Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходит до 12 июля в Истре 09.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Фестиваль проводит Музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией. В этом году мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Концерты проходят под открытым небом с красивым видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, выступления состоятся при любой погоде.

Мероприятия начинаются вечером — в 20:00. Возрастная рекомендация — 6+.

Фестиваль подойдет слушателям, которые интересуются симфонической музыкой, крупными оркестровыми программами и концертами на открытых площадках.

В программе прозвучат произведения Шостаковича, его предшественников и современников. Президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, художественный руководитель — Дмитрий Юровский.

Билет на мероприятия фестиваля дает право посетить экспозиции музея. Стоимость — от 1300 до 8000 рублей. На финальный концерт сезона билетов нет, но есть на четверг, пятницу и субботу. Также на сайте фестиваля можно оставить заявку — на случай, если билеты на воскресенье освободятся.

Подробности и билеты: https://festival.njerusalem.ru/

Как уточнили организаторы, навесов для зрителей не предусмотрено. Лучше взять зонты и дождевики. Концерты даже при ожидаемых дождях отменять не планируют.

Четверг, 9 июля, 20:00

  • Российский национальный оркестр под управлением Дмитрия Юровского исполнит сочинения Малера, Шостаковича, Вагнера и Хиндемита. Солистка — скрипачка Ольга Волкова.

Пятница, 10 июля, 20:00

  • Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Федора Безносикова представит программу с музыкой Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Мусоргского и Первой симфонией Шостаковича. Солист — бас Константин Федотов.

Суббота, 11 июля, 20:00

  • Выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Солист — пианист Станислав Корчагин. В программе — Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева и «Весна священная» Стравинского.

Воскресенье, 12 июля, 19:00

  • Гала-концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Солисты — Елена Таросян и Абисал Гергиев. В программе — Шостакович, Чайковский, Щедрин и Римский-Корсаков. На этот концерт билетов уже нет, но можно оставить заявку на сайте фестиваля.

«Лето. Музыка. Музей» проводится с 2018 года. В разные годы фестивальные программы посвящались Александру Скрябину, Сергею Рахманинову, «Русским сезонам» Сергея Дягилева и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Музей «Новый Иерусалим» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.

Продолжительность концертов — около двух часов с антрактом. Возрастное ограничение — 6+.

Билеты продаются на сайте фестиваля. При покупке билетов на концерты разных дней действует скидка 20%. В фестивальный билет входит посещение постоянных экспозиций и временных выставок музея, кроме детского пространства «Экспонариум». Музей открывают для зрителей за два часа до начала концерта.

Телефон музея: 8-498-314-02-36.

Как добраться: рекомендации организаторов.

Ссылка на точку в гугл-картах: https://maps.app.goo.gl/syUYX3AAvN8mkS6J7

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
фестиваль, афиша, истра
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Справедливая Россия» и «Зелёные» выдвинули кандидатов в Госдуму от Зеленограда Новости
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходит до 12 июля в Истре Новости
Укладывать асфальт на Панфиловском проспекте обещают ночью, когда меньше машин Новости
В России растет спрос на смартфоны со встроенным ИИ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Готовый дом 120 кв.м в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев Реклама
Платный доступ к городским кортам в МЖК убрали после публикации «Зеленоград.ру» и обращения кандидата в депутаты от КПРФ Новости
Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась выставка художников-пленэристов Новости
На что сходить с ребенком в кино — на этой неделе новинки для детей и подростков есть в кинотеатрах Зеленопарка и Отрады Новости
Серебро чемпионата России по пулевой стрельбе взял зеленоградец Григорий Шамаков Новости
Место для отдыха у воды недалеко от Зеленограда Реклама
Спортивная смена для детей в ДОСААФ России Реклама
Если вы живёте в Зеленограде и у вас есть ребёнок старше 6 лет — вам точно стоит познакомиться с iQ?центром Реклама
Донорская суббота — 11 июля в больнице Кончаловского Новости
Детей от шести лет приглашают 12 июля в Менделеево — здесь проведут тренировку навыков ориентирования на местности в формате поиска клада Новости
Юбилейный концерт Сергея Пенкина, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса за необычный диапазон голоса — 6 декабря в КЦ «Зеленоград» Новости
На Панфиловском проспекте с 9 июля планируют начать снимать старый асфальт с проезжей части Новости
Сильные дожди могут накрыть к выходным московский регион — два циклона сольются и прогнозировать погоду станет сложней Новости
У Школьного озера нет медленной зоны для самокатов — хотя летом здесь один из самых больших потоков пешеходов Новости
Кулинарный мастер-класс для детей проведут в «Сыроварне» — вечером 14 июля, бесплатно и по записи Новости
Клиника доказательной медицины в Зеленограде Новости
Дохлая рыба всплывает в Городском пруду вторую неделю — городские власти отмалчиваются Новости
Каждый пятый выпускник Москвы решил пересдать ЕГЭ Новости
С хаотичной парковкой у пляжа Городского пруда решили бороться после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Реконструкция лыжероллерной трассы за горбольницей вошла в активную фазу Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на ретро-дискотеку — вечером 10 июля на площади Юности Новости
Специальные цены на аренду падел-корта в будни Реклама
Узнать адрес ближайшего укрытия в Зеленограде стало сложнее Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру