Прогулки, краеведение и легенды — летние экскурсии по новому городу проводят в Зеленограде 04.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Познакомьтесь с Зеленоградом, про который вы не знали!» — приглашают организаторы. Маршруты, которые проходят вдоль Михайловского пруда и улицы Заречной, разработали в зеленоградских библиотеках и музее.

  • Продолжительность прогулок — около полутора-двух часов.
  • Возраст участников — 6+ или 12+.
  • Билеты платные и нужны на каждого гостя.

Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду и брать с собой зонты, дождевики и питьевую воду.

Михайловский пруд, 15-й микрорайон

Экскурсия «Новый город: по долине реки Каменки» (12+) — 9 июля, 12 и 27 августа (это четверги) в 18:30

Участники пройдут по маршруту вдоль Каменки, узнают историю деревень, которые вошли в черту города Зеленограда в 80-е годы двадцатого века и познакомятся со скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, в которых отразилась история Зеленограда.

Экскурсия «Суеверия и предания Зеленограда, рассказанные вечером на Михайловском пруду» (6+) — 11 июля (суббота) в 17:00

Во время прогулки по парку на берегу пруда музейный работник расскажет городские легенды, байки и правдивые истории из жизни зеленоградцев, строителей города и жителей этих мест в «дозеленоградский» период.

  • Билеты стоят 550 рублей или 450 рублей (льготные — детям, студентам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и некоторым другим категориям): https://bilet.mos.ru/event/665005257/
  • Место встречи: 15-й микрорайон, у стелы «Крюково — район воинской доблести города Москвы», которая расположена в начале парка у Михайловского пруда (со стороны Панфиловского проспекта)
  • Задать вопросы: 8-916-055-18-21 (Татьяна, приоритетный номер), 8-499-717-16-02 (телефон Выставочного зала музея)

Экскурсия-квест «Легенды Михайловского пруда» (12+) — 16 и 23 июля, 20 августа (это четверги) в 18:30

Участников ждет прогулка по долине реки Каменки, знакомство с историями исчезнувших деревень в 80-е годы и скульптурами парковой зоны Михайловского пруда, а также квест-формат (разгадывание загадок).

Улица Заречная, напротив 16-го микрорайона

Экскурсия «Крюково дачное. Подмосковный „Барбизон“» (12+) — 30 июля (четверг) в 18:30 (займет 2 часа)

Участники познакомятся с жизнью искусных столяров и знаменитых дачников Каменки, Кутузово и Баранцево. Совершат прогулку по современной парковой зоне 17-го микрорайона и полюбуются домами исчезающей деревни Каменка на живописных берегах Нижнего Каменского пруда. Вспомнят героев, защищавших Крюково во время Великой Отечественной войны.

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Метки:
дети, микрорайон 15, микрорайон 16, досуг, мероприятие, экскурсии, взрослые
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