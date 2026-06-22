Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция» 22.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На такие встречи приходят люди, которым нравится поддерживать уровень владения иностранным языком в компании единомышленников и неформальной атмосфере.

Занятия модерируют преподаватели английского — определяют тему, выдают задания, направляют собеседников, отвечают на вопросы и корректируют ошибки.

Старый город — КЦ «Зеленоград» (бесплатно)

Встречи обычно проходят два раза в месяц: по четвергам с 18:30 до 20:00.

Сейчас в графике есть такие дни: 25 июня, 9 июля и 23 июля.

Разговоры планируют продолжить и в августе, но даты появятся позже.

Что нужно для участия:

— возраст от 16 лет

— уровень владения английским — не ниже среднего (Intermediate и выше)

— позвонить и записаться по телефону 8-499-762-42-10 (количество мест ограничено)

Как сообщает организатор, на таких встречах участники могут:

— поддержать ключевой навык — устное общение на разнообразные темы

— преодолеть языковой барьер

— расширить словарный запас

— узнать актуальные в современном общении фразы

— обрести новые знакомства, которые позволят поддерживать английский в дальнейшем

Вопросы можно задать по общему телефону учреждения: 8-499-734-31-71.

Участники собираются на втором этаже фойе Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Ближе к новому городу — фудмол «Станция»

Здесь любители английского собираются по субботам в 13:00.

Приглашают взрослых собеседников (18+).

Общаются 1,5 часа. Уровень — тоже не ниже среднего.

Участие платное — 400 рублей. Помимо оплаты занятия, приветствуется заказывать еду на фудкорте, чтобы оправдать бронирование столиков для встреч клуба.

Отслеживать обновления и задавать вопросы можно в телеграме: https://t.me/zelenglish

Фудмол «Станция» находится на Крюковской площади (улица Панфилова, дом 11) .

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Метки:
афиша, гастрономический центр станция, дк
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