Мероприятия пройдут в двух приютах — в Центре «Мокрый нос» в Брехово и приюте «Ника» в Малино. Ведется регистрация, количество гостей оптимизируют.
Пожертвования от каждого гостя в размере 800 рублей пойдут на нужды питомцев. Детям можно бесплатно, — приглашают организаторы в комментариях к анонсу.
За 15 лет работы команда зеленоградского фонда спасла тысячи животных, нашла дом сотням собак и кошек, открыла второй приют, запустила программы помощи и собрала вокруг себя сообщество людей с добрым сердцем.
12 июля (это воскресенье) зарегистрированных гостей ждет знакомство с историей, достижениями и планами фонда, а также взаимодействие с питомцами и праздничные интерактивы:
- общение с животными и веселые конкурсы вместе с собаками
- интерактивные станции для детей и взрослых
- розыгрыши, подарки и юбилейный мерч
- памятные фотографии
- возможность оставить пожелание фонду в «Капсуле времени»
Организаторы дополняют программу и намерены создать теплый семейный праздник, наполненный любовью к животным.
Обязательная регистрация: https://fond-nika.ru/15let/
выбирайте адрес (Малино (приют «Ника») или Брехово (приют «Мокрый нос»))
выбирайте время посещения (12:00 или 15:00)
оформляйте отдельную анкету на каждого взрослого гостя
детям можно прийти бесплатно и без регистрации (а можно оформить и затем оплатить отдельный билет — и так дополнительно помочь фонду)
Стоимость участия в мероприятии — 800 рублей.
После заполнения анкеты с участниками связываются организаторы и поясняют дальнейшие шаги, точный адрес и детали события.
- Все собранные средства будут направлены на помощь животным фонда «Ника»
Как пишут организаторы, до приютов можно добраться и личным транспортом, и общественным.
На вопросы отвечают в комментариях под анонсом: в телеграме и ВКонтакте. Личный диалог инициируют после заполнения анкеты гостя.