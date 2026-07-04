Михайловский пруд, 15-й микрорайон

Экскурсия «Новый город: по долине реки Каменки» (12+) — 9 июля, 12 и 27 августа (это четверги) в 18:30



Участники пройдут по маршруту вдоль Каменки, узнают историю деревень, которые вошли в черту города Зеленограда в 80-е годы двадцатого века и познакомятся со скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, в которых отразилась история Зеленограда.

Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 400 рублей (детский): https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-604439701432-ekskursiya-novii-gorod-po-doline-reki-ka

Место встречи: 14-й микрорайон, у стелы Крюково

Задать вопросы: 8-495-161-00-05

Экскурсия «Суеверия и предания Зеленограда, рассказанные вечером на Михайловском пруду» (6+) — 11 июля (суббота) в 17:00



Во время прогулки по парку на берегу пруда музейный работник расскажет городские легенды, байки и правдивые истории из жизни зеленоградцев, строителей города и жителей этих мест в «дозеленоградский» период.

Билеты стоят 550 рублей или 450 рублей (льготные — детям, студентам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и некоторым другим категориям): https://bilet.mos.ru/event/665005257/

Место встречи: 15-й микрорайон, у стелы «Крюково — район воинской доблести города Москвы», которая расположена в начале парка у Михайловского пруда (со стороны Панфиловского проспекта)

Задать вопросы: 8-916-055-18-21 (Татьяна, приоритетный номер), 8-499-717-16-02 (телефон Выставочного зала музея)

Экскурсия-квест «Легенды Михайловского пруда» (12+) — 16 и 23 июля, 20 августа (это четверги) в 18:30



Участников ждет прогулка по долине реки Каменки, знакомство с историями исчезнувших деревень в 80-е годы и скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, а также квест-формат (разгадывание загадок).