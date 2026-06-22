На такие встречи приходят люди, которым нравится поддерживать уровень владения иностранным языком в компании единомышленников и неформальной атмосфере.

Занятия модерируют преподаватели английского — определяют тему, выдают задания, направляют собеседников, отвечают на вопросы и корректируют ошибки.

Старый город — КЦ «Зеленоград» (бесплатно)

Встречи обычно проходят два раза в месяц: по четвергам с 18:30 до 20:00.

Сейчас в графике есть такие дни: 25 июня, 9 июля и 23 июля.

Разговоры планируют продолжить и в августе, но даты появятся позже.