Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда 19.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Встретиться с искусством, отдохнуть душой и культурно наполниться можно в разных библиотеках города — выбирайте удобную вам или совершите маленькое путешествие по всем экспозициям. Гостей ждут во 2-м, 6-м, 11-м, 14-м и 20-м микрорайонах.

Выставка живописи «Вдох» художницы Натальи Вареник (0+) — 2-й микрорайон

Живопись маслом на холсте становится языком передачи величия и гармонии природы. В центре внимания — образы воды, гор и бескрайних просторов. Каждое полотно — это не просто визуальная красота, но и эмоциональный отклик, момент тишины, созерцания и внутреннего обновления.

Наталья Вареник — член Союза художников Зеленограда, которая рассказывает о себе так: «Я работаю с темой внутреннего сада как метафоры безопасности, через искусство, раскрывая связь человека с природой, культурным наследием, вопросами идентичности. Все эти моменты создают субъективный мир, в который можно заглянуть через „окно“ живописного полотна».

Выставка открыта до 28 августа в часы работы библиотеки.

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

30.06, 28.07, 25.08 — санитарные дни.

Библиотека в корпусе 232.

Выставка живописи «Лики природы» художницы Анастасии Латышевой (0+) — 6-й микрорайон

Анастасия Латышева — член Союза художников Зеленограда, которая владеет акварелью, темперой и масляными красками.

Пейзажи, выполненные с высокой точностью, передают неповторимую красоту природы. На выставке будут представлены как живописные, так и графические работы автора разных периодов творчества. Особое место в экспозиции занимают пейзажи родного края.

«Я черпаю вдохновение в простой, но такой близкой природе своего края. Когда есть возможность, я отправляюсь на пленэр, чтобы писать исключительно с натуры. Именно эта скромная, сдержанная красота, которую нужно сначала почувствовать, а потом увидеть, для меня является олицетворением моей Родины», — делится Анастасия.

Выставка открыта до 14 июля в часы работы библиотеки.

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

30.06 — санитарный день.

Иногда экспозицию закрывают, до посещения лучше позвонить по номеру 8-495-161-00-05 (добавочный 0249)

Библиотека в корпусе 607А.

Выставка живописи «Пейзаж» художницы Варвары Власовой (0+) — 11-й микрорайон

Здесь представлены пейзажи, которые предлагают созерцателю заглянуть в свою душу через магическое искусство живописи, почувствовать глубину мира и прикоснуться к красоте настоящего момента.

Выставка открыта до 28 июня в часы работы библиотеки.

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

Библиотека в корпусе 1106.

Выставка декоративно-прикладного искусства художницы Валерии Грозд (12+) — 20-й микрорайон

Художница работает с бумагой, фоамираном и скальпелем. На выставке представлены творения, построенные на контрасте: белое на черном и черное на белом.

В одной части выставки — слова-импульсы: «расти», «помни», «мечтай», «верь», «свети», в другой — слова-действия: «смотри», «сохрани», «делай», «слушай», «будь».

Слова вплетены в растительный орнамент и не читаются сразу — они требуют взгляда, внимания и паузы, постепенно раскрывая созерцателю свой смысл.

Выставка открыта до 31 июля в часы работы библиотеки.

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

28.07: санитарный день.

Библиотека в корпусе 2008.

Выставка авторской игрушки мастерицы Марины Оськиной (0+) — 14-й микрорайон

Гости могут рассмотреть очаровательных кукол, каждая из которых — это результат кропотливого труда мастерицы, который использует навыки в скульптуре, живописи и дизайне.

Выставка открыта до 27 июня в часы работы библиотеки

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

30.06 — санитарный день.

Библиотека в корпусе 1462.

Выставка сканографии «Природа как искусство» художницы Екатерины Таранниковой (0+) — откроется в середине июля в 6-м микрорайоне

Посетители познакомятся с молодым направлением в современном искусстве — сканографией. Эта техника сочетает в себе элементы фотографии и живописи, создавая уникальные изображения, которые называются сканограммами.

Екатерина Таранникова — член Союза художников Зеленограда и победитель «Арт Премии» в Новой Третьяковке. Ее работы участвовали в выставках на ВДНХ, Аптекарском огороде, Гостином дворе, галереях Санкт-Петербурга и других городов России.

Художница описывает сканографию как «фотографию без фотоаппарата», где изображение создается при помощи сканера и рождается слой за слоем, начиная с переднего плана.

Выставка будет открыта с 15 июля по 30 августа в часы работы библиотеки

Вт-Сб: 10:00 — 22:00

Вс: 10:00 — 20:00

Пн: выходной

Санитарный день — последний вторник месяца

Иногда экспозицию закрывают, до посещения лучше позвонить по номеру 8-495-161-00-05 (добавочный 0249)

Торжественное открытие выставки с участием художницы состоится 18 июля в 13:00, регистрация гостей откроется 13 июля по этой ссылке.

Библиотека в корпусе 607А.

Вход на выставки свободный. Вопросы можно задать по единому телефону библиотек: 8-495-161-00-05.

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