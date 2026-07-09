Фестиваль проводит Музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией. В этом году мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича.
Концерты проходят под открытым небом с красивым видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Как уточнили для «Зеленоград.ру» организаторы, выступления состоятся при любой погоде.
Мероприятия начинаются вечером — в 20:00. Возрастная рекомендация — 6+.
Фестиваль подойдет слушателям, которые интересуются симфонической музыкой, крупными оркестровыми программами и концертами на открытых площадках.
В программе прозвучат произведения Шостаковича, его предшественников и современников. Президент фестиваля — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, художественный руководитель — Дмитрий Юровский.
Билет на мероприятия фестиваля дает право посетить экспозиции музея. Стоимость — от 1300 до 8000 рублей. На финальный концерт сезона билетов нет, но есть на четверг, пятницу и субботу. Также на сайте фестиваля можно оставить заявку — на случай, если билеты на воскресенье освободятся.
Подробности и билеты: https://festival.njerusalem.ru/
Как уточнили организаторы, навесов для зрителей не предусмотрено. Лучше взять зонты и дождевики. Концерты даже при ожидаемых дождях отменять не планируют.
Четверг, 9 июля, 20:00
- Российский национальный оркестр под управлением Дмитрия Юровского исполнит сочинения Малера, Шостаковича, Вагнера и Хиндемита. Солистка — скрипачка Ольга Волкова.
Пятница, 10 июля, 20:00
- Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Федора Безносикова представит программу с музыкой Римского-Корсакова, Глазунова, Прокофьева, Мусоргского и Первой симфонией Шостаковича. Солист — бас Константин Федотов.
Суббота, 11 июля, 20:00
- Выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Солист — пианист Станислав Корчагин. В программе — Второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева и «Весна священная» Стравинского.
Воскресенье, 12 июля, 19:00
- Гала-концерт Российского национального молодёжного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Солисты — Елена Таросян и Абисал Гергиев. В программе — Шостакович, Чайковский, Щедрин и Римский-Корсаков. На этот концерт билетов уже нет, но можно оставить заявку на сайте фестиваля.
«Лето. Музыка. Музей» проводится с 2018 года. В разные годы фестивальные программы посвящались Александру Скрябину, Сергею Рахманинову, «Русским сезонам» Сергея Дягилева и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Музей «Новый Иерусалим» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1.
Продолжительность концертов — около двух часов с антрактом. Возрастное ограничение — 6+.
Билеты продаются на сайте фестиваля. При покупке билетов на концерты разных дней действует скидка 20%. В фестивальный билет входит посещение постоянных экспозиций и временных выставок музея, кроме детского пространства «Экспонариум». Музей открывают для зрителей за два часа до начала концерта.
Телефон музея: 8-498-314-02-36.
Как добраться: рекомендации организаторов.
Ссылка на точку в гугл-картах: https://maps.app.goo.gl/syUYX3AAvN8mkS6J7