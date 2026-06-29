Мероприятия пройдут в двух приютах — в Центре «Мокрый нос» в Брехово и приюте «Ника» в Малино. Ведется регистрация, количество гостей оптимизируют.

Пожертвования от каждого гостя в размере 800 рублей пойдут на нужды питомцев. Детям можно бесплатно, — приглашают организаторы в комментариях к анонсу.

За 15 лет работы команда зеленоградского фонда спасла тысячи животных, нашла дом сотням собак и кошек, открыла второй приют, запустила программы помощи и собрала вокруг себя сообщество людей с добрым сердцем.