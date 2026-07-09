Криминальный детектив про писателя, который охотится за рукописью «Божественной комедии». В ролях: Оскар Айзек, Галь Гадот, Аль Пачино и другие. Посмотреть можно везде — в Иридиуме (вечером), Панфиловском (вечером), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (сеансов много).
Британский хоррор про беспечных туристов и агрессивного гиппопотама показывают в Иридиуме (вечером или ночью), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером и ночью) и Отраде (вечером и ночью).
Российская романтическая комедия про поездку из Питера в Сочи. В афише Иридиума (днем), Панфиловского (утром и вечером) и Зеленопарка (днем и вечером).
Ужасы про таинственный ритуал призыва мертвых в маленькой деревне можно увидеть в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде — ближе к ночи.
Ирландский триллер про опасный ИИ, вышедший из-под контроля, показывают в Зеленопарке вечером и ночью.
Боевик про мастера из Гонконга и его тайное прошлое. Посмотреть можно в Отраде по вечерам.
12 июля (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут карнавальную постановку Шекспировского театра.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Про новинки для семейного просмотра мы рассказали в «Родителях Зеленограда».
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.