11 июля вечером в зеленоградском клубе состоится концерт-посвящение одной из ключевых певиц в истории американской и мировой музыкальной культуры — Билли Холидей.
Программа «Леди поёт блюз» построена как музыкальное повествование: песни будут звучать вместе с рассказом о жизни артистки, ее сценическом пути, личной драме и времени, в котором сформировался ее голос.
Выступит Ольга Веснина — обладательница красивого «бархатного» голоса, выпускница музыкального училища эстрадно-джазового искусства при РАМ имени Гнесиных и победительница международного конкурса Jazz Birds — который находит и поддерживает одаренных музыкантов.
На сцене также — фортепиано, контрабас и барабаны.
Билли Холидей, которую также называли Lady Day, стала известна в 1930-х годах и повлияла на само представление о джазовом вокале: ее манера исполнения была не столько демонстрацией голоса, сколько способом рассказывать историю через интонацию, паузы и внутреннее напряжение. На официальном сайте певицы стиль описывается как подход, который переосмыслил правила современного вокального исполнения и до сих пор остался важной частью музыкальной культуры.
Название программы отсылает к «Lady Sings the Blues» — автобиографии Билли Холидей и одноименной песне. В таком формате концерт становится не только исполнением джазовых стандартов, но и рассказом о том, как личная биография, социальный контекст и музыкальный язык соединились в творчестве певицы.
На сцене:
- Ольга Веснина, вокал
- Максимилиан Шевалёв — фортепиано
- Елизавета Владимирова — контрабас
- Алексей Кабаков — барабаны
В программу вошли произведения, связанные с именем Билли Холидей: Strange Fruit, Lover Man, God Bless the Child, Don’t Explain и другие композиции, ставшие частью джазового канона.
- Концерт состоится 11 июля (это суббота) в 19:00 в джаз-клубе «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10)
- Билеты по 1350 рублей продаются на сайте клуба: dk41.ru/z001
- На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33