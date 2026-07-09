На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 09.07.2026 ZELENOGRAD.RU
«Кодекс Данте» (18+)

Криминальный детектив про писателя, который охотится за рукописью «Божественной комедии». В ролях: Оскар Айзек, Галь Гадот, Аль Пачино и другие. Посмотреть можно везде — в Иридиуме (вечером), Панфиловском (вечером), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (сеансов много).

«Пасть» (18+)

Британский хоррор про беспечных туристов и агрессивного гиппопотама показывают в Иридиуме (вечером или ночью), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером и ночью) и Отраде (вечером и ночью).

«Трасса: море-море» (16+)

Российская романтическая комедия про поездку из Питера в Сочи. В афише Иридиума (днем), Панфиловского (утром и вечером) и Зеленопарка (днем и вечером).

«Долина улыбок» (18+)

Ужасы про таинственный ритуал призыва мертвых в маленькой деревне можно увидеть в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде — ближе к ночи.

«Исходный код: Сбой системы» (18+)

Ирландский триллер про опасный ИИ, вышедший из-под контроля, показывают в Зеленопарке вечером и ночью.

«Живая ярость» (18+)

Боевик про мастера из Гонконга и его тайное прошлое. Посмотреть можно в Отраде по вечерам.

Показ проекта «Театр в кино» — «Театр „Глобус“. Укрощение строптивой» (16+)

12 июля (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут карнавальную постановку Шекспировского театра.

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.

Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.

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Метки:
кинотеатр, афиша
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