «делай», «слушай», «будь».
Слова вплетены в растительный орнамент и не читаются сразу — они требуют взгляда, внимания и паузы, постепенно раскрывая созерцателю свой смысл.
Выставка открыта до 31 июля в часы работы библиотеки.
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
28.07: санитарный день.
Библиотека в корпусе 2008.
Гости могут рассмотреть очаровательных кукол, каждая из которых — это результат кропотливого труда мастерицы, который использует навыки в скульптуре, живописи и дизайне.
Выставка открыта до 27 июня в часы работы библиотеки
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
30.06 — санитарный день.
Библиотека в корпусе 1462.
Посетители познакомятся с молодым направлением в современном искусстве — сканографией. Эта техника сочетает в себе элементы фотографии и живописи, создавая уникальные изображения, которые называются сканограммами.
Екатерина Таранникова — член Союза художников Зеленограда и победитель «Арт Премии» в Новой Третьяковке. Ее работы участвовали в выставках на ВДНХ, Аптекарском огороде, Гостином дворе, галереях Санкт-Петербурга и других городов России.
Художница описывает сканографию как «фотографию без фотоаппарата», где изображение создается при помощи сканера и рождается слой за слоем, начиная с переднего плана.
Выставка будет открыта с 15 июля по 30 августа в часы работы библиотеки
Вт-Сб: 10:00 — 22:00
Вс: 10:00 — 20:00
Пн: выходной
Санитарный день — последний вторник месяца
Иногда экспозицию закрывают, до посещения лучше позвонить по номеру 8-495-161-00-05 (добавочный 0249)
Торжественное открытие выставки с участием художницы состоится 18 июля в 13:00, регистрация гостей откроется 13 июля по этой ссылке.
Библиотека в корпусе 607А.
Вход на выставки свободный. Вопросы можно задать по единому телефону библиотек: 8-495-161-00-05.