Легенды джаза — музыку и историю Билли Холидей на сцене клуба «ДК41» представит победительница международного джазового конкурса 10.07.2026 ZELENOGRAD.RU

11 июля вечером в зеленоградском клубе состоится концерт-посвящение одной из ключевых певиц в истории американской и мировой музыкальной культуры — Билли Холидей.

Программа «Леди поёт блюз» построена как музыкальное повествование: песни будут звучать вместе с рассказом о жизни артистки, ее сценическом пути, личной драме и времени, в котором сформировался ее голос.

Выступит Ольга Веснина — обладательница красивого «бархатного» голоса, выпускница музыкального училища эстрадно-джазового искусства при РАМ имени Гнесиных и победительница международного конкурса Jazz Birds — который находит и поддерживает одаренных музыкантов.

На сцене также — фортепиано, контрабас и барабаны.

Билли Холидей, которую также называли Lady Day, стала известна в 1930-х годах и повлияла на само представление о джазовом вокале: ее манера исполнения была не столько демонстрацией голоса, сколько способом рассказывать историю через интонацию, паузы и внутреннее напряжение. На официальном сайте певицы стиль описывается как подход, который переосмыслил правила современного вокального исполнения и до сих пор остался важной частью музыкальной культуры.

Название программы отсылает к «Lady Sings the Blues» — автобиографии Билли Холидей и одноименной песне. В таком формате концерт становится не только исполнением джазовых стандартов, но и рассказом о том, как личная биография, социальный контекст и музыкальный язык соединились в творчестве певицы.

На сцене:

  • Ольга Веснина, вокал
  • Максимилиан Шевалёв — фортепиано
  • Елизавета Владимирова — контрабас
  • Алексей Кабаков — барабаны

В программу вошли произведения, связанные с именем Билли Холидей: Strange Fruit, Lover Man, God Bless the Child, Don’t Explain и другие композиции, ставшие частью джазового канона.

  • Концерт состоится 11 июля (это суббота) в 19:00 в джаз-клубе «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10)
  • Билеты по 1350 рублей продаются на сайте клуба: dk41.ru/z001
  • На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
концерт, мероприятие
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Справедливая Россия» и «Зелёные» выдвинули кандидатов в Госдуму от Зеленограда Новости
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проходит до 12 июля в Истре Новости
Укладывать асфальт на Панфиловском проспекте обещают ночью, когда меньше машин Новости
В России растет спрос на смартфоны со встроенным ИИ Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Готовый дом 120 кв.м в комплектации под ключ уже ждёт своих владельцев Реклама
Платный доступ к городским кортам в МЖК убрали после публикации «Зеленоград.ру» и обращения кандидата в депутаты от КПРФ Новости
Усадьбы, которые исчезают: в КЦ «Зеленоград» открылась выставка художников-пленэристов Новости
На что сходить с ребенком в кино — на этой неделе новинки для детей и подростков есть в кинотеатрах Зеленопарка и Отрады Новости
Серебро чемпионата России по пулевой стрельбе взял зеленоградец Григорий Шамаков Новости
Место для отдыха у воды недалеко от Зеленограда Реклама
Спортивная смена для детей в ДОСААФ России Реклама
Если вы живёте в Зеленограде и у вас есть ребёнок старше 6 лет — вам точно стоит познакомиться с iQ?центром Реклама
Донорская суббота — 11 июля в больнице Кончаловского Новости
Детей от шести лет приглашают 12 июля в Менделеево — здесь проведут тренировку навыков ориентирования на местности в формате поиска клада Новости
Юбилейный концерт Сергея Пенкина, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса за необычный диапазон голоса — 6 декабря в КЦ «Зеленоград» Новости
На Панфиловском проспекте с 9 июля планируют начать снимать старый асфальт с проезжей части Новости
Сильные дожди могут накрыть к выходным московский регион — два циклона сольются и прогнозировать погоду станет сложней Новости
У Школьного озера нет медленной зоны для самокатов — хотя летом здесь один из самых больших потоков пешеходов Новости
Кулинарный мастер-класс для детей проведут в «Сыроварне» — вечером 14 июля, бесплатно и по записи Новости
Клиника доказательной медицины в Зеленограде Новости
Дохлая рыба всплывает в Городском пруду вторую неделю — городские власти отмалчиваются Новости
Каждый пятый выпускник Москвы решил пересдать ЕГЭ Новости
С хаотичной парковкой у пляжа Городского пруда решили бороться после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Реконструкция лыжероллерной трассы за горбольницей вошла в активную фазу Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на ретро-дискотеку — вечером 10 июля на площади Юности Новости
Специальные цены на аренду падел-корта в будни Реклама
Узнать адрес ближайшего укрытия в Зеленограде стало сложнее Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру