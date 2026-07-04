«Познакомьтесь с Зеленоградом, про который вы не знали!» — приглашают организаторы. Маршруты, которые проходят вдоль Михайловского пруда и улицы Заречной, разработали в зеленоградских библиотеках и музее.
- Продолжительность прогулок — около полутора-двух часов.
- Возраст участников — 6+ или 12+.
- Билеты платные и нужны на каждого гостя.
Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду и брать с собой зонты, дождевики и питьевую воду.
Экскурсия «Новый город: по долине реки Каменки» (12+) — 9 июля, 12 и 27 августа (это четверги) в 18:30
Участники пройдут по маршруту вдоль Каменки, узнают историю деревень, которые вошли в черту города Зеленограда в 80-е годы двадцатого века и познакомятся со скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, в которых отразилась история Зеленограда.
- Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 400 рублей (детский): https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-604439701432-ekskursiya-novii-gorod-po-doline-reki-ka
- Место встречи: 14-й микрорайон, у стелы Крюково
- Задать вопросы: 8-495-161-00-05
Экскурсия «Суеверия и предания Зеленограда, рассказанные вечером на Михайловском пруду» (6+) — 11 июля (суббота) в 17:00
Во время прогулки по парку на берегу пруда музейный работник расскажет городские легенды, байки и правдивые истории из жизни зеленоградцев, строителей города и жителей этих мест в «дозеленоградский» период.
- Билеты стоят 550 рублей или 450 рублей (льготные — детям, студентам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и некоторым другим категориям): https://bilet.mos.ru/event/665005257/
- Место встречи: 15-й микрорайон, у стелы «Крюково — район воинской доблести города Москвы», которая расположена в начале парка у Михайловского пруда (со стороны Панфиловского проспекта)
- Задать вопросы: 8-916-055-18-21 (Татьяна, приоритетный номер), 8-499-717-16-02 (телефон Выставочного зала музея)
Экскурсия-квест «Легенды Михайловского пруда» (12+) — 16 и 23 июля, 20 августа (это четверги) в 18:30
Участников ждет прогулка по долине реки Каменки, знакомство с историями исчезнувших деревень в 80-е годы и скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, а также квест-формат (разгадывание загадок).
- Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 400 рублей (детский): https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-715529577892-kvest-legendi-mihailovskogo-pruda-s-eksk
- Место встречи: 15-й микрорайон, у доски почета
- Задать вопросы: 8-495-161-00-05
Экскурсия «Крюково дачное. Подмосковный „Барбизон“» (12+) — 30 июля (четверг) в 18:30 (займет 2 часа)
Участники познакомятся с жизнью искусных столяров и знаменитых дачников Каменки, Кутузово и Баранцево. Совершат прогулку по современной парковой зоне 17-го микрорайона и полюбуются домами исчезающей деревни Каменка на живописных берегах Нижнего Каменского пруда. Вспомнят героев, защищавших Крюково во время Великой Отечественной войны.
- Билеты стоят 500 рублей (взрослый) и 400 рублей (детский): https://zelkultura.ru/events/tproduct/475890235-940672104503-ekskursiya-kryukovo-dachnoe-podmoskovnii
- Место встречи: Храм Георгия Победоносца (перекресток улицы Заречной с Георгиевским проспектом)
- Задать вопросы: 8-495-161-00-05