Билет на мероприятия фестиваля дает право посетить экспозиции музея. Стоимость — от 1300 до 8000 рублей. На финальный концерт сезона билетов нет, но есть на четверг, пятницу и субботу. Также на сайте фестиваля можно оставить заявку — на случай, если билеты на воскресенье освободятся.

Подробности и билеты: https://festival.njerusalem.ru/

Как уточнили организаторы, навесов для зрителей не предусмотрено. Лучше взять зонты и дождевики. Концерты даже при ожидаемых дождях отменять не планируют.

Четверг, 9 июля, 20:00

Российский национальный оркестр под управлением Дмитрия Юровского исполнит сочинения Малера, Шостаковича, Вагнера и Хиндемита. Солистка — скрипачка Ольга Волкова.

Пятница, 10 июля, 20:00

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Федора Безносикова представит программу с музыкой Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Мусоргского и Первой симфонией Шостаковича. Солист — бас Константин Федотов.

Суббота, 11 июля, 20:00

Выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Солист — пианист Станислав Корчагин. В программе — Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева и «Весна священная» Стравинского.

Воскресенье, 12 июля, 19:00

Гала-концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Солисты — Елена Таросян и Абисал Гергиев. В программе — Шостакович, Чайковский, Щедрин и Римский-Корсаков. На этот концерт билетов уже нет, но можно оставить заявку на сайте фестиваля.

«Лето. Музыка. Музей» проводится с 2018 года. В разные годы фестивальные программы посвящались Александру Скрябину, Сергею Рахманинову, «Русским сезонам» Сергея Дягилева и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Музей «Новый Иерусалим» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

Продолжительность концертов — около двух часов с антрактом. Возрастное ограничение — 6+.

Билеты продаются на сайте фестиваля. При покупке билетов на концерты разных дней действует скидка 20%. В фестивальный билет входит посещение постоянных экспозиций и временных выставок музея, кроме детского пространства «Экспонариум». Музей открывают для зрителей за два часа до начала концерта.

Телефон музея: 8-498-314-02-36.

Как добраться: рекомендации организаторов.

Ссылка на точку в гугл-картах: https://maps.app.goo.gl/syUYX3AAvN8mkS6J7