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Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Мероприятия пройдут в двух приютах — в Центре «Мокрый нос» в Брехово и приюте «Ника» в Малино. Ведется регистрация, количество гостей оптимизируют.

Пожертвования от каждого гостя в размере 800 рублей пойдут на нужды питомцев. Детям можно бесплатно, — приглашают организаторы в комментариях к анонсу.

За 15 лет работы команда зеленоградского фонда спасла тысячи животных, нашла дом сотням собак и кошек, открыла второй приют, запустила программы помощи и собрала вокруг себя сообщество людей с добрым сердцем.

12 июля (это воскресенье) зарегистрированных гостей ждет знакомство с историей, достижениями и планами фонда, а также взаимодействие с питомцами и праздничные интерактивы:

  • общение с животными и веселые конкурсы вместе с собаками
  • интерактивные станции для детей и взрослых
  • розыгрыши, подарки и юбилейный мерч
  • памятные фотографии
  • возможность оставить пожелание фонду в «Капсуле времени»

Организаторы дополняют программу и намерены создать теплый семейный праздник, наполненный любовью к животным.

Обязательная регистрация: https://fond-nika.ru/15let/

  • выбирайте адрес (Малино (приют «Ника») или Брехово (приют «Мокрый нос»))

  • выбирайте время посещения (12:00 или 15:00)

  • оформляйте отдельную анкету на каждого взрослого гостя

  • детям можно прийти бесплатно и без регистрации (а можно оформить и затем оплатить отдельный билет — и так дополнительно помочь фонду)

Стоимость участия в мероприятии — 800 рублей.

После заполнения анкеты с участниками связываются организаторы и поясняют дальнейшие шаги, точный адрес и детали события.

  • Все собранные средства будут направлены на помощь животным фонда «Ника»

Как пишут организаторы, до приютов можно добраться и личным транспортом, и общественным.

На вопросы отвечают в комментариях под анонсом: в телеграме и ВКонтакте. Личный диалог инициируют после заполнения анкеты гостя.

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Метки:
дети, досуг, домашние животные, бездомные животные, мероприятие, взрослые, Ника, Мокрый Нос
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