На такие встречи приходят люди, которым нравится поддерживать уровень владения иностранным языком в компании единомышленников и неформальной атмосфере.
Занятия модерируют преподаватели английского — определяют тему, выдают задания, направляют собеседников, отвечают на вопросы и корректируют ошибки.
Старый город — КЦ «Зеленоград» (бесплатно)
Встречи обычно проходят два раза в месяц: по четвергам с 18:30 до 20:00.
Сейчас в графике есть такие дни: 25 июня, 9 июля и 23 июля.
Разговоры планируют продолжить и в августе, но даты появятся позже.
Что нужно для участия:
— возраст от 16 лет
— уровень владения английским — не ниже среднего (Intermediate и выше)
— позвонить и записаться по телефону 8-499-762-42-10 (количество мест ограничено)
Как сообщает организатор, на таких встречах участники могут:
— поддержать ключевой навык — устное общение на разнообразные темы
— преодолеть языковой барьер
— расширить словарный запас
— узнать актуальные в современном общении фразы
— обрести новые знакомства, которые позволят поддерживать английский в дальнейшем
Вопросы можно задать по общему телефону учреждения: 8-499-734-31-71.
Участники собираются на втором этаже фойе Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Ближе к новому городу — фудмол «Станция»
Здесь любители английского собираются по субботам в 13:00.
Приглашают взрослых собеседников (18+).
Общаются 1,5 часа. Уровень — тоже не ниже среднего.
Участие платное — 400 рублей. Помимо оплаты занятия, приветствуется заказывать еду на фудкорте, чтобы оправдать бронирование столиков для встреч клуба.
Отслеживать обновления и задавать вопросы можно в телеграме: https://t.me/zelenglish
Фудмол «Станция» находится на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11) .