Билли Холидей, которую также называли Lady Day, стала известна в 1930-х годах и повлияла на само представление о джазовом вокале: ее манера исполнения была не столько демонстрацией голоса, сколько способом рассказывать историю через интонацию, паузы и внутреннее напряжение. На официальном сайте певицы стиль описывается как подход, который переосмыслил правила современного вокального исполнения и до сих пор остался важной частью музыкальной культуры.

Название программы отсылает к «Lady Sings the Blues» — автобиографии Билли Холидей и одноименной песне. В таком формате концерт становится не только исполнением джазовых стандартов, но и рассказом о том, как личная биография, социальный контекст и музыкальный язык соединились в творчестве певицы.

На сцене:

Ольга Веснина, вокал

Максимилиан Шевалёв — фортепиано

Елизавета Владимирова — контрабас

Алексей Кабаков — барабаны

В программу вошли произведения, связанные с именем Билли Холидей: Strange Fruit, Lover Man, God Bless the Child, Don’t Explain и другие композиции, ставшие частью джазового канона.